金正恩再度馭白馬上白頭山 或為美國備好「聖誕禮物」

圖片版權 AFP Image caption 金正恩和李雪主

金正恩12月4日再度高調率領夫人李雪主和一眾高級將領馭白馬登頂朝鮮聖地白頭山。依據以往慣例，這意味著平壤很可能將再次有「大動作」，並很可能是為美國備好了一份「聖誕禮物」。

就在朝鮮官方公布金正恩白頭山之行照片之前，負責朝美關係事務的朝鮮外務省副相李吉成表示，朝鮮主動邁出了重要的步伐，並盡最大努力不半途而廢，現在就要看美國的選擇，「會收到什麼樣的聖誕禮物完全取決於美國怎麼選」。

多方專家認為，朝鮮所暗示的「聖誕禮物」，很可能是某種形式的武器試驗或導彈發射。

圖片版權 AFP Image caption 金正恩再度登頂白頭山

圖片版權 AFP Image caption 金正恩率李雪主和一眾將領躍馬登白頭山

朝韓聖地白頭山

白頭山在中國被稱為長白山，有東北亞第一神山的稱號，是韓國與朝鮮的聖山，也是中國十大名山之一。在滿族神話中，長白山被視為滿族發祥地。中國清代滿人和文件信函中不少也將其稱為白頭山。

而根據朝鮮民族神話，白頭山是其民族和帝王朝代發祥之地。朝鮮自1897年改國號為大韓帝國以來， 開始白頭山祭祀活動，朝鮮和韓國人均將白頭山視為民族精神象徵。

另據朝中社報道稱，金正恩此行視察了三池淵郡內的革命戰跡地、史跡地、住營地、茂浦宿營地、大紅丹革命戰跡地，了解了白頭山戰區革命戰跡地保存管理工作和參觀學習情況後，指明瞭革命傳統教育的歷史重要性及將之保持到更高標凖的途徑。

中國媒體稱，雖然長白山天池自古便是中國的固有領土，但在1962年，中朝雙方重開劃界談判中，中方為了維護良好的邦交做出重大讓步，將天池的一半和包括白頭峰在內的七座山峰劃歸朝鮮。

朝鮮從中國接收白頭峰次日將其改名將軍峰。而朝鮮官方宣傳中包括大量有關金正日以白頭山為根據地展開革命活動和白頭山血統等內容。

至今，朝鮮國徽和韓國國歌中均有白頭山圖案或內容。

登白頭山的象徵意義

圖片版權 Reuters Image caption 2017年，金正恩在新年致辭前幾周訪問了白頭山，暗示將與韓國解凍外交。隨後幾個月內，此前瀕臨戰爭邊緣的朝鮮半島局勢大為緩和。

觀察家們說，朝鮮領導人每每登上約海拔2750米的將軍峰，往往都預示會有大事發生。

2013年2月，金正恩處決姑父張成澤之前也曾登上白頭山。

2017年，金正恩在新年致辭前幾周訪問了白頭山，暗示將與韓國解凍外交。隨後幾個月內，此前瀕臨戰爭邊緣的朝鮮半島局勢大為緩和。

而每當朝鮮遇到難關時，金正恩都會造訪此處，這次他是否會就無核化談判等做出重大決策？

朝美核談

朝鮮官方朝中社在發佈的金正恩白頭山騎馬圖片的文字報道中，有些字句讓國際觀察家們特別關注。

特別是裏面表示，隨行官員確信，將會有一場偉大的行動，再次以奇蹟震撼世界，並在朝鮮革命中向前邁出一步。

分析人士表示，這可能預示著擁有核武器的朝鮮將走向新的政策方向。

但自2019年2月金正恩和特朗普第2次峰會破裂以來，朝美談判陷入僵局，朝鮮進行了一系列導彈試驗，加劇了緊張局勢。

BBC駐韓國記者比克認為，目前特朗普有點被美國其他內政和外交事務分散了注意力，朝鮮領導人可能正在利用這次活動考慮如何吸引特朗普政府的注意。

平壤已經讓美國在2019年年底前拿出一個無核化協議。金正恩在採取任何拆除其核計劃的行動之前，一再呼籲美國要提前解除制裁，但迄今他未能說服華盛頓。