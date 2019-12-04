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有一位美國國會議員，近來在多項涉華法案上「力排眾議」，投下了反對制裁北京的唯一一票。眾議院11月通過了參議院版本的《香港人權與民主法案》，表決現場出現417票贊成、1票反對的懸殊比數。兩周後表決《維吾爾人權政策法案》時，同一場景重演，僅一人反對。

到底是誰投下了那一張反對票？

他是肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）。由於經常在一邊倒的表決中擔當唯一的反對者，馬西又被美國媒體稱作「Mr. No」（反對派先生）。

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馬西為何投下唯一反對票？

馬西在推特上解釋，他對關於維吾爾人和香港人權的兩則法案投反對票的原因一致。「當我們的政府干預外國的內部事務，這等於要求那些政府來干預我們的事務。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @RepThomasMassie I voted no tonight on the UIGHUR Act (sanctions against China) for the same reason I voted no in the Hong Kong bill two weeks ago:



When our government meddles in the internal affairs of foreign countries, it invites those governments to meddle in our affairs. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) 2019年12月4日

他同時請支持制裁的人思考，他們是否能做到一周不買中國製造的商品。

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @RepThomasMassie Reasonable people can come to different conclusions on this vote but,



Before expressing righteous indignation re: my vote against these sanctions, please consider whether you committed enough to the issue that you would personally go a week without buying something made in China — Thomas Massie (@RepThomasMassie) 2019年12月4日

馬西的推文下已有近兩千條留言，大部分對他的立場表達不滿。

根據媒體報道，馬西曾表示支持《香港人權與民主法案》90%內容，只是不認同其他10%涉及制裁中國的內容，但他從不投票支持制裁任何主權國家。他還說，法案「做得過分了」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @byrdinator Massie tells me of his vote against the Hong Kong Human Rights and Democracy Act: “I agreed with 90% of that bill, but I’ve never voted for sanctions against a sovereign country.” — Haley Byrd (@byrdinator) 2019年11月20日

「在凖備好射擊之前，不應該拔槍，」馬西表示，國會通過法案「裝作要採取行動」，但其實不打算作出實際行動。

《香港人權與民主法案》要求美國國務卿每年研判香港是否仍擁有足夠自治、符合獲得貿易特殊地位的資格。法案也賦予美國政府法理基礎，用於制裁損害香港人權的個人與組織。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國《香港人權與民主法案》生效會帶來哪些影響？

而12月初通過的《維吾爾人權政策法案》，則將制裁侵害新疆穆斯林人權的中國官員。

馬西投下的反對票基於反干預主義的政治傾向，並不意味著他支持北京的新疆和香港政策。不過，他反對美國插手他國事務的立場，與中國政府的理念不謀而合。對於美國國會通過上述議案，中國外交部表示強烈譴責和堅決反對，指美方「干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本凖則」。

然而，在《保護香港法案》表決時，馬西投下了支持票，即贊成美國停止向香港警方出口非致命的人群管制設備，包括防暴裝備、橡膠子彈、催淚彈、水炮車等。該法案在美國國會參眾兩院都獲得一致通過。

馬西此前還投票反對制裁俄羅斯、朝鮮和伊朗的法案，也是唯一一位反對把以色列稱作美國戰略伙伴的國會議員，因此他被媒體稱為「對克里姆林宮最友好」的國會議員。

「反對派先生」馬西是誰？

現年48歲的馬西在2012年成為國會議員。他的選區位於肯塔基州北部，以農業為主要產業。不在華盛頓辦公時，他與家人居住在肯塔基州的一個飼牛場。他與妻子把住宅改造為不需外界供電、全靠再生能源的房屋。

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馬西有工程師背景，早前在麻省理工大學（MIT）獲得工程碩士和學士學位，曾經發明人機交互的技術，並創辦了有多項專利的科技公司。但他並不認同關於氣候變化的科學共識，曾在國會聽證會上與美國前國務卿克里（John Kerry）有過激烈交鋒，馬西聲稱克里在氣候變化上的立場是「偽科學」，指責其在耶魯大學獲得「偽科學」學位，引得克里驚愕回應：「你是認真的嗎？」

馬西可以說是國會的「反叛者」，不僅經常違背共和黨的主流方針，在共和、民主兩黨有共識的議題上，他也常是僅有的幾個反對聲音。

一般來說，美國政治人物在考慮外交政策時，民主黨著重民主、人權、自由等價值觀，而共和黨主流派系是從美國利益出發的現實主義者，而馬西則屬於共和黨內少數派的自由意志主義分支。

自由意志主義主張，只要個人不侵犯他人的同等自由，個人享有絶對的自由去做任何事情，在外交政策上體現為不對外國的內部事務發表評論或採取行動。馬西還是支持保守經濟政策的共和黨分支「茶黨」的一份子。

不過，馬西同時是特朗普的堅定支持者，同意建造美墨邊境牆，他在國會大部分投票記錄與特朗普的立場一致。