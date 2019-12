五個被麥克風無心錄下的領袖談話與外交尷尬

圖片版權 Reuters Image caption 加拿大總理特魯多在北約(NATO)會議上「似乎」在嘲笑美國總統特朗普(Donald Trump)的畫面,引起議論。

這是政界的黃金法則:永遠預設麥克風從來就是打開的。但是,正如許多世界領導人現在證明的,他們經常遺忘這個法則。從美國到法國,全球各地的政治人物都為「熱麥克風」時刻(hot mic),也就是被尚未關閉的麥克風,錄到他們私下的談話內容而感到尷尬。

就在本周,加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)在北約(NATO)會議上「似乎」在嘲笑美國總統特朗普(Donald Trump)的畫面,引起議論。

視頻畫面顯示,在周二(12月3號)倫敦白金漢宮晚宴中,特魯多和英國首相約翰遜、英國王室安妮公主和法國總統馬克龍等人正在談話。根據視頻,特魯多似乎是在討論特朗普之前與一班記者的即興但漫長的記者會發言。

接著,約翰遜笑問馬克龍:「這是不是你遲到的理由?」特魯多突然加入對話稱:「他(馬克龍)遲到是因為特朗普在記者會一上來就用了40分鐘。」

特魯多在視頻中說:「我看到他(指特朗普)的團隊下巴都掉到地上了。」

你的器材不支持播放多媒體材料 特魯多和英國首相約翰遜等人談話視頻(英文)。

特朗普總統周三(12月4號)被問到這個視頻談話評論,特魯多是「雙面人」。

確實,這些無心洩露出來的政治談話,有時會成為令人羞憤的來源,有時甚至會帶來巨大的政治衝擊。但這些談話,也照亮了國際外交陰暗的長廊。無論情況好壞。下面這些是最令人難忘的五個尷尬時刻。

1 . 里根 :「我們五分鐘後即將開始轟炸蘇聯!」

Image caption 里根

1984年,在美蘇冷戰最激烈的時候,美國總統羅納德·里根(Ronald Reagan ,台譯雷根)因為有關前蘇聯的一場即興玩笑話,變成了外交事件。

當時,里根在在美國全國廣播公司(NPR)每周例行廣播講話之前,正在確認音效,向幫他錄製廣播的錄音技師開了個玩笑說:「我的美國同胞, 我很高興今天告訴你,我剛簽署了將蘇聯永遠列為非法的法案。我們五分鐘後即將開始轟炸蘇聯。」

這個嘲諷的玩笑話當然沒有現場直播出去,但後來卻被洩露給大眾。結果導致前蘇聯軍隊在遠東地區實施高度戒備狀態一陣子。前蘇聯對里根的玩笑提出譴責。

2. 希拉克:在芬蘭之後,英國是食物最難吃的國家

Image caption 希拉克

2005年,時任法國總統希拉克(Jacques Chirac 台譯席哈克)在俄羅斯之行期間發表的烹飪評論引起軒然大波。

根據法國報紙《自由報》當時報道,這位老政治人物正在紀念俄羅斯加裏寧格勒建城750週年的活動中,與俄羅斯和德國的同行談話。

據稱,希拉克以為自己的麥克風沒有開啟,因此對英國做出了評論:「你不能相信有這麼糟糕的廚師。在芬蘭之後,英國是食物最難吃的國家。」他並稱:「英國人為歐洲農業所做的唯一一件事就是帶來了狂牛病。」

儘管他們沒有將這段話廣播出去,但希拉克的媒體團隊至始自終從未否認這些評論。當時正值英法之間的關係冷淡之際,因為兩國在農業補貼和法國決定放棄參與伊拉克戰爭有了衝突。

3. 「餵,布萊爾」(Yo! Blair)

圖片版權 Press Association Image caption 喬治·W·布什 (左)和布萊爾。

2006年,在俄羅斯聖彼得堡舉行的G8領袖會議上, 時任美國總統布什 (George W. Bush 又譯小布什)和英國首相布萊爾的一場私下對話,被身旁的麥克風收聽到。

在這私下談話中,布什似乎正向他的英國盟友致意,說了一聲:「餵,布萊爾,你好嗎?」(Yo Blair, How are you doing ?) 。布什緊接著感謝布萊爾送給他一件毛衣當禮物,並開始貶低黎巴嫩的真主黨。

布什談到敘利亞對真主黨在與以色列的衝突中的支持,說他希望聯合國「讓敘利亞叫真主黨停止這樣做……」,然後大肆抨擊。布什總統對「餵,布萊爾」一詞的使用遭到了兩位領導人的政治反對者嘲笑。但是它的真實性受到質疑,一些記者說當時布什是在說 「是啊,布萊爾。」(Yeah! Blair)

儘管如此,錄音還是顯露出當時這兩位領導者親密、但經常引起爭議的關係。

4. 「一個頑固的女人」

Image caption 布朗

2010年,時任英國首相戈登·布朗(Gordon Brown)正在英格蘭北部羅奇代爾(Rochdale)與公眾交談時,遇到了一名向他詢問外來移民議題的婦女。

這場交談之後,布朗先生帶著仍然固定在他衣服上的《天空新聞》(Sky News)麥克風進入了他的座車。他並沒有意識到麥克風還是開著,並告訴旁邊的助理說這場談話「真是一場災難,他們真不應該讓我和那個女人在一起對話」。

當被問到她說了什麼時,布朗稱:「說了一大堆!她就是個頑固的女人,還說她曾經是工黨成員。我心想這也太荒謬。」

對話被公布後,布朗隨後拜訪了那位女士達菲(Gillian Duffy)並道歉,也在接受BBC電台採訪時再次致歉。

5. 「我再也受不了他,他是個騙子。」

圖片版權 Getty Images Image caption 法國前總統薩爾科齊。

2011年,時任法國總統薩科奇與美國總統奧巴馬之間的聊天談話,在當時於法國舉行的G20峰會上被記者聽到。

在新聞發佈會前不久,主辦方先給記者們翻譯機,告知記者在領導人的幕後談話結束之前切勿將耳機插上。但有幾位記者無視這指示插上了耳機,聽到薩科奇與奧巴馬在後台談論以色列總理內塔尼亞胡( Benjamin Netanyahu)。

薩科齊說:「我再也受不了他,他是個騙子。"

奧巴馬回答說:「您可能憎厭他,但我每天都必須與他打交道。」

後來幾天,法國媒體一直沒有披露這次談話,但是法國新聞網站後來揭露了這次談話。這場對話顯示了當時以色列當時與美法兩國的緊張關係。