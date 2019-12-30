回首2019年：轟動世界的10大國際新聞

你的器材不支持播放多媒體材料 2019國際大事回顧

2019年，世界舞颱風雲變幻，哪些大事讓你難以忘懷？

辭舊迎新之際，BBC中文網和你一起按時間順序回顧10件轟動世界的國際新聞。

圖片版權 JONATHAN DRUION

一、埃塞俄比亞波音737空難

3月10日，埃塞俄比亞航空公司一架波音737客機從首都亞的斯亞貝巴起飛後不久墜毀，機上157人全部遇難，其中包括8名中國公民。

ET302航班的目的地是肯尼亞內羅畢。當地時間早上8點44分，這架投入使用才只有幾個月的飛機在起飛6分鐘後失事。

這是5個月內波音737 max-8型飛機的第二起空難。2018年10月29日，印尼獅子航空一架同型號飛機在印尼附近海域墜毀，機上189人無一生還。

波音737 max-8型飛機是美國波音公司製造的較新款的飛機，2016年才正式推出。接連發生兩起空難之後，今年3月，暢銷的737Max在全球範圍內停飛。

你的器材不支持播放多媒體材料 黑洞首圖：視頻還原人類捕捉黑洞影像全過程

二、黑洞首張照片隆重亮相

4月10日，科學家在全球同步公開首次拍攝到的黑洞照片。

為了拍攝這張照片，科學家利用橫跨四大洲的八座射電天文台組成的網絡觀測黑洞、收集數據，然後經過電腦分析、合成圖片。

照片上的黑洞位於距離地球5500萬光年的一個星系，最大直徑約400億公里，相當於地球的300萬倍，科學家稱之為"怪獸"。

過去幾十年，科學家以至電影導演一直在猜想、研究黑洞的真正樣子。此次參加拍攝的英國倫敦大學學者尤西（Ziri Younsi）認為，拍照結果證明，黑洞的樣子和想象差不多。

不過，拍照只是第一步。科學家還要研究黑洞四周的光環是如何產生的，也要研究物質被吸進黑洞後的命運怎樣。

点击看资料 巴黎聖母院大火 尖塔倒塌後 尖塔倒塌前

三、巴黎聖母院大火

4月15日，法國著名地標性建築巴黎聖母院被大火吞噬的畫面震驚世人。法國總統馬克龍稱，這是一場「可怕的悲劇」。

當地時間18時30分，教堂起火，火勢迅速蔓延，燒燬屋頂的彩色玻璃窗及木質裝飾，隨後，著名的巴黎聖母院尖塔在火光中轟然倒下......

巴黎聖母院位於塞納河的西堤島上，有850年歷史，始建於1163年，1345年完工。

聖母院建築總高度超過130米，是歐洲歷史上第一座全哥特式教堂，具有劃時代的意義，也是巴黎最具代表性的古蹟。

這座教堂還因雨果（Victor Hugo）的文學巨著《巴黎聖母院》（又譯《鐘樓怪人》、《鐘樓駝俠》）而聞名。

圖片版權 Reuters

四、日本德仁天皇即位

5月1日凌晨，德仁即位，正式成為日本第126代天皇。德仁的父親明仁退位成為上皇。這是兩個世紀以來日本首次在天皇在世時進行皇權交接。

伴隨德仁即位，日本告別持續約30年的「平成」時代，改年號為「令和」。日方介紹，「令和」出自日本現存最早的歌集《萬葉集》，寓意秩序與和諧。

德仁天皇今年59歲，曾在英國牛津大學接受教育。作為日本首位二戰後出生的天皇，外界期待，他能給世界上歷史最為悠久的王室之一日本王室帶來新氣象。

日本首相安倍晉三在德仁即位儀式上表示，希望天皇成為「國家繁榮與世界和平的象徵」。

中國領導人習近平致電德仁天皇，表示中日雙方應該攜手努力，共促和平發展，共創兩國關係美好未來。

台灣領導人蔡英文說，台灣與日本在平成年代成為「區域間最好的朋友"，希望在令和年代也能"持續當彼此最好的伙伴」。

圖片版權 Getty Images

五、美國富豪愛潑斯坦獄中自殺

8月10日，美國金融家傑弗裏·愛潑斯坦被發現死在囚室內。當時，他在曼哈頓監獄等待接受性交易指控的審訊。官方屍檢結果判定愛潑斯坦自殺。

愛潑斯坦被控在2002至2005年間，付錢給未滿18歲的女性，讓她們在他位於曼哈頓和佛羅里達的豪宅內進行性行為。審訊原定於明年進行，假如被判有罪，他可能面臨長達45年的監禁。

此前，愛潑斯坦最廣為人知的是擁有億萬財富以及和眾多社會名流的關係。

愛潑斯坦自殺身亡讓他的秘密石沉大海，也讓各種陰謀論浮出水面。在很多人看來，愛潑斯坦之死具有美劇《紙牌屋》式的戲劇性，既有權貴千絲萬縷的聯結，又有疑點重重的離奇死亡。

在美國，有分析認為，愛潑斯坦之死有可能成為2020年總統大選期間的重點話題之一，甚至可能撼動大選結果。

在英國，安德魯王子與愛潑斯坦的長期關係讓英國王室陷入過去幾十年來最為嚴重的一場危機。

圖片版權 Getty Images

六、美國總統特朗普被彈劾

9月25日，美國眾議院宣佈對總統特朗普展開正式彈劾調查。

此前，先後有兩名美國政府內匿名舉報人指，特朗普在7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，要求烏克蘭調查2020年大選主要競爭對手、民主黨人拜登（Joe Biden），並以對烏軍事援助和在白宮與烏總統會見作為利益交換。

眾議院議長、民主黨人佩洛西說，總統為個人政治利益而濫用權力、損害國家安全，相關證據確鑿。特朗普否認不當行為，並稱這是對他搞「政治迫害」。

11月13日，特朗普彈劾調查首次舉行公開聽證，彈劾與反彈劾、共和黨與民主黨的較量進入白熱化階段。同時，電視直播鏡頭也將把調查聽證從國會山拉到每個美國人家的客廳裏。

彈劾案在眾議院通過只需要過半數的簡單多數，在參議院則需要多於三分之二的票數。只有參眾兩院都通過彈劾，特朗普才會被免職。

目前民主黨人掌控眾議院，而參議院裏，特朗普所屬的共和黨議員佔多數。

圖片版權 FAMILY OF PHAM TRA MY Image caption 死難者范茶梅年僅26歲

七、英國埃塞克斯集裝箱慘案

10月23日，位於倫敦東北埃塞克斯郡格雷斯（Grays，Essex）工業園區的一輛冷藏集裝箱卡車內發現39具屍體。

案發之初，埃塞克斯警方曾說死難者據信「均為中國公民」。後來一系列檢驗證實，死者是試圖偷渡進入英國的越南人。

案發後，英國首相鮑里斯•約翰遜（Boris Johnson）說，全世界「對這場悲劇感到震驚」。

埃塞克斯警察局表示，這是他們有始以來面對的最大一起「謀殺調查案。」截止年底，已經有數名嫌疑人收監，案件審理仍在進行中。

埃塞克斯集裝箱慘案也讓人聯想起2000年6月發生在英國多佛爾港（Dover）的卡車命案。

當時，一輛從多佛爾港入境的集裝箱卡車上發現58名中國偷渡客的屍體。荷蘭籍貨櫃車司機被逮捕，2005年被荷蘭法院以過失殺人罪判處10年半監禁。

圖片版權 AFP

八、伊斯蘭國首領巴德達迪被擊斃

10月27日，所謂的「伊斯蘭國」（IS）組織頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍突襲行動中身亡。突襲地點位於敘利亞西北的易德利卜省（Idlib）靠近土耳其邊境的巴里沙村（Barisha）。

美國總統特朗普說，巴格達迪引爆自殺炸彈背心，炸死了自己和三個孩子，「這個嚴重威脅他人的暴徒，在極度恐懼、慌張中度過了生命最後一刻，他被美軍的行動嚇壞了。」

巴格達迪1971年出生在伊拉克，以組織能力強大和殘爭策略殘酷而著稱。2011年10月美國正式將他列為「恐怖分子」，懸賞1000萬美元徵集信息。

專家分析，巴格達迪之死戰略意義很明顯：從戰場上除掉一個殘酷並有經驗的領導者，無疑將讓各國消滅IS武裝的聯合努力變得更加容易。

巴格達迪之死還被視為特朗普外交政策上的一大勝利。

圖片版權 AFP

九、拉美抗議不斷政局巨變

2019年，拉丁美洲度過非常不平靜的一年。許多國家抗議示威不斷，社會動蕩，政局巨變。

委內瑞拉政治危機：新年伊始，2018年大選後出任總統的馬杜羅地位受挑戰。政治危機給國內的抗議添柴，衍生嚴重暴力，在國際間也給地緣政治平衡帶來威脅。1月23日，反對黨領袖胡安·瓜伊多通過反對派掌握的國會單方面授權、宣佈就任臨時總統，並得到美國、美洲國家組織、歐盟等國家和國際組織的支持。馬杜羅則宣佈與美國斷交，並限令美國外交官24小時內離境。

智利被迫修改憲法：大規模反政府遊行示威持續幾個月，並伴隨嚴重暴力、騷亂。示威被視為民眾對貧富差距、物價、勞工法規、養老金制度等長期積累的不滿情緒的爆發。自從皮諾切特軍事獨裁政府以來，智利首次調集大批軍隊部署首都街頭鎮壓騷亂，實施宵禁。即使軍警鐵腕鎮壓，10月份以來，抗議和暴力仍然愈演愈烈。11月10日，智利政府宣佈，同意開始召集制憲會議，下一步還將實施經濟改革和消除不平等的社會方案。修改憲法是示威者的主要訴求之一。

玻利維亞總統下台：玻利維亞總統莫拉萊斯10月份還在慶祝又一次贏得大選，可隨後反對黨質疑選舉舞弊。全國罷工，經濟商業受重創；大城市街頭出現抗議及暴力，演變成騷亂和動蕩，玻利維亞很快陷入全國性政治危機。武裝部隊總司令和警察總司令分別發表聲明，要求莫拉萊斯下台，以恢復國家的安全與穩定。11月10日，失去軍隊支持的莫拉萊斯宣佈辭職。

Image caption 約翰遜身後是他的競選口號之一：搞定脫歐

十、英國大選保守黨獲勝有望打破脫歐僵局

12月12日，英國執政的保守黨以壓倒性優勢贏得大選。

這是保守黨自1980年代撒切爾夫人大獲全勝以來保守黨獲得的最大選舉勝利，反對黨工黨面臨1935年以來最嚴重的失敗。

首相約翰遜(Boris Johnson)將選舉結果描述為完成脫歐的"強有力新授權"，誓言在下個月帶領英國脫離歐盟。

保守黨獲勝確實有望打破英國持續三年的脫歐僵局，但在國內，這也為蘇格蘭獨立努力注入新動力，並再次激活2014年蘇格蘭獨立公投前出現的防務難題，即英國核威懾何去何從。

國際間，約翰遜新政府也面臨著一系列複雜局面。特別是，離開了歐盟的英國將如何處理英歐、英美、英中等重要外交關係、在世界舞台尋找新的定位，世界拭目以待。