特朗普彈劾案：眾議院議長佩洛西宣佈，起草彈劾條款

你的器材不支持播放多媒體材料 眾議院議長佩洛西：「總統讓我們除了採取行動之外毫無選擇」 （英文）

美國眾議院議長佩洛西5日（周四）宣佈，因總統特朗普涉嫌濫用職權，眾議院將起草彈劾總統的條款。這意味著民主黨人繼續推進特朗普彈劾案，眾議院或趕在今年年終前表決。

「我們的民主正處於危險境地，總統讓我們除了採取行動之外毫無選擇，」佩洛西說。

總統特朗普迅速在推特上回應，如果民主黨人想要彈劾他，最好迅速付諸行動。

「之後在參議院會有公正的審理，然後我們的國家可以恢復正常運作，」特朗普說。

佩洛西為首的民主黨人掌控眾議院，而參議院裏，特朗普所屬的共和黨的議員佔多數。

特朗普說，民主黨人沒有足以彈劾他的證據，只是在「羞辱」國家。

特朗普的行為符合彈劾條件嗎？

彈劾案由特朗普與烏克蘭總統的一通電話而起。

先後有兩名美國政府內匿名舉報人指，特朗普在7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，要求烏克蘭調查美國2020年總統大選競爭對手拜登（Joe Biden），並以對烏軍事援助和在白宮與烏總統會見作為利益交換。

佩洛西5日在新聞發佈會上說，總統為個人政治利益而濫用權力、損害國家安全，相關證據確鑿。

特朗普一直否認過失，表示這是民主黨人針對他的政治迫害。

前一日，四位美國憲法專家參加眾議院司法委員會聽證會，分析憲法中的彈劾條款，其中規定彈劾的條件是總統犯下「重大罪行或行為不端」。

圖片版權 Getty Images Image caption 四位作證的美國憲法專家

圖片版權 Getty Images Image caption 聽證會上甚至有觀眾帶來望遠鏡

三位由民主黨挑選的證人贊成彈劾，由共和黨選擇的證人、喬治華盛頓大學教授特裏（Jonathan Turley）則認為，特朗普在「烏克蘭通話門」中的行為錯誤，然而目前的證據不足以證明他犯下了重大罪行或行為不端。特裏表示，如果民主黨人執意彈劾，那將是他們「濫用權力」的表現。

彈劾程序下一步怎麼走？

佩洛西的最新發言顯示，眾議院民主黨人認為有足夠證據證明特朗普的不當行為，將繼續推進彈劾程序。眾議院司法委員會主席納德勒將起草彈劾總統的條款，並交付全院表決。

民主黨人希望在今年年終前在眾議院表決通過彈劾案，那參議院最快會在2020年1月開始審議。

彈劾案在眾議院通過只需要過半數的簡單多數票，在參議院則需要多於三分之二票數。只有參眾兩院都通過彈劾，特朗普才會被免職。