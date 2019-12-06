印度體制下惡性輪姦案發後的「驚世結局」

圖片版權 Reuters Image caption 此案讓民眾就強姦頻發問題的憤怒情緒爆發。

印度警方在海得拉巴擊斃了4名涉嫌姦殺一名年輕女子的男子。印度民眾慶祝。女性今後會更安全嗎？

在印度第6大城市海得拉巴，2019年11月27日周三的傍晚6點鐘，一名職業是獸醫的27歲女子出門，騎著她的摩托車，按約看醫生。她不知道她在人世間的命運已經快要結束。

事件經過

後來她給家人打電話說，她有一個輪胎爆胎，而有一個卡車司機主動提出幫忙。她說她在一個公路收費站附近等著。

此後，她的家人就沒能再聯繫上她，隨後報警，稱其失蹤。第二天早上，一個送牛奶工在天橋下發現她已經被燒焦的遺體。

警方調查後稱，這位27歲受害者在被殺前遭到輪姦。

印度強姦問題頻發，近年來社會民情對這一事件憤怒不已。事件曝光後，其家人指責警方行動緩慢。特別是有警察甚至暗示受害者當時是否私奔了。

之後，警方將3名接到失蹤報告的警察解職，並逮捕了4名嫌疑人。

此案讓民眾就強姦頻發問題的憤怒情緒爆發，幾天內，大規模抗議導致群體事件，警方受到巨大的批評和壓力。很多民眾要求，不能讓這些罪犯借助司法逃避罪責，應該嚴懲甚至對其立即處以極刑。

圖片版權 AFP Image caption 印度示威者抗議該國強姦案頻發，要求當局嚴打。

驚悚結局

4名嫌疑人被警方拘留後，於當地時間周五（12月6日）凌晨被帶回犯罪現場重現指認案發情況。這是海得拉巴市郊區的一個名為賽博阿巴德（意為網絡之地）的新興區域，這裏有著許多全球大科技公司駐地，比如微軟和谷歌。

印度警方告訴英國廣播公司（BBC）泰盧固語部說，嫌犯試圖偷取警察的槍逃跑，被警察擊斃。在這個過程中，兩名警察也受傷了。

圖片版權 Reuters Image caption 海得拉巴大規模抗議導致群體事件，警方受到巨大的批評和壓力。

擊斃嫌疑人的消息傳出後，受害者的母親告訴BBC說，雖然女兒再不能失而復得，但原來以為無法得到的正義已經得到伸張。希望其他女孩不會再有自己女兒的悲慘遭遇。

這位母親還說，她希望印度能加強關於性侵犯和強姦的法律。

受害人的妹妹說，警方的行動非常出乎意料。她原來也期待法庭審判和法庭伸張正義，雖然這不能讓她姐姐死而復生，但這是一個很大的安慰。

Image caption 槍殺嫌疑犯的現場大約有2千民眾在那裏聚集，造成巨大的交通堵塞。現場人們高聲喊著警察萬歲。

她說，由於警方的行動，潛在的罪犯將會三思而後行，可能不敢再做這樣的事情。

民眾慶祝

BBC泰盧固語部在當地的記者得到嫌疑人被擊斃的消息後，去受害者家裏採訪，看到受害者的鄰居們用鞭炮慶祝，數千人走上街頭為警察歡呼，有人在街上發糖。

然而，一位執法專家批評了警方的行動，但同時補充說，現在說警方殺人是否構成法外處決還為時過早。

在印度的社交媒體上，警方行動的消息廣為流傳。許多人在推特和臉書上為警察點讚鼓掌，稱讚他們替天行道，伸張正義。

2012 年，在首都德里，一名學生曾在公交車上遭到輪姦折磨後死亡，其母親也對這起槍殺嫌疑犯事件表示讚許。

她告訴印度媒體表示，她對這種懲罰非常滿意。警方做得非常好。

英國廣播公司（BBC）泰盧固語部記者巴拉在槍殺現場報道說，大約有2千民眾在那裏聚集，造成巨大的交通堵塞。

車輛在高速公路上已經無法行使，現場人們高聲喊著警察萬歲。

在事件現場，人們還將玫瑰花瓣和糖果撒向在場的警察。

警察能採取不同的做法嗎？

少數有些人質疑警方對事件的說法。

普拉卡什·辛格是一名退休警官，也是警察制度改革的主要設計師。他告訴BBC，槍決嫌疑人事件完全可以避免。

他表示，在押人員被帶往法庭或犯罪現場時，應謹慎行事。在將其提取出監獄之前，應保護他們，戴上手銬，並妥善搜查。

如果警察不小心，什麼樣的事情都可能發生。

但辛格也表示，現在說這起事件是否屬於法外殺戮還為時過早。

在強姦謀殺案發生後的幾天裏，數千人到海得拉巴警察局外面抗議，堅決要求處死兇手。

前寶萊塢明星、現為印度議會上院議員的賈亞·巴赫昌甚至表示，被告應該被私刑處決。

她在印度議會辯論這起輪姦案事件時表示，她知道這聽起來很苛刻，但這類人就是應該公開處死。

其他幾位來自各政治派別的議員也譴責了這起殘忍的輪姦謀殺行為。

今天印度的婦女更安全了嗎？

在印度其他地方，還舉行了不少支持這名受害者的抗議示威和守夜活動。根據印度法律，這名受害者姓名尚不能透露。

自從2012 年 12 月在首都德里發生一名女學生在一輛公共汽車上遭到輪姦和謀殺以來，針對婦女的強姦和性暴力一直是印度關注的焦點。

圖片版權 Reuters Image caption 在印度其他地方，還舉行了不少支持這名受害者的抗議示威和守夜活動。

但是，沒有跡象表明對針對婦女的犯罪正在減少。

根據印度政府官方數據，2017年印度警方登記了33658起強姦案，平均每天發生至少92起強姦案。

但印度地方官方報告透露，有遠超過60%的強姦案沒有報告或者立案。

數據顯示，2016年年末，印度法庭等待審理的強姦案件數量為133,813起。