2019全球抗議浪潮中的五張面孔

Image caption 象徵全世界抗爭的面孔

即將過去的2019年是全球抗議年。

從香港到智利，再到伊朗，黎巴嫩，伊拉克，加泰羅尼亞，玻利維亞，厄瓜多爾和哥倫比亞，成千上萬憤怒的人群在今年某一刻走上街頭抗議。

他們抗議的原因，訴求，方式因不平等，不公正或政治異見而有所不同，他們相距數千公里，但卻相互鼓舞，分享彼此成功經驗。

他們中的一些人，未必是運動中的領袖人物，去成了抗爭的代言人，在世界範圍內得到廣泛敬仰。

但他們是誰，又來自哪裏？

1. 智利：丹妮拉·卡拉斯科（Daniela Carrasco）

圖片版權 Twitter Image caption Protesters around the world have emulated La Mimo's red nose and clown face paint

36歲的丹妮拉·卡拉斯科是智利的一位藝術家，因參與抗議活動被捕。 10月20日，她的屍體被發現掛在公園的籬笆上。

多家智利媒體報道稱，她是被強姦並折磨致死； 當局是要用此案警告其她參與遊行的女性。

2. 伊拉克：薩法阿·薩里（Safaa Al-Saray）

Image caption 薩法阿·薩里成為伊拉克壁畫裏的人物

26歲的薩法阿·薩里是一位工程專業畢業生，也是一位詩人。

他還是一位社交媒體達人，幫助人們提高公民權利和政治權利意識，寫博文反映年輕人就業難題。

他曾在2011年，2013年和2015年參加反腐敗示威活動。

2019年10月，薩法阿·薩里在參加反政府抗議活動時被一枚催淚瓦斯罐擊中頭部，此後不久不治而亡。

3. 香港：醫療志願者

圖片版權 Rebel Pepper / Twitter Image caption 由中國異見漫畫家王立銘，又名變態辣椒創作的爆眼女義工畫像，成了香港抗議的一個象徵。

今年的香港讓"以眼還眼"有了真正的字面意思。 8月11日警察與抗議者在九龍尖沙咀發生衝突，一名年輕女子的右眼被疑似是警察發射一個布袋彈擊中受傷。

彈丸是穿透這名女子的安全鏡後致其受傷的。

有關該名據信是志願醫務人員的女子躺在地上，右眼流血的視頻廣為傳播。

她蒙住右眼的臉龐很快成為香港抗議的一個符號，象徵香港當局越來越殘酷的鎮壓手段。

4. 哥倫比亞: 迪蘭·克魯茲（Dilan Cruz）

圖片版權 Getty Images Image caption 哥倫比亞悼念迪蘭·克魯茲的活動

18歲的迪蘭·克魯茲是一名即將畢業的中學生，今年11月被防暴警察的子彈擊中頭部不治。

朋友說他想學習工商管理，但需要一筆贈款。

他參加了在首都波哥大舉行的抗議遊行，以聲援像他這樣的學生面臨接受高等教育遇到的困難。

他的死亡引起了民憤，並引發了新的抗議浪潮。抗議者譴責他們所稱的警方的過分執法。

5. 黎巴嫩: 阿拉·阿布·法赫 （Alaa Abou Fakhr）

圖片版權 Getty Images Image caption 黎巴嫩革命的"第一烈士"阿拉·阿布·法赫

阿拉·阿布·法赫是黎巴嫩首都貝魯特的38歲地方官員，也是進步社會黨的一員。

11月12日他被黎巴嫩士兵開槍射殺。之前的一個月，他開始加入大致和平的反政府和反腐敗示威遊行活動。

儘管他是死於抗議活動中第二人，但他是死於軍隊驅散路障周圍的人群發射的實彈中，而引起眾怒。

他被射殺的鏡頭迅速傳開，抗議者開始稱他為黎巴嫩革命的"第一烈士"。