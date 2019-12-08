美國佛州海軍基地槍擊案：沙特槍手「曾播放大規模槍擊案視頻」

圖片版權 US Navy Image caption 在槍擊案中喪生的其中兩名水兵：穆罕默德·薩米·海瑟姆（左）和喬舒亞·卡勒布·沃森。

據美國媒體報道，上周五襲擊美國佛羅里達海軍基地的沙特槍手事先曾在晚餐時播放大規模槍擊案的視頻。

在佛羅里達州彭薩科拉海軍基地接受訓練的沙特學員穆罕默德·阿爾沙姆拉尼（Mohammed Alshamrani）在事件中開槍，造成三名海軍士兵喪生，槍手後來被打死。

美國海軍說，這些海軍水手「在邪惡面前表現出非凡的英雄氣概和英勇」。

美國海軍表示，喪生的三名海軍士兵分別是：23歲的喬舒亞·卡勒布·沃森，19歲的穆罕默德·薩米·海瑟姆和21歲的卡梅倫·斯科特·沃爾特斯。

圖片版權 Reuters Image caption 美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空站（資料照片）。

美國執法當局正對槍擊案嫌疑人的背景展開調查，有幾沙特實習生據報也被拘留並接受問訊，但他們並未被控參與槍擊案。這起槍擊事件上周五上午發生在彭薩科拉海軍航空站的一座教學樓內。

美國多家媒體報道引述負責案件調查的一位匿名官員說，這名槍手上周曾在一個晚餐上向其他人播放大規模槍擊事件的錄像。一個網絡在線監視組織稱，一個看起來與阿爾沙姆拉尼的身份相符的社交媒體「推特」用戶在槍擊事件前也發表了一系列反美帖子。

但是美國國防部長馬克·埃斯珀周六表示，他目前不會將這一事件稱為「恐怖主義」襲擊。埃斯珀在出席加州里根國防論壇時說，必須允許調查人員開展工作。

美國總統特朗普後來承諾將對美國的外國軍事訓練項目進行檢討。據報道，目前有850多名沙特國民在美國接受軍事訓練。

圖片版權 Reuters Image caption 美國聯邦調查局公布，槍擊案嫌疑人是穆罕默德·阿爾沙姆拉尼。

這是美國海軍基地上周發生的第二起槍擊命案。上周三，一名美國海軍水手在夏威夷珍珠港軍事基地向兩名工人開槍，打死這兩人，然後開槍自殺。

海軍航空站槍擊案

美國當局在上周五上午6時51分（格林尼治標凖時間12時51分）接到有關彭薩科拉海軍航空站發生槍擊事件的警報。槍手在一座樓房內向人開槍，當地執法人員後來將嫌疑人困在一間教室內，並將其擊斃。

槍擊案還造成八人受傷，包括兩名警官，預計他們將很快康復。

喬舒亞·卡勒布·沃森的家人說，喬舒亞身中數槍，但仍掙扎著來到建築物外發出警報。

喬舒亞的兄弟亞當·沃森在臉書上寫道：「他像英雄般死去，我們感到無比自豪，但我們的心中有一個永遠無法填補的空洞。」

該海軍航空站指揮官蒂姆·金塞拉上尉表示，當三名海軍士兵面對槍手時，「他們並沒有逃避危險，他們衝向那裏並挽救了生命」。

槍擊事件反應

沙特阿拉伯是美國在中東的重要盟友。美國總統特朗普說，沙特國王在襲擊事件發生後給他打電話，以「表達他的誠摯慰問」，並向在彭薩科拉海軍航空站槍擊案中遇害的水兵家人和朋友表示哀悼。

特朗普表示，薩勒曼告訴他，沙特人民熱愛美國人民，這名槍手「完全不能代表沙特人民對美國人民的感情」。

特朗普總統在白宮對記者表示，沙特國王與王儲都對槍擊案感到「極為震驚」，沙特國王還「將參與照料有關家人和親友」。