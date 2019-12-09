你的器材不支持播放多媒體材料 現場視頻：新西蘭火山突然噴發致多人下落不明。

新西蘭（紐西蘭）北島東岸附近的白島（White Island）活火山周一突然噴發。警方稱已導致5人死亡，多人下落不明。

就在火山爆發前不久，人們還看到一些遊客在火山口邊緣行走。

警方表示，已有23人獲救，但死亡人數「可能」上升。由於目前情況太危險，無法立刻進行救援行動。

白島也被稱為「Whakaari」，是新西蘭最活躍的火山島之一。

儘管如此，這個私人島嶼仍是一個旅遊勝地，有大量旅行團和觀光航班造訪。

發生了什麼？

白島的噴發開始於當地時間14時11分（北京時間9時11分）。

圖片版權 Michael Schade

遊客邁克爾·沙德（Michael Schade）在上午遊覽結束後乘船離開了該島，他拍攝到火山噴發時噴出的濃厚的火山灰和煙霧。

他對BBC說，他在火山噴發前30分鐘到達火山口。

「當時仍是安全的，但他們正試圖限制（參觀火山的遊客）團的規模。」

在描述火山噴發時，他稱：「我們剛上船……就有人指著（火山），我們看到了。我被嚇到了。」

「船掉頭了，我們載了一些在碼頭上等候的人。」

巴西人亞歷山德羅·考夫曼（Allessandro Kauffmann）是另一名目擊者，他僥倖逃過了火山噴發。

「今天有兩個旅遊團去了這座火山。我們是其中的第一個。我們在火山爆發前五分鍾離開了。」他用葡萄牙語在Instagram上寫道。

「另一個團緊隨我們其後，不幸的是他們未能及時離開，一些人被嚴重燒傷。」

來自火山的直播畫面顯示，在圖像變暗之前，一群遊客進入了火山口。

誰在島上?

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，當時在島嶼附近有「一些」來自新西蘭和海外的遊客。

「我知道對於有親人當時在島上的人來說，現在非常擔憂和焦慮。我可以向他們保證，警方正在盡其所能，」她說。

Image caption 實時畫面顯示了火山噴發前不久的情景。

新西蘭警方官員約翰·提姆斯（John Tims）稱，「現階段，警方和救援機構前往該島太危險了」。他稱，島嶼已「被灰塵和火山物質覆蓋」。

警方最初表示，島嶼附近當時有100人，後來將人數下調至50人。

是否有預警？

12月3日，地質災害監測網站GeoNet警告稱，「該火山可能進入一個爆發活動相比正常情況下更頻繁的時期。」但其補充稱，「目前的活動水平不會對遊客構成直接威脅」。

奧克蘭大學副教授簡·林賽（Jan Lindsay）說，警戒級別最近從一級提高到二級。她說：「不穩定的級別提高了，每個人都意識到了。」

「它（這座火山）有一個持續活躍的熱液系統……如果氣體在粘土塊或泥漿下堆積起來，它們可能會非常突然地釋放出來，」她說。

「可能沒有岩漿，只是一次蒸氣噴發……我們還不知道。」

圖片版權 Reuters Image caption 這個私人島嶼是一個旅遊聖地，有大量旅行團和觀光航班造訪。

當被問及遊客是否應該來島上時，林賽教授說：「這是一個很難回答的問題。它經常處於高度不穩定的狀態。」

「這是一個私人島嶼，有很多私人旅行社。它不是自然保護區的一部分，也不受政府控制。」

「新西蘭地質與核科學研究所（GNS）發佈了警報，並與旅遊公司進行了良好的溝通，他們應該知道風險。」

這些年來，白島火山多次噴發，最近一次是在2016年，但沒有人受傷。

警方警告該地區居民「注意火山灰的潛在威脅」，並呆在室內。

預計此次火山噴發不會對北島本島造成影響。