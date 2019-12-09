圖片版權 Reuters Image caption 芬蘭出現世界上最年輕的女總理桑娜·馬林（Sanna Marin），她領導的聯合政府中的另外四個黨派領袖也全部是女性。

北歐國家芬蘭34歲的桑娜·馬林（Sanna Marin）即將在本周宣誓就職，成為世界上最年輕的總理。

桑娜·馬林在被推選為芬蘭首相之前，擔任芬蘭交通部長。上周，芬蘭總理安蒂·林內（Antti Rinne）因處理郵政工人罷工事件引起爭議引咎辭職。林內與馬林同屬芬蘭聯合政府最大黨派——社會民主黨（Social Democratic Party）。

馬林在社會民主黨黨內投票中以微弱優勢獲勝，出任總理一職。

另外值得一提的是，桑娜·馬林領導的芬蘭中間偏左聯合政府中的五個黨派，全部都是女性出任黨內領袖。

而且她們全部都在政府部門中擔任要職：

桑娜·馬林（Sanna Marin），34歲，總理

卡特麗·庫姆尼（Katri Kulmuni），32歲，經濟部長

瑪麗亞·歐希薩洛（Maria Ohisalo），34歲，內務部長

麗·安德森（Li Andersson），32歲，教育部長

安娜-瑪佳·亨利克森（Anna-Maja Henriksson） ，55歲，司法部長

實際上，林內擔任總理期間，芬蘭20個政府部門的部長，有11個由女性出任部長。

馬林在贏得黨內領袖競逐之後表示，重建信任需要做很多工作。對外界關心她的年齡，她說，「我從來沒想過自己的性別和年齡，我只想進入政壇的原因和哪些方面贏得了選民支持。」

政壇新秀

馬林並非芬蘭第一位女總理，而是有史以來的第三位。

馬林1985年11月16日出生於芬蘭首都赫爾辛基，南部坦佩雷大學（ University of Tampere ）碩士畢業，主修行政學。她2015年成為芬蘭議會議員，2019年6月出任芬蘭交通和通訊部長。

馬林雖然年輕，但是從政資歷卻並不淺。2012年，她當選為坦佩雷區議會議員，並在2013-2017年一直擔任區議會主席。

2014年，年僅29歲的馬林被選為芬蘭社會民主黨的副主席。

根據芬蘭國家廣播公司YLE的報道，馬林成長在一個單親家庭，是全家第一個受過高等教育的成員。

女性執政

圖片版權 Reuters Image caption 2017年，傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）37歲時出任新西蘭總理，創下當時最年輕領導人的世界紀錄。

34歲的馬林創下全世界最年輕總理的紀錄。在她之前，37歲的傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）2017年出任新西蘭總理，也曾轟動世界。

自1974年7月1日，阿根廷的伊莎貝爾·貝隆夫人成為總統，成為世界上第一位女總統。其後，世界上很多國家都選出過女性國家領導人。