國際反興奮劑組織：禁止俄羅斯參賽4年 包括奧運會

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯運動員被禁止參加2020年東京奧運會和2022年北京冬奧會。

世界反興奮劑機構（WADA）執委會禁止俄羅斯在未來四年參加大型國際賽事，包括奧運會和世錦賽。

世界反興奮劑機構（WADA）執委會認為俄羅斯反興奮劑機構違反反興奮劑規定章程。

這項禁令意味著，在未來司年重大國際比賽中，不能升俄羅斯國旗、奏俄羅斯國歌將禁止，其中包括2020年東京奧運會和2022年卡塔爾世界杯足球賽。

如果俄羅斯運動員能證明自己沒有捲入禁藥醜聞，俄羅斯運動員將只能以中立身份參賽。

俄羅斯政府官員也不能出席此類賽事活動。在4年處罰期內，俄羅斯同樣無法主辦甚至申辦重大國際賽事。

WADA執委會在瑞士洛桑的會議上一致通過這項決定。

此前，WADA合規委員會懷疑俄羅斯篡改莫斯科反興奮劑實驗室2019年初送交的數據，對其啟動了正式的合規程序審查，並宣佈俄羅斯反興奮劑機構（Rusada）不合規。

WADA副主席琳達在受訪時表示，「對於俄羅斯的制裁還遠遠不夠，我們必須強烈指責和懲處，給那些清白的運動員一個交代。」

俄羅斯在2014年索契冬奧時爆發禁藥醜聞而遭到禁賽，168名運動員在2018年韓國平昌冬奧會以獨立運動員身分參賽。

近年來俄羅斯飽受"興奮劑"醜聞困擾。2015年，俄羅斯田徑協會被WADA曝光涉嫌"系統性"使用興奮劑。

2016年WADA獨立調查機構再次公布調查報告指出，在2014年索契冬奧會期間，俄羅斯代表團有組織地使用興奮劑。期間，一些政府官員為躲過興奮劑檢測，甚至偷換了俄羅斯運動員的送檢尿樣。