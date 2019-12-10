美麗島事件40週年：盤點重要政治人物參與見證台灣民主化

圖片版權 Nori Shih Image caption 當年施明德因美麗島事件後逃亡26天轟動全台。

台灣「美麗島事件」，又稱「高雄事件」，是指1979年12月10日，台灣仍在蔣經國統治下的戒嚴時期，以「美麗島雜誌社」成員為主的黨外人士（非國民黨籍），在高雄市舉辦集會遊行，要求解除黨禁以及報禁，呼籲言論自由以及政治上民主，這場集會後來引發台灣當局激烈鎮壓的事件。

當日遊行之中，突然有許多「愛國人士」前往集會場合與遊行民眾發生激烈的衝突。台灣警方以催淚彈以及鎮暴車開始鎮壓示威活動，與民眾對峙和衝突。外界評論這是台灣自1947年「2·28事件」之後，最嚴重的警民衝突。

當日遊行過後是轟動全台的大逮捕行動。台灣政府開始逮捕黨外人士。根據台灣警備總部於當年公布的涉案人數，總計為156人。被送軍事審判者共有黃信介、施明德、林弘宣、林義雄、姚嘉文、呂秀蓮、張俊宏和陳菊等八人。

圖片版權 Stella Chen Image caption 美麗島雜誌社創刊號封底全體工作人員。

但此次軍事法庭審判也引起全世界矚目，蔣經國在「美麗島大審」期間遭遇前所未有的國際壓力（特別來自美國），以及國內民眾對於「解嚴」以及政治言論民主化的要求。

從事台灣民主運動多年的陳婉真撰文說，回顧美麗島40年，在當時的軍事法庭審判期間，許多在美國的台灣人，展開一連串的國會游說，並透過《台灣之音》將訊息傳遍全球。「甚至連當時的中共駐美大使館及《人民日報》都為此發表聲明支持黨外人士，逼使國民黨政權破天荒決定公開審判，執政黨意想不到的是，那一場場『美麗島大審』的法庭大對決中，讓更多台灣人認清黨外人士根本不是什麼江洋大盜，目的只是在爭取民主罷了。」陳婉真說。

台灣中央研究院研究員吳乃德評論「美麗島事件」時表示，「『美麗島事件』之後的數年，也是國民黨獨裁政權最脆弱的時候。退出聯合國、中美建交，讓國民黨的威權體制失去正當性；既然收復大陸已不可能，根據憲法和它的三民主義，國會必須全面改選，戒嚴也必須取消。」

圖片版權 Stella Chen Image caption 美麗島雜誌社創刊號

確實，在國內外壓力下，最終蔣經國於1987年病重之際宣佈解嚴，並同時結束一黨專制的黨禁體制。1988年1月，台灣宣佈結束「報禁」，人民可自由辦報，蔣經國亦在當月去世，開啟李登輝時代。

這場40年前的「美麗島事件」，開啟了台灣政治民主化的過程。當時參與美麗島的運動領袖們（譬如林義雄、施明德與陳菊等人）以及後來為他們辯護的律師（如陳水扁、蘇貞昌及謝長廷等人）開始在台灣政壇引領風騷數十年，但許多人也因此付出了慘烈的代價。

BBC中文盤點「美麗島事件」的六位重要人物，他們與其他在「美麗島事件」中受牽連的人物，40年來仍深刻地影響台灣政治。

施明德 （1941-，民進黨前主席）

圖片版權 Nori Shih Image caption 施明德一生中有25年坐了政治監。

事實上施明德早在「美麗島事件」之前，便因為主張「台獨」而入獄約15年，出獄後他繼續從事民主運動，「美麗島事件」後，他是第二次入獄。

「美麗島事件」時，施明德擔任總指揮，事件發生後，施明德展開逃亡。逃亡期間，他為全台通緝，媒體稱他為「暴徒」。在逃亡26日後，被捕入獄。1980年的「美麗島事件」軍事法庭審判中，他仍提出「台獨」主張，並稱「黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會是台灣民主化的四大害」，並被判死刑；但在國際壓力下，改判無期徒刑。

1990年，總統李登輝宣佈美麗島當時判決無效，施明德出獄，之後在民進黨擔任黨主席。後來在2000年，民進黨首次執政後退黨。

「四十年過去了。今天的國民黨人已非當年的壓迫者，敵意猶存。今天的民進黨人極少是當年的奮鬥者，仇恨仍燃，」—施明德在臉書回顧美麗島。

林義雄 （1941年－，前民進黨主席）

林義雄於台大法律系畢業後便擔任律師，1976年開始接觸黨外政治，在1970年代的台灣黨外運動中發揮極大影響力。

1979年「美麗島事件」發生時，身為雜誌社編輯委員的林義雄後來遭到逮捕。1980年2月28日，軍事審判期間，身處獄中的林義雄的台北家中，他的母親和兩位雙胞胎女兒在國安團隊的監視下卻遭人殺害，長女林奐均重傷，成為台灣政治史上著名的「林宅血案」，至今尚未破案。

林義雄後來被判處12年有期徒刑，4年後出獄，前往美國與遠離台灣的妻女倖存者修養。1987年回台，在民進黨內成為重要領導者。2000年任黨主席期間，帶領民進黨首次執政，但卻在2006年退出民進黨以及政壇，致力於環保運動。

林義雄因為其遭遇以及他在政壇聞名的政治道德潔癖，被台媒稱為民進黨內的「聖人」；因此，即便離開民進黨後他在該黨的影響力仍大，並影響了許多人後來投入並研究台灣政治，譬如范雲等人。

呂秀蓮 （1944年-，台灣前副總統)

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 呂秀蓮也是台灣婦女運動的創始者。

「美麗島事件」發生前，呂秀蓮與施明德相似，都活躍於社會運動。不同的是，呂秀蓮先從婦女運動介入台灣政治，開啟了近代台灣婦女運動，要求社會及政府給予女性與男性平等的權利。

呂秀蓮在哈佛大學讀完碩士之後，先在政府工作，後來以黨外身份加入地方選舉。「美麗島事件」時，擔任雜誌社副社長，她在事件當晚的演講，成為黨外運動的經典演講。

呂秀蓮於事件後被捕，軍法判處12年徒刑，坐牢五年多，因為罹癌保外就醫，她常言因為坐牢無法與病逝的母親見上最後一面，是她此生最大遺憾。她接受BBC中文採訪稱，「台灣1.0是1947年的『2·28事件』，2.0是1979年的『美麗島事件』，2000年則是台灣3.0首次政黨輪替。」

圖片版權 Peace and Neutrality for Taiwan Alliance Image caption 呂秀蓮在美麗島事件被捕，此為她被警方帶往法庭的照片。

呂秀蓮出獄後，一直在台灣政治及外交上擔任重要職位，2000年及2004接受陳水扁邀請並當選兩任副總統。在2019年，因為參選總統大選退出民進黨。「台灣民主是踩著多少人過來的？民進黨是在揮霍我們當年努力的結果，」她告訴BBC中文。

陳菊 （1950年-，現任台灣總統府秘書長）

圖片版權 CNA Image caption 陳菊就任高雄市長期間是從政顛峰。

陳菊是美麗島世代中少數至今仍活躍在民進黨黨內，並掌握重要權力的政治人物。出身貧困農家，1969年，陳菊於專科畢業後，加入黨外運動。在「美麗島事件」後被逮捕，她先被判處死刑，在獄中寫下遺書。後來在國際壓力下被改判12年，服獄六年後年出獄。

陳菊後來成為民進黨黨內重要派系「新潮流」的主舵手，並陸續擔任民進黨代理主席、行政院勞委會主委，之後加入高雄市長選舉，以近百萬高票連任高雄市長，成為台灣媒體口中的「南霸天」，權傾一時。陳菊之後加入蔡英文政府，全力輔佐蔡英文執政。

回顧「美麗黨事件」40週年，她告訴台灣媒體央廣說，「最大的意義是，自此以後，台灣人參與民主運動時不再畏畏縮縮了。」

陳水扁 （1950年-，前總統）

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 2000年，陳水扁當選總統，呂秀蓮成為副手。

「美麗島事件」是陳水扁踏入政壇之起點。陳水扁與後來民進黨重要的政治人物譬如蘇貞昌、謝長廷、尤清等都成為「美麗島事件」被告辯護律師團之一員，當時陳水扁並為主犯之一，也是民進黨創黨主席黃信介擔任辯護律師。

之後，陳水扁加入選舉，幾乎百戰百勝，在1990年代成為民進黨政壇最耀眼的明星。他在1994年，首次贏得台北市長選舉，但在1998年以高達七成執政滿意度敗北馬英九，卻在2000年贏得台灣總統選舉，為民進黨首次執政。連任成功後期，他與其妻吳淑珍卻弊案纏身，卸任後陳水扁旋即入獄，後於2015年保外就醫至今。

陳水扁在支持「台獨」的群眾中，仍有一定的影響力，他因擅長選舉被台媒稱為「政治動物。」

艾琳達 （Linda Gail Arrigo，1949年- ）

圖片版權 Linda Gail Arringo Image caption 艾琳達自大學教職退休後，住在台北。

艾琳達是「美麗島事件」中最著名的外國臉孔。她13歲時隨美軍父親來台讀書，中學後赴美唸書，之後與台灣民主運動者熟識，逐漸參與台灣民主運動。

艾琳達在1978年與施明德在台結婚，「美麗島事件」後被台灣政府驅逐出境，但是她隨即在美國以及香港向國際團體游說，施壓國民黨政府。艾琳達後來回台，繼續從事環保以及人權運動，並成為一名學者。1995年她與施明德離婚。

外界分析，艾琳達在當時的國際游說，對國民黨造成很大的壓力。陳菊告訴台媒稱，「坦白說，若沒有艾琳達，不論是美麗島或施明德，不會引起國際這麼大的注意，」 陳菊又說思想左傾的艾琳達至今仍保持信念，「所以她永遠是一個批判者，批判施明德，也批判在過程中所有的一切。如果違反她的信仰，她就會不客氣。」