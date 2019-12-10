昂山素季：從「人權鬥士」到「種族屠殺」辯護者

圖片版權 Reuters Image caption 昂山素季受到很多過去政治盟友和朋友的批評。

昂山素季曾被視為一座人權燈塔，一個願意放棄個人自由，與緬甸無情的軍政府鬥爭的有原則的活動家。

1991年，在緬甸被尊為「夫人」的昂山素季被授予諾貝爾和平獎，諾獎委員會主席稱她為無權者力量的傑出典範。但2019年，昂山素季將在海牙的聯合國國際法庭上出庭，為緬甸政府面臨的實行種族滅絶指控進行辯護。

由於緬甸軍隊的鎮壓，數十萬羅興亞穆斯林從緬甸逃往鄰國孟加拉國，他們對此感到憤怒，他們指責昂山素季拒絶譴責勢力強大的軍隊，拒絶採取任何措施制止強姦、謀殺甚至種族清洗的暴行，拒絶承認有關暴行。

昂山素季剩下的為數不多的國際支持者反駁說，她是一個務實的政治家，努力治理著一個有著複雜的歷史的多民族國家。在這個國家裏，人口的多數佛教徒對羅興亞人缺乏同情。

他們還指出，緬甸軍方在國家政治中仍然維持著很大權力，並不會放棄對安全部隊的控制。

但批評人士說，昂山素季已經失去了道德地位，失去了不顧個人得失、願意為人權挺身而出者的崇高聲譽。

通往權力之路

圖片版權 AFP Image caption 美國奧巴馬政府取消對緬甸制裁鼓勵緬甸進行民主改革。

現年73歲的昂山素季在1989年至2010年間大部分時間都受到軍政府的軟禁，因為她一直在不懈努力使緬甸實現民主，這一事實使她成為20世紀在專制鎮壓下進行和平抵抗的國際象徵。

2015年11月，她帶領緬甸全國民主聯盟 （NLD） 在緬甸25年來的首次公開大選中贏得議會多數席位。

昂山素季從15年的軟禁中獲釋以後的5年裏，贏得了這場勝利。

儘管緬甸憲法禁止她出任總統，因為她的子女是外國公民，但昂山素季被廣泛認為是緬甸事實上的領導人。

她的正式頭銜雖然是國務資政（兼外長），但緬甸總統溫敏是她的「左膀右臂」。

政治血統

圖片版權 Aris Family Collection/Getty Images Image caption 1973年，昂山素季與她的丈夫邁克爾·阿里斯，和他們的兒子亞歷山大攝於倫敦。

昂山素季是領導緬甸獨立的民族英雄昂山將軍的女兒。

1947年7月，在緬甸獨立前6個月，昂山素季只有兩歲時，昂山將軍在緬甸政治過渡時期被暗殺。

1960年，昂山素季與母親杜欽季一起去了印度，她母親被任命為緬甸政府駐德里大使。

4年後，昂山素季去了英國牛津大學，學習哲學、政治和經濟。在那裏，她遇到了未來的丈夫，英國學者邁克爾·阿里斯。

在日本和不丹短期生活和工作後，昂山素季定居英國，撫養他們的兩個孩子亞歷山大和金，但緬甸故鄉總在她的心頭。

1988年，當她回到仰光，照顧她病重的母親時，緬甸正處於重大社會政治動蕩之中。

數千名學生、上班族和僧侶走上街頭，要求民主改革。

1988年8月26日，她在仰光的一次演講中說：「作為我父親的女兒，我不能對所發生的一切無動於衷」。她被推舉領導了反抗當時的獨裁者奈溫將軍的起義。

受到美國民權運動領袖馬丁·路德·金和印度聖雄甘地非暴力運動的啟發，昂山素季組織集會，並在緬甸全國各地旅行，呼籲和平民主改革和自由選舉。

但是，示威遊行被緬甸軍隊殘酷鎮壓，軍隊在1988年9月18日的政變中奪取了政權。次年，昂山素季被軟禁。

緬甸軍政府於1990年5月舉行全國大選，昂山素季領導的全國民主聯盟令人信服地獲得勝利，但軍政府拒絶交出控制權。

軟禁歲月

圖片版權 AFP Image caption 2010年昂山素季從軟禁中獲釋，大批民眾向昂山素季致意。

昂山素季在仰光被軟禁了6年，直到1995年7月獲釋。

2000年9月，她再次被軟禁，當時她不顧當局的旅行限制，試圖前往曼德勒市。

她於2002年5月無條件獲釋，但僅僅一年多後，因為她的支持者與政府支持的暴徒發生衝突，她又一次被監禁。

她後來被允許回家，但再一次遭到事實上的軟禁。

有時候，昂山素季能夠會見緬甸全國民主聯盟的其他官員和經過緬甸政府挑選的外交官。但在早些年，她經常受到單獨監禁。緬甸政府也不允許她見兩個兒子或丈夫，他丈夫於1999年3月死於癌症。

緬甸軍政府曾提出，允許她前往英國去看丈夫，當時他病得很重，但她覺得不得不拒絶，因為擔心她一旦去英國就無法再回到緬甸。

重回政壇

2010年11月7日，昂山素季在緬甸20年來舉行的首次選舉中被排除在外，但6天後她從軟禁中獲釋。她的兒子金·阿里斯十年來第一次被允許探望她。

隨著緬甸新政府開始改革進程，昂山素季和她的政黨重新加入緬甸的政治進程。

2012年4月舉行緬甸議會補選，以填補擔任政府職務的政治家空出的席位時，昂山素季和她的政黨參加了這次補選，儘管有些方面有所保留。

圖片版權 AFP Image caption 2015年，緬甸舉行了25年來的首次公開大選，反對黨緬甸全國民主聯盟以壓倒性優勢獲勝。由於緬甸憲法限制有外國配偶或子女的候選人，昂山素季無法成為緬甸總統，但她在2016年出任國家資政（兼外長），成為緬甸事實上的領導人。

他們在45個席位中贏得了43個席位，她宣誓就任議員和反對黨領袖。

次年5月，昂山素季24年來首次離開緬甸出國，這表明她顯然相信緬甸的新領導人將會允許她返回緬甸。

「過分樂觀」

圖片版權 Reuters Image caption 昂山素季和緬甸國家現在面臨設在海牙的聯合國國際法院的訴訟，但國際法院無法迫使主權國家服從判決。

然而，她對民主發展的步伐感到沮喪。

2014年11月，昂山素季警告說，緬甸沒有進行任何真正的改革。而美國2012年放棄了對該國的大部分制裁，過去對緬甸「過分樂觀了」。

2015 年 6 月，緬甸議會舉行投票，未能取消軍隊對憲法修改的否決權。

4個月後，緬甸舉行了25年來的首次公開大選。緬甸全國民主聯盟以壓倒性優勢獲勝。

儘管由於緬甸憲法限制有外國配偶或子女的候選人，昂山素季無法成為緬甸總統，但她在2016年出任國家資政（兼外長），成為緬甸事實上的領導人。

自那時以來，羅興亞人危機一直被視為對她的領導能力的考驗。

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2017 年 8 月，緬甸若開邦警察局遭到致命襲擊後，緬甸軍隊開始對少數民族進行殘酷鎮壓，迫使數十萬人越過邊境逃往孟加拉國。

批評人士說，昂山素季在譴責緬甸軍方方面做得不夠。她和緬甸國家現在面臨設在海牙的國際法院的訴訟，昂山素季將如何應對針對緬甸政府實施種族滅絶的指控，引起國際關注。

自上台以來，昂山素季及其全國民主聯盟政府還因利用殖民時代的法律起訴記者和維權人士而受到批評。

緬甸在一些領域取得了進步，但軍隊繼續佔據議會席位的四分之一，並控制著包括國防、內政和邊境事務在內的主要部委。

2018年8月，昂山素季稱內閣中的將軍們「相當可愛」。

分析人士們說，緬甸的民主過渡似乎已經停滯。