你的器材不支持播放多媒體材料 民主黨人納德勒（Jerry Nadler）公布彈劾指控（英文）

民主黨人控制的美國眾議院司法委員會公開了彈劾總統特朗普的具體罪名，邁出彈劾程序的重要一步。

彈劾第一項指控針對特朗普濫用權力，而第二項則指他涉嫌妨礙國會調查。

司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）公布彈劾指控時說，特朗普「認為自己高於法律」。「我們必須清晰表示，沒有人高於法律，即便是總統。」

圖片版權 AFP Image caption 司法委員會主席納德勒公布彈劾指控時說，特朗普"認為自己高於法律"。

特朗普被指涉嫌與烏克蘭政府達成利益交換，以拖延軍事援助來換取對方調查他在大選中的主要對手拜登（Joe Biden）。

特朗普在推特上否認自己犯下任何錯誤，並自稱是一位施政頗有成果的總統，包括打造了美國歷史上「最強健的經濟」，彈劾他的決定是「徹頭徹尾的政治瘋狂行為。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月10日

特朗普2020年大選的競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）發表聲明，批評佩洛西執意推動彈劾是「極端的黨派偏見」。

「民主黨人大肆上演政治戲碼，因為他們沒有一個可行的2020大選總統候選人，而他們知道這個事實。」

圖片版權 Getty Images Image caption 眾議院議長佩洛西將主持眾議院對彈劾草案的辯論。

民主黨人放出的是「嗓門大但威脅不大的吉娃娃」？

BBC中文駐美記者 馮兆音

民主黨人似乎試圖讓彈劾案顯得簡潔易懂，目前提出的兩項彈劾指控都圍繞特朗普在烏克蘭通話門中的行為。

不過，有憲法專家認為，彈劾特朗普的法理依據有所欠缺。

喬治華盛頓大學憲法教授特裏（Jonathan Turley）告訴BBC，民主黨人三年來威脅要「關門放狗」，以彈劾來擊退在他們看來劣跡斑斑的特朗普，但最終放出的是「嗓門大但威脅不大的吉娃娃」。

根據美國憲法，彈劾總統的條件是其犯下重大罪行或行為不端。

歷史上只有兩位美國總統曾被彈劾，分別是1858年的安德魯·約翰遜（Andrew Johnson）與1998年的比爾·克林頓（Bill Clinton），但他們都沒有被免職。特朗普很可能會加入他們的行列，載入史冊。

但比起歷史教科書，人們更在意的是接下來會發生什麼。

在2020年總統大選，美國人會如何看待這一場彈劾風暴？他們會受夠了特朗普，認為是時候把他送離白宮嗎？還是看不慣民主黨人針對特朗普無休止的政治打擊，怪罪他們把國家拖入針鋒相對的黨派鬥爭？

圖片版權 Reuters

下一步會發生什麼？

司法委員會投票：估計本周內眾議院司法委員會將就彈劾草案投票，委員會內有24位民主黨人、17位共和黨人，預料他們將按黨派分野投票，即彈劾草案將獲得通過。

眾議院全體辯論：下周眾議院全體議員將就彈劾草案進行辯論，佩洛西稱，預料共和黨議員將試圖拖慢進程。

眾議院表決：每項彈劾指控將分別在眾議院表決，議員預料將按黨派分野投票。民主黨人有233比197的席次優勢。眾議院很可能在聖誕節之前通過彈劾案，特朗普將正式面臨彈劾。