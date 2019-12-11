圖片版權 AFP Image caption 康明凱和斯帕弗一年前被捕。

在中國逮捕了兩名加拿大公民一週年之際，他們的朋友和同事發表講話。

2018年12月10日，前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）被拘留。中國指控兩人從事間諜活動。

北京此舉被普遍視為「人質外交」，以向加拿大施壓，要求釋放華為高管孟晚舟。

中國政府否認此案與去年孟晚舟在加拿大被捕有關。但持此觀點的人認為，這兩名加拿大公民成了中國製造更大政治爭端的棋子。

加拿大政府表示，兩人不能聘請律師，也不被允許與家人取得聯繫。

加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)周一表示：「我們對兩名在中國遭到不公正拘留的加拿大人表示同情。」

兩人的支持者說了什麼?

康明凱的僱主、國際危機組織(International Crisis Group)的布朗(Brittany Brown)告訴BBC：「當你的同事、朋友在中國監獄服刑一年時，陰鬱的感覺籠罩在一家機構之上，很難描述。」

她說：「在我們的組織裏，日子彷彿不再流逝。大家為事件奔波、與人交流和溝通、在幕後推動某些觀點，嘗試支持加拿大政府的努力。」

該組織的現任和前任主席上周發表公開信，稱對康明凱的拘留「不公正、不人道」。

加拿大前駐華大使聖雅克(Guy Saint-Jacques)表示，康明凱在最近一次領事訪問中詢問官員：「何時才能讓我走出困境?」

「你要保持希望，」聖雅克對他說。兩人曾經共事。

康明凱的老闆馬利(Robert Malley)告訴加拿大廣播公司，康明凱適應能力很強，具有「幽默感和洞察力」。

斯帕弗的朋友戈爾德(Brian Gold)表示，斯帕弗有一個支持者網絡，正在盡其所能幫助他獲釋。他們發起了一項在線籌款活動，以幫助這名商人在獲釋後重新站起來。

戈爾德表示，斯帕弗知道自己得到外界支持後，精神好了一些。戈爾德說：「我們為他面對這種情況表現出的適應力感到自豪。他的處理方式讓我更加欽佩他。」

圖片版權 Courtesy Free Micheal Spavor Image caption 康明凱的朋友說他「做事認真、真誠有趣」。

加拿大為獲釋做了什麼?

加方多次聲稱，拘留兩人的行動"武斷"。今年9月，特魯多指責北京使用「壓力戰術」，試圖迫使孟晚舟獲釋。他還說，中國正在「利用任意拘留實現政治目標。」

加拿大政府尋求英國、法國、德國和美國等盟友的支持，向中國施壓，要求釋放這兩人。

法國新任外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）向中國外長表示，應該「絶對優先處理」兩人的案子。

圖片版權 Reuters Image caption 作為保釋條件，華為高管孟晚舟必須佩戴電子腳鐲監控器。

與華為高管孟晚舟有什麼聯繫?

2018年12月1日，應美國官員要求，中國電信巨頭華為的首席財務官孟晚舟在溫哥華被捕，她也是華為創始人任正非的女兒。此舉激怒了中國官員。

孟晚舟目前在加拿大取保候審，同時爭取反對被引渡到美國。她在美國受到多項指控，包括逃避對伊朗的制裁。她和華為否認指控。

有關引渡的聽證會將於明年1月開始。

孟晚舟在被捕一週年之際，在華為網站和社交媒體上發表了一封信，感謝在加拿大的支持者。她還在信中說，鑒於目前的情況，她現在有時間讀書、畫畫。

作為保釋的條件，孟晚舟需要佩戴電子腳鐲監控器，並接受宵禁。但她可以在溫哥華的大部分地區旅行。

與康明凱和斯帕弗關係密切的人將案件與孟晚舟的情況進行對比。這兩人目前被關押在一個拘留中心，只允許外交人員偶爾探望。

今年4月，有報道稱，兩人每天要接受6至8小時的審訊，有時還要接受全天強光照射。據報道，今年7月，獄警沒收了康明凱的老花眼鏡。

圖片版權 AFP via Getty Images Image caption 孟晚舟的出庭吸引了支持者和抗議者到場。

如何影響中加關係?

案件導致了中加之間的外交和貿易爭端。中國停止進口價值數千萬美元的加拿大油菜籽，最近還停止進口該國豬肉產品。

中國官員稱孟晚舟被捕是「嚴重錯誤」，並指責加拿大採取雙重標凖。中國駐加拿大大使叢培武本月表示，釋放孟晚舟是改善加美關係的「先決條件」。

美國無黨派智庫皮尤研究中心(Pew Research Center)的數據顯示，過去一年，加拿大人對中國的看法總體有變。他們最新的全球態度調查發現，67%的受訪者對中國持負面看法。

皮尤研究中心表示，在孟晚舟被捕、康明凱和斯帕沃爾被拘留之後，負面看法上升了22個百分點。