最年幼大學生夢想破裂 比利時9歲男童退學

圖片版權 Reuters Image caption 比利時男孩勞倫特·西蒙斯（Laurent Simons）就讀荷蘭艾因霍溫理工大學（Eindhoven University）電子工程系，但學校通知家長他無法在10歲生日之前完成所有考試。

比利時男孩勞倫特·西蒙斯（Laurent Simons）原本希望創下9歲大學畢業的世界紀錄，但夢想難以實現，他已經從就讀的荷蘭大學退學。

勞倫特的父母一直希望他能在10歲生日，也就是今年12月26日之前大學畢業，成為世界上第一個年僅9歲的大學畢業生。

不過荷蘭艾因霍溫理工大學（Eindhoven University） 告訴他們說，勞倫特在生日之前仍然有太多考試還沒有完成。

學校建議勞倫特在2020年年中畢業，但是他的父母立刻決定中斷他的大學課程。

勞倫特原本希望在10個月的時間內完成3年的電子工程系的課程獲得學士學位。

圖片版權 AFP Image caption 9歲的勞倫特無法在12月26日生日前完成學業，也就無法創下9歲大學畢業的世界紀錄。

勞倫特的父親亞歷山大·西蒙斯向荷蘭媒體透露，艾因霍溫理工大學批評他經常與媒體拉關係宣傳兒子。

「我們被學校告知，媒體曝光給孩子太多壓力，如果我們繼續讀下去，需要給孩子做心理檢查。」

「如果一個小孩足球踢得好，我們就覺得媒體關注很好很正常。我的兒子有不一樣的天分，他為什麼就不能自豪呢？」

勞倫特自己也在社交網站Instagram上發了一張截圖，上面顯示艾因霍溫理工大學11月發的電郵，顯示他可能在12月畢業的日期。勞倫特給這張截圖配文說：騙子騙子，大騙子！！！

智商145

圖片版權 Laurent Simons Image caption 勞倫特·西蒙斯出生在一個醫生家庭

艾因霍溫理工大學所發的一份聲明表示，勞倫特要在10歲生日之前完成所有課程是不實際的，而且他還需要發展自己的「洞察力、創造力和分析批判能力」。聲明說，如果他一定要匆忙完成課程，他的學業可能受到影響。

艾因霍溫理工大學同時表示，應該謹慎對待避免「給9歲學生過大的壓力」，而這個學生「有超凡脫俗的天分」。

勞倫特的智商水平達145分，4歲開始上小學。

他6歲時入讀中學，用了不到兩年的時間讀完了6年的中學課程，為大學課程打下基礎。

根據吉尼斯世界紀錄大全，美國人邁克·基尼（Michael Kearney）1994年獲得大學學位，創下最年輕大學生世界紀錄。他當時年僅10歲。