南太平洋島嶼公投支持獨立 或成為世界最新國家

圖片版權 Jeremy MILLER / Bougainville Referendum Commission Image caption 布甘維爾當地民眾在獨立公投中投票。

南太平洋巴布亞新幾內亞東部最大島嶼布幹維爾舉行全民公投，以壓倒性多數投票贊成獨立。但獨立凖備好了嗎？

當地的選民們在兩個選擇（即獲得更多的自主權，或者完全獨立）中選擇獨立。在181000張選票中，近98%的人贊成獨立。

全民公決得到了巴布亞新幾內亞政府的批准，但結果並不具有法律約束力。

然而，這一壓倒性的勝利將給巴布亞新幾內亞帶來壓力，迫使其允許布幹維爾獨立。

這些島嶼的人口約為30萬，有206731人參加了全民公投。總共投出了181067張選票。其中：

176928人投票贊成獨立；

3043人投票贊成更大的自治

1096張投票被歸類為無效投票。

選舉結果是由布幹維爾全民投票委員會主席、愛爾蘭前總理伯蒂·埃亨在布卡鎮宣佈的。

自治區政府主席約翰·莫米斯表示，現在，至少在心理上，布幹維爾感到自由了。

當地的一位護理專業畢業生亞歷克西婭·巴里亞告訴法新社表示，用幸福兩字來形容她的感受是很不夠的，她已經熱淚盈眶，因為這是他們一直在等待的時刻。

為什麼要獨立？

布幹維爾島在18世紀以法國探險家布幹維爾的名字命名，在19世紀末，它成為德國殖民地德國新幾內亞的一部分。

在第一次世界大戰期間，澳大利亞控制了該島，一直到1975年。（第二次世界大戰期間，日本曾短暫控制該島）。

在殖民統治下，布幹維爾（目前人口30萬）一直是一個前哨。

德國人在統治該島21年後，直到1905年才建立島上的第一個行政中心。

而且，全民公投的資料稱，在第二次世界大戰結束前，布幹維爾中部和北部山區的一些地區與西方各主要教會或殖民政權幾乎沒有聯繫。

1975年巴布亞新幾內亞獲得獨立後，布幹維爾成為一個省，儘管人們對成為巴新的一個省並不滿意。

圖片版權 Reuters Image caption 在一個投票站，選民們樹起了布幹維爾旗幟。

事實上，在巴布亞新幾內亞成立前不久，甚至當地就有人宣佈獨立，試圖建立"北所羅門群島共和國"。然而，澳大利亞和巴布亞新幾內亞都沒有同意。

20世紀，上次宣告建國體現了布幹維爾身份認知的發展。最初，它是對種植園殖民主義的回應，而因為人們對種族主義和經濟剝削的認識而發展起來。

這種身份的基本標誌是深色膚色：大多數布幹維爾人的皮膚比巴布亞新幾內亞其他地方的大多數人（儘管不是全部）膚色更黑。

在宣告獨立失敗後，當地不滿情緒日漸升溫，在1988年終於爆發了一場為期9年的分離主義戰爭。

這場戰爭導致的死亡人數估計在4千至2萬人之間，這相當於在戰爭開始時島上人口的3%至13%。

1997年，在國際調解幫助下，戰鬥結束了。其結果是簽訂了《布幹維爾和平協定》，2005年成立了布幹維爾自治政府，巴布亞新幾內亞也做出就獨立問題舉行不具約束力的全民公決的承諾。

下一步將如何？

這一全民公決不具備法律約束力，這意味著布幹維爾獨立不會自動發生。

該地將與巴布亞新幾內亞政府進行討論，以決定何時或是否開始向完全獨立的過渡。

雖然巴新政府反對布幹維爾獨立，而且不必接受選舉結果，但巨大的民意授權將使其難以忽視這一結果。

98%的結果高於公投前的預測，原來大多數專家預計這一數字在75%-80%左右。

巴布亞新幾內亞布幹維爾事務部長普卡·特穆說，選舉結果是可信的，但要求選民讓巴布亞新幾內亞其他地區有足夠的時間來接受這一結果。

布幹維爾凖備好獨立了嗎？

如果建國的情況真得實現，這個新國家將很小，其國土面積不到1萬平方公里（略大於塞浦路斯，略小於黎巴嫩）。

同樣，其人口規模也將是世界上最小的國家之一，比太平洋鄰國瓦努阿圖略小，比巴巴多斯稍大。

但根據澳大利亞洛伊研究所的研究，布幹維爾實現自力更生尚需時日。

該國擁有豐富的自然資源，尤其是銅，自20世紀60年代在澳大利亞控制下，銅被大規模開採。

但是，採礦業務因戰爭而陷入癱瘓，收入分配不均是衝突背後的因素之一。

洛伊研究所引用的一項估計認為，布幹維爾只要獲得56%的銅礦收入，就可以實現自力更生了。

大國關注

世界各大國都在關注投票後事態的發展。

澳大利亞是地理距離最近的富裕國家，也是布幹維爾最大的捐助國，它參與了結束戰爭的調解。

澳大利亞表示，它將接受任何談判達成的解決方案。但大多數布幹維爾人認為，澳大利亞反對該地獨立。

從更遠的地方，美國和中國也都在密切關注著事態的發展。

據信，中國已經派出一個代表團，研究在布幹維爾投資，包括建設一個新的港口。

北京最近加大了加強與各個太平洋島國關係的努力，與所羅門群島和基里巴斯建立或恢復了外交關係。