昂山素季出席國際法庭聽證會 否認緬甸種族清洗意圖

圖片版權 AFP Image caption 緬甸領袖昂山素季出席位於荷蘭海牙的聯合國國際法庭。

緬甸政府實際領導人昂山素季（台灣譯「翁山蘇姬」）在荷蘭海牙國際法院出庭，否認有關緬甸軍隊對羅興亞人進行種族清洗的指控。

這位74歲的諾貝爾和平獎的得主在海牙回應了有關緬甸對羅興亞穆斯林實施暴行的廣泛批評。

昂山素季在法庭上對法官表示，西非國家岡比亞針對緬甸提供的指控敘述「不完整且帶有誤導性質」，不能反映緬甸若開邦的真實局勢；昂山素季又講述了若開邦主要​​的羅興亞穆斯林社區與當地佛教徒之間數十年來的緊張關係。

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2017年8月，在佛教徒佔多數的緬甸，軍方發起了對若開邦羅興亞人社區的全面鎮壓，以報復羅興亞人武裝對警察和安全哨所的致命襲擊。事件導致數以千計羅興亞人被殺，70多萬羅興亞人逃往鄰國孟加拉國成為難民。

緬甸一直堅稱該國是在若開邦處理「極端主義」的威脅，昂山素季也堅持這一立場，並將暴力事件描述為因為由羅興亞武裝分子襲擊警察和安全哨所引發的「內部武力衝突」。

昂山素季在國際法院的聽證中說，不能排除軍方使用了「不相稱的武力」，但她指出：「如果軍方犯下戰爭罪，他們將在我們的軍事司法系統內根據憲法受到起訴。」

你的器材不支持播放多媒體材料 昂山素季：諾貝爾和平獎得主如何為「種族屠殺」罪名辯護

圖片版權 Getty Images Image caption 昂山素季選擇支持增將她軟禁多年的軍隊。

昂山素季在國際上曾被譽為民主運動的擁護者。她曾在緬甸軍政時期斷斷續續地被軟禁了20多年，並以其民主抗爭獲得諾貝爾和平獎。

但自從2016年4月，即所謂的種族滅絶事件開始以來，昂山素季一直是緬甸的實質領導人。 她沒有控制軍隊，但是被聯合國調查員指控在武力種族清洗中與軍方「同謀」。昂山素季選擇支持曾將她軟禁多年的軍隊。

昂山素季告訴法庭說，緬甸致力於安全遣返若開邦的流亡者，並敦促海牙法院避免採取任何可能加劇衝突的行動。她堅持認為，國際法院對「若開邦實地進行客觀而凖確的評估」至關重要。

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國調查得出結論，緬甸武裝部隊最高軍官涉及國際法規定的三類罪行：種族滅絶、危害人類罪和戰爭罪。

各方反應

在孟加拉的考克斯巴扎爾難民營，難民們在觀看這個案子的電視直播時大喊：「說謊者，說謊者，無恥！」52歲的拉希姆（Abdur Rahim）在難民營的一個社區中心說：「她是個騙子。是個大騙子。」

在海牙法院外，一小群支持羅興亞人的示威者大喊：「昂山素季，可恥！」

圖片版權 Empics Image caption 昂山素季的支持者Pho phyu Thant。

但昂山素季的支持者也來了。

大約250名支持緬甸的抗議者舉著標語牌，標語寫著：「我們與你站在一起。」

組織者之一是現居歐洲的緬甸國民Pho phyu Thant。她告訴BBC說：「全球需要對昂山素季更有耐心」；「我們支持她，也依舊相信她。她是唯一能夠在我國實現和平與繁榮，並解決這一非常複雜局勢的人。」

分析：面對可怕的證詞

BBC駐緬甸記者尼克·比克（Nick Beake）

在這次辯護中，昂山素季看上去十分緊張，歷史沉重地壓在她肩上。她在海牙法庭回顧了被稱為種族滅絶的事件，並同意這是最令人髮指的罪行。

但是她隨後進行了認真演練的辯護，認為緬甸並非「全球恥辱國家」中的一員。

昂山素季承認，武裝部隊以平民為目標，但她又說外界該信任緬甸，可以將犯罪者繩之以法。她責問說，當一個國家已經正在積極調查這些不法行為時，怎麼可能說那是場種族滅絶行動？

在法院外，從緬甸來的支持者揮舞著標語，稱讚昂山素季為國家的辯護。在包括仰光和曼德勒在內的緬甸主要城市，人們聚集在大屏幕下關注這場聽證會，雀躍歡呼回應在海牙的緬甸支持者。

有一個非常簡短的時刻，我聽到一個以前從未聽過、來自昂山素季的悔悟——雖然並沒有提到羅興亞人的名字，但她提到逃往孟加拉國的那些人的「痛苦」。

但是，在這個三小時的聽證會上，我們聽不到這位諾貝爾和平獎獲獎者承認有關大規模殺戮、強姦和縱火的字眼。

圖片版權 Getty Images Image caption 70萬羅興亞人逃到鄰國孟加拉。

聽證會的可能結果

這場聽證會是由伊斯蘭合作組織57個成員國推舉的西非國家岡比亞，向海牙狀告緬甸違反1948年成立的《防止及懲治滅絶種族罪公約》國際法條約。

目前，岡比亞只是要求法院採取「臨時措施」，以保護緬甸和其他地方的羅興亞人免受進一步的威脅或暴力。判決將具有法律約束力。但為了裁定緬甸犯下了種族滅絶罪，法院將必須確定該國採取了「意圖全部或部分銷毀」羅興亞少數民族的行動。

即使到那時，國際法院也無法執行他們的判決，昂山素季和緬甸將軍都不會自動被逮捕或接受審判。

但是有罪的裁決可能會導致制裁，並對緬甸的聲譽和經濟造成重大損害。

圖片版權 Reuters Image caption 在孟加拉難民營中的羅興亞人。

昂山素季在聽證會上，將緬甸的情況與上世紀90年代初塞爾維亞人和克羅地亞發生的軍事衝突相比較。

當時雙方都指責對方對其族人犯下種族滅絶罪行。

但2015年，海牙法庭裁決否決雙方的指控，判決認為塞爾維亞和克羅地亞軍隊都「犯下諸多罪行」，但雙方都未能舉證對方「蓄意進行種族滅絶」。昂山素季將逃去孟加拉的羅興亞人，與當年自克羅地亞逃難去塞爾維亞的塞族人相比較，反駁緬甸對羅興亞人進行過任何種族清洗。

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自掌管國家權力以來，昂山素季及其全國民主聯盟政府，還因利用殖民時代的法律起訴記者和維權人士而受到批評。

雖然緬甸在一些領域取得了進步，但軍隊繼續佔據議會席位的四分之一，並控制著包括國防、內政和邊境事務在內的主要部委。2018年8月，昂山素季稱內閣中的將軍們「相當可愛」。

分析人士們說，緬甸的民主過渡似乎已經停滯。

根據法國《世界報》報導，「昂山素季目前最關注的是她本人在緬甸國內的形像，她仍然得到緬甸人廣泛的尊敬。親自出庭在她的國家被視為是一個勇敢的行動。」