圖片版權 Uthara Image caption 四姐妹在訂婚派對後合影

這四朵金花是生活在印度南部喀拉拉邦的姐妹。

她們同年同月同日生，一起長大，吃同樣的飯，穿同樣的衣，直到15歲上學時一直在同一教室坐同一排。

現在姐妹們就要出嫁了，婚禮定在：同年同月同日！

其實，四姐妹還有一個兄弟，他們是五胞胎。最近，兄妹五人向BBC講述了他們不尋常的人生故事。

圖片版權 Uthara Image caption 同一個生日、五個不同的蛋糕

包辦婚姻

四姐妹名字是Uthra、Uthraja、Uthara、Uthama（為了方便起見，下文我們將分別稱為大美、二美、三美、四美）。她們和兄弟Uthrajan（下文稱大江）出生於1995年11月18日。

四姐妹的婚禮定於2020年4月26日舉行。

三美說，「現在在家裏，婚禮絶對是中心話題。我們還沒買婚紗的布料呢。但是，我們會選同樣的圖案、同樣的顏色。」

三美是記者，和未來的老公同行。

四姐妹的婚姻都很傳統。這在當地很普遍。男大當婚女大當嫁，家裏上了年紀的人會承擔「媒婆」角色。在她們家，是媽媽親自幫助女兒們在婚姻介紹網站選定的丈夫。

這樣的婚姻介紹通常會把出身同一種姓、經濟條件和教育程度相等的人配對。然後，星像學家再給雙方「看八字」是否合適。

不過，這並不等同於逼婚，男女雙方均有發言權。

九月，四姐妹舉行了訂婚派對。遺憾的是，四個凖新郎中三個缺席--都在中東打工呢。

圖片版權 Uthara Image caption 四姐妹平時也經常穿很類似的衣服

如影相隨

出生以來，姐妹們如影相隨，分享家庭生活所有的酸甜苦辣。不過，她們也會吵嘴、爭執，各有個性。

二美數學很棒，四美愛好音樂、會拉小提琴，大美學時裝設計，二美和四美最後成了麻醉技師。

到了出嫁年齡，二美一年前最先找到了對象，但是雙方共同決定暫不結婚。她告訴BBC，「女兒同一天出嫁是我媽媽一直的心願。所以我們決定等。」

在印度，辦婚禮是要花很多、很多錢的，不少家庭都會考慮為兄弟姐妹或者和表親一起辦「集體婚禮」，以節約開支。

對四姐妹的媽媽來說，辦四場婚禮經濟上實在難以承受。不過姐妹們說，媽媽堅持她們一起出嫁的背後也有更深的感情原因。

圖片版權 Uthara Image caption 五胞胎很罕見

憧憬未來

二美的對象是庫馬爾，他也是麻醉技師，現在在中東工作。

二美說，他去科威特之前兩人曾在同一家醫院工作，互相認識。二美希望能在現在的單位積累兩年工作經驗然後再出國，這就意味著，婚禮後她會和丈夫分居幾個月。

「有一點傷心。正常的擔憂也是有的。我從來沒有出過國。但我也興奮，盼著婚禮。」

二美希望在科威特找工作不會太難。大美和四美未來的丈夫也在中東工作。

四姐妹都在憧憬著未來的生活。兄弟大江不准備立刻成家，他也希望能先出國去工作幾年，然後再說。

圖片版權 Uthara Image caption 五胞胎生下來先天有些不足，經常生病

安撫心靈

籌備婚禮的過程，也給這一家人帶來的很大的安慰。成長過程中，他們遭遇過不尋常的痛苦和傷心。

剛生下五胞胎的時候，父母非常高興，他們稱孩子是「五顆寶石」。但是，孩子的健康一直是擔憂。媽媽瑞瑪說，五胞胎先天不足，經常生病。

同時養大五個孩子，對瑞瑪和老公普利瑪來說，是一個相當嚴峻的挑戰，這也影響了瑞瑪的身體健康。

圖片版權 Uthara Image caption 多年來，媽媽一人拉扯著五個孩子

少年悲劇

一家人很少有富餘的錢，所有的資源都投入孩子的教育。

印度重男輕女仍很嚴重，在很多人家裏，男孩子都受到優待。但是四姐妹說，父母對孩子從來都是一視同仁。

但是後來，悲劇還是發生了。

孩子們九歲的時候，全家的生計、父親經營的文具店嚴重虧損。2004年，父親自殺身亡。

圖片版權 Uthara Image caption 瑞瑪和已故的丈夫

孤兒寡母無依無靠，今後怎樣生活？

當地媒體報道了她們的遭遇後，政府插手，給瑞瑪在當地銀行安排了一份工作。

她說，「我最大的願望就是孩子長大成人。有了工作收入，我可以供養孩子、送他們上學。」

圖片版權 Uthara Image caption 爸爸教女兒騎自行車

他們的境遇感動了當地一位醫生。醫生把一套房子送給這家人助。對此，全家感激不盡。

瑞瑪說，「危機讓所有人表現出善良的一面。」

五個孩子在學校期間學習成績都很好，順利完成學業。

三美說，「媽媽很開心，她一直希望我們自立。」

圖片版權 Uthara Image caption 結婚後永遠心連心

永遠心連心

這家人信印度教，四姐妹的婚禮將在一個著名的印度教寺廟中舉行。

嘉賓只有關係緊密的親朋好友。預計大批記者、攝影師也會不請自來。不過三美說，「身處聚光燈下也是一種福分。」

五胞胎很罕見，媒體一直追蹤報道，出生、上學第一天、畢業等等。

籌備婚禮的同時，姐妹們也在考慮今後怎樣照顧母親。她們還說，姐妹之間今後永遠心連心。

三美說，「就算我們在不同的地方生活，但是感情上，我們永遠在一起，我們會永遠互相思念......」