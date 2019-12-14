圖片版權 Getty Images Image caption 利比亞獨裁者卡扎菲上校2011年被西方支持的反叛武裝推翻並殺死，有人說即使到現在莫斯科也不完全接受其前盟友卡扎菲被消滅的事實。

美國指責俄羅斯上月在利比亞首都附近擊落美國的無人機，美俄關係緊張。俄國被指試圖在利比亞複製敘利亞的勝利。甚至有評論說，美俄在利比亞角力可能會擦槍走火，引發世界大戰。

在華盛頓的美國官員指俄羅斯武裝上月攻擊了正在執行任務的美國無人機，據說該無人機正在的黎波里附近執行偵察任務。目前利比亞各派武裝正為爭奪的黎波里展開激戰。

西方國家擔心最近俄羅斯武裝正越來越多地捲入利比亞內戰衝突。分析認為，多年來俄羅斯一直在插手利比亞內戰。

擊落美國無人機

美軍非洲司令部負責人史蒂芬·湯森將軍最近對俄羅斯干涉發出警告，他要求歸還無人機殘骸。他還說，這一事件「說明了俄羅斯僱傭兵在利比亞內戰中的惡劣影響，也說明了在的黎波里附近衝突，死傷以及毀壞增多背後的直接責任者是誰。」

報道說，哈夫塔爾將軍（Khalifa Haftar）和他領導的利比亞國民軍(LNA) 在進攻的黎波里的軍事行動中得到俄羅斯僱傭兵的支持。

Image caption 美國非洲司令部發言人說，美軍認為攻擊者可能是俄羅斯私人國防承包商，或者是在無人機被擊落時掌握防空武器的武裝。

西方支持的全國團結政府 (GNA)顧問穆罕默德·阿里·阿布杜拉（Mohammed Ali Abdallah）說，無人機在的黎波里東南40英里處塔爾胡納（Tarhuna）的親利比亞國民軍據點附近被擊落。

他說當時有1400多俄羅斯僱傭兵同利比亞國民軍在一起行動，而哈夫塔爾將軍的武裝沒有擊落無人機的武器。穆罕默德·阿里·阿布杜拉說，「只有俄羅斯人有這種能力，而且他們在事發地點行動。」

美國非洲司令部發言人說，美軍認為攻擊者可能是俄羅斯私人國防承包商，或者是在無人機被擊落時掌握防空武器的武裝。

哈夫塔爾將軍

2014年利比亞內戰爆發，導致成千上萬人死亡。美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）說，俄羅斯正試圖在利比亞內戰中「改變力量平衡」，試圖使局勢變得有利於俄羅斯。

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯在敘利亞加強了同土耳其的關係，俄土進行高端軍火交易，拉大了兩個北約盟國土耳其與美國之間的距離。

多年來哈夫塔爾一直受到埃及和阿聯酋的支持。現在的報道說，哈夫塔爾的武裝也得到俄羅斯武裝的支持。哈夫塔爾是參加1969年軍事政變支持卡扎菲上台的年輕軍官之一，他在1970年代末曾經在蘇聯的伏龍芝軍事學院學習。

在冷戰期間，蘇聯一直把卡扎菲作為在阿拉伯世界最緊密的盟友。法國國際和戰略問題研究所的專家阿諾•迪比安（Arnaud Dubien）認為，即使到現在莫斯科也不完全接受其前盟友卡扎菲被消滅的事實。

阿諾•迪比安說，美國和北約在黎波裏改變政權的行動極大地影響了俄羅斯對西方的看法，特別是對美國的看法，美國和西方在俄羅斯眼中成了破壞中東穩定的因素。

2014年俄羅斯兼併克里米亞後受到美國和歐洲的制裁和孤立，但是俄羅斯繼續深化在中東的經濟，能源和軍事利益，深度參與敘利亞內戰，以前所未有的姿態加大了對中東地區的影響。

俄羅斯土耳其聯手

俄羅斯在敘利亞加強了同土耳其的關係，俄土進行高端軍火交易，拉大了兩個北約盟國土耳其同美國之間的距離。俄羅斯重建在埃及的影響力，同時與伊朗和沙特積極發展關係。

紐約大學和普林斯頓大學的俄羅斯研究專家科恩教授（Stephen F. Cohen）在《國家評論》撰文認為，普京在中東的外交取得成功，說明西方孤立普京的政策取得相反效果。他認為，像俄羅斯這樣一個橫跨歐亞，資源豐富的國家很難被孤立。

美國中東政策的搖擺和不確定與俄羅斯在該地區的果斷介入形成了對比。《華爾街日報》的外交事務記者特羅菲莫夫（Yaroslav Trofimov）說，伊拉克戰爭給美國留下的後遺症就是美國在職總統和總統候選人都不停對國內選民承諾要從中東亂局中解套，但為維持全球影響力又要求美軍在中東地區繼續存在。

圖片版權 Reuters Image caption 利比亞的軍事強人哈夫塔爾將軍是參加1969年軍事政變支持卡扎菲上台的年輕軍官之一，他在1970年代末曾經在蘇聯的伏龍芝軍事學院學習。

特羅菲莫夫說，美國在這兩個選項中的搖擺和猶豫不決導致一系列反彈和失誤，其中包括人道危機，恐怖襲擊和地緣政治利益損失，令美國全球利益受損。

相對於西方的猶豫不決，普京則對盟友表現出執著的忠誠，即使其批評者也承認這點。法俄關係專家阿諾•迪比安說，例如他對阿薩德毫不動搖的支持，不像美國在埃及民眾抗議中拋棄了穆巴拉克總統。

而穆巴拉克一直是俄羅斯在中東地區為數不多的盟友。另外普京也沒有在遜尼派和什葉派之間選邊站隊。

不過儘管許多評論說，俄羅斯在中東的外交戰略正取得節節勝利，但俄羅斯的經濟規模僅略大於西班牙，其軍費開支不到美國的十分之一，因此其所謂的中東影響力不過是俄羅斯為維持其全球影響力的勉強之舉。

例如，紐約市立大學與哥倫比亞大學的梅農(Rajan Menon)在《外交政策》撰文說，普京外交在中東一路高歌猛進不過是一場虛幻，而且終將付出代價。