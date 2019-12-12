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美國總統特朗普推特發文稱與中國貿易談判的一期協定接近完成。推文發出，道瓊斯指數應聲上揚。華爾街股市創新高，凸顯市場希望中美盡快達成某種貿易戰停火協定的焦急心態。

據悉，白宮官員美國時間周四（12月12日）會晤了一些美國工商界代表，並暗示美中一期貿易協定已經原則上完成，只等待特朗普總統批准，並很可能在周末前會發佈相關訊息。

眾所周知，如果美中雙方無法在白宮制定的12月15日最後期限前達成協定，則美國對中國生產商品的新一輪加徵關稅措施即將生效。

各取所需的妥協？

特朗普總統早間在會晤了他的貿易顧問和相關資深官員之後，發表推文說："他們想要（達成協定）我們也想！"

據透露，為達成協定，美方向中方做出了允許現有關稅減半的讓步。目前美國共對約350億美元價值的中國商品徵收高達25%的關稅。作為回報，中方據信將承諾增加購買美國農產品。

儘管白宮釋放了正面信號，但是不少分析人士已經指出，所謂一期協定並未真正觸及中美貿易戰所涉及的，比如中國政府長期違反市場規則對國有企業補貼等多數核心問題。

更多分析認為，在國內政治中四面受敵並面臨國會彈劾案的特朗普，此時可能的確需要一個象徵性的勝利。

美國外交事務協會資深研究員。希爾曼（Jennifer Hillman）認為，目前達成的這個所謂協定不應該算是一個正式協定，因為絶大多數美國政府最初提出的目標均未達到。

她在推文中說："這不應該被形容為貿易協定。這只是一個買賣協定"。

最後期限迫近

美國政府此前一直威脅要在12月15日對迄今沒有被施加懲罰性關稅的1600億美元中國產品施加15%的關稅。

此批商品將包括手機、服裝以及體育用品等普通民眾消費品。如果關稅落實，等於中國輸美商品全部被追加懲罰性關稅。

在美方最新緩和信號前，中方也在上周宣佈，將對包括大豆、豬肉在內的部分美國產品免除關稅。