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卡倫（Karen）和巴里·梅森夫婦（Barry Mason）的工作顯然不在他們的職業規劃裏，他們甚至都不能公開談論自己是做什麼的。 多年來，這對夫妻經營著洛杉磯最著名的同性戀色情商店，並在美國各地發行成人用品。

表面上看，他們是一個受人尊敬的家庭。卡倫曾是芝加哥和辛辛那提著名報社的記者。巴里曾是電影特效工程師，他參與過的電影包括《星際迷航》和《 2001太空漫遊》的製作。他們在一個猶太社區的單身之夜活動上相識，三個孩子會去安息日活動，做禱告，在學校學習刻苦。

在1970年代中期，巴里曾是發明家。他發明了一個腎臟透析機的安全裝置。但當時要買他發明的公司提出他無法負擔的保險要求，致項目突然下馬。整個家庭因此陷入財務困境迫。

圖片版權 Rachel Mason Image caption 巴里為《星際迷航》做電影特效。

那時卡倫在《洛杉磯時報》（LA Times）上看到了一則招聘廣告，一份發行色情月刊雜誌《好色客》（Hustler）和色情大亨拉里·弗林特（Larry Flynt）生產的其他商品的工作。梅森夫婦從此踏入色情行業。

他們的確是做生意的料。最初幾周，卡倫和巴里付出的努力很少但收到5000份訂單，​他們​開車到整個洛杉磯地區送貨上門。儘管《好色客》是異性戀色情雜誌，但弗林特不久也接手一些倒閉的同性戀色情出版物，這些出版物也成為梅森夫婦業務的一部分。

數年後，當洛杉磯最著名的同性戀色情書店 ——位於西好萊塢的「書圈」（Book Circus）書店老闆遭遇財務危機，梅森夫婦恰好有能力買下了它。1982年，卡倫和巴里將其改名為「書的圈子」（Circus of Books），它不只是一家色情商店，還是洛杉磯同性戀社區的據點和聚會場所。

他們給三個孩子：麥卡（Micah），瑞秋（Rachel）和喬什（Josh）嚴格指示： 來到店裏的時候，不得觀看或觸摸任何產品。也不得向訴朋友說出店鋪的名字。

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卡倫說：「我們壓根兒不希望他們知道我們做什麼。我們不談家裏的生意。我們有一家書店，這就是我們要人們知道的。」

但這些措施並未完全奏效。長子麥卡偶然發現卡倫汽車後備箱裏的色情錄像帶。

實際上，瑞秋14歲仍不知色情為何物時從朋友處了解到了家裏的秘密。她很震驚。

父親巴里很悠閒自在，但母親則非常虔誠和有道德感。瑞秋將父母視為普通的小生意人，有個家庭作坊。

瑞秋說：「但於我而言，父母和那些有反文化行為的人截然不同。」

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喬什補充說：「我們還算是個正常的家庭」，「我們努力成為外人眼裏的完美家庭」。

在卡倫和巴里的管理下，書店獲得商業成功，不久後他們在該市的銀湖（Silverlake）地區開設第二家分店。他們還開始製作同志色情影片，並由傑夫·斯特裏克（Jeff Stryker）主演（後來他被稱為「色情片的卡裏·格蘭特」）。與此同時，他們繼續自己的色情消費品發行業務，但這幾乎引致災難性後果。

里根總統已明確表示反對色情，並稱其為「一種污染」。他命總檢察長埃德溫·梅斯（Edwin Meese）調查該行業，並於1986年發表了2,000頁的《梅斯報告》。與此同時也引入新的起訴策略，這使梅森一家的業務面臨壓力。

此後一段時間內，為了安全起見，分銷商只在熟人間兜售。但有一天，一名職員犯了一個錯誤。一位客戶打電話訂購了三部電影，並要求寄送到「喬的視頻商店」。員工把信息輸入商店的數據庫並把貨寄出。

實際上，該名客戶是聯邦調查局。

商店被搜查的時候，像極了好萊塢的方式。調查人員荷槍實彈衝入店裏，梅森夫婦被控在美國非法運輸淫穢材料。

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孩子們當時並不知情。巴里面臨五年監禁和重罰。商店似乎也得關門了。

不過梅森一家的律師沒放棄。他辯稱他們受《第一修正案》保護。該修正案保證言論自由，並強調這種嚴厲的懲罰會對家庭造成嚴重影響。

最終巴里認罪後被釋放，不必進監獄，商店保持營業。

在艾滋病時代，卡倫和巴里是模範僱主。巴里會拜訪那些生病或臨終關懷醫院艾滋病患者。

患艾滋病的僱員不該工作，不然會失去醫療保險。但卡倫讓身體情況好一些的員工偷偷地來上班，多掙點兒錢。

她說：「我讓他們上班並付給他們現金，這樣雖然違法，但讓他們保持尊嚴，因為我一直覺得工作很重要。」

圖片版權 Rachel Mason Image caption 卡倫和巴里在書店門口 。

許多僱員沒有家人關懷，但死後，卡倫和巴里會收到他們家人詢問。

儘管他們長期參與洛杉磯的同性戀社區，但在梅森家中從未談起過性相關的話題。

不過私底下，長女瑞秋過上了同志的生活，並在父母不知情時偷偷溜出去。

她說：「我去過同性戀俱樂部，我有未成年身份證，所以我可以去看變裝秀，對此我感到非常興奮。」

儘管她從未正式出櫃，但瑞秋一直都很有藝術範兒和叛逆，因此當她帶一個女孩參加高中畢業舞會時也就不足為奇了。

圖片版權 Rachel Mason Image caption 瑞秋

但聰穎的小兒子喬什，背負著母親的所有期望，卻因自己內心的秘密而掙扎。

喬什說：「我繼承了媽媽追求完美的雄心，我想變得完美。」

在要返回大學的一天一晚，感覺壓力山大： 「我剛開始在便利貼上寫上『我是同性戀』。桌上散落著筆和紙。」

此前因為擔心會被趕出去，他已做好離家的凖備。他說：「我訂好了機票。因為這種情況不是不可能。」

卡倫的回應是，他們將永遠在一起。

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「我說，『你確定嗎？你為什麼要這樣做？一定是上帝在懲罰我！』」卡倫說， 「就我而言，同志沒有什麼不好的，就是做好有個同性戀兒子的凖備！」

卡倫後來意識到自己的反應傷害了喬什，但她也發現很難與兒子談他的性取向，因此她決定，自己需要幫助控制自己的情緒。

她說：「我需要學習如何做同性戀者的父母。」

「我加入了一個名為PFLAG（同性戀者的父母和朋友）的組織。我必須接受它，並承認父母對孩子的期望，更多的是父母的期望而不是孩子的。當涉及到我兒子時，我意識到，我對同性戀者的一些想法需要改變。」

後來，巴里和卡倫成了PFLAG的大使：幫其他人了解孩子的性別和性別差異。

大約在本世紀初，互聯網廣泛普及，作為一家提供顧客社交和特種圖書服務的社區類書店，Circus of Books開始走下坡路。兩家分店分別在2016年和今年2月關門。

圖片版權 Rachel Mason Image caption 銀湖分店。

「當那家店關門時，人們的反應令人難以置信。人們走進來，然後淚流滿面。我的意思是，人們從前門走進來，我們只在哭泣，」瑞秋說。

許多老顧客和前僱員感到悲哀， 這個曾經唯一一個讓他們感到安全的場所，也是洛杉磯同性戀史的一部分就這麼消失了。

但卡倫說，作為一名老闆，日漸蕭條業務讓她無法提供給員工像過去一樣的福利。

她說：「我盡我所能確保他們或是上學深造，被納入教育計劃，或者至少能找一份兼職做。」

「關門對我來講，還過得去。」