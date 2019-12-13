圖片版權 Reuters Image caption 2019大選讓約翰遜首相獲得了幾十年裏保守黨領袖獲得的前所未有的公眾支持，獲得比他初任首相之際更大的權威。

英國執政的保守黨以壓倒性優勢贏得2019年大選。英國下屆首相仍將是約翰遜，但展現在世界面前的是一幅新政治版圖。

這次大選，保守黨不僅獲得了英國議會絶對多數，還一舉在英格蘭北部很多過去幾十年來傳統上支持工黨的選區取得突破，改變了多年來似乎沒有巨變的政治版圖。

預計，約翰遜正式就任首相後，當地時間12月16日（周一）將進行小規模的內閣改組。對政府進行一個更徹底的重組可能會推遲到2月份，在英國脫離歐盟後進行，並在3月份發表新財政年度預算聲明。

江山變色

保守黨在議會下議院目前已經贏得364個席位，遠遠超出執政所需的326個多數席位。

這讓約翰遜獲得了幾十年來保守黨領袖獲得的前所未有的公眾支持，獲得比他初任首相之際更大的授權。

英國最大反對黨工黨在選舉中則遭受歷史性的慘敗，落入政治低潮。工黨獲得有203個下議院席位，比上次大選銳減59席。

在其它黨派中，蘇格蘭民族黨獲得的席位雖有增加，但目前總共48席，自由民主黨目前11席，其黨的領袖斯溫森甚至落選，將無緣與下屆議會政治。

但是，約翰遜的新政府也面臨著一系列複雜的局面。在一個世界政治和經濟都發生巨變的時代，約翰遜也需要謹慎地運用英國民眾賦予他的信任，處理一系列變化中的國內和國際問題。

英國脫歐

約翰遜首相在勝選演說中表示，這一結果是英國的新曙光，這類似於布萊爾領導工黨在1997年大選中獲勝時發表的評論。

約翰遜不僅感謝保守黨選民，還感謝工黨選民。他說，他們中的許多人第一次支持保守黨，因此他誓言要領導一個人民的政府，並履行對他賦予神聖使命。

如同他數月前出任英國首相時的表態一樣，約翰遜在大選獲勝後在脫歐問題上表達了強硬的姿態。

圖片版權 Reuters Image caption 工黨領袖科爾賓宣佈將不再代表工黨競逐下任首相。

約翰遜表示，選舉結果將會授權他完成脫歐任務，將在2020年1月31日前完成脫歐，「沒有如果，沒有但是，沒有也許」。

保守黨贏得多數席位將對英國政治產生幾乎立竿見影的影響，如果不出意外，英國下個月將脫離歐盟。

在英國議會中，約翰遜的身後將是一批新的保守黨議員，他們將投票通過英國脫歐法案。約翰遜依靠這一強大支持，足以應對任何反對派阻擋。

分析人士認為，即使約翰遜在大選中勝出並推動議會最終通過脫歐協議，各方也可能在自貿協定談判中發生矛盾和分歧。

由於保守黨獲得壓倒性勝利，約翰遜在議會下院享有更穩定、更充分的支持，英國很可能在未來5年內不會再有大選。

圖片版權 Reuters Image caption 約翰遜表示，選舉結果將會授權他完成脫歐任務，將在2020年1月31日前完成脫歐，"沒有如果，沒有但是，沒有也許"。

全球化英國

約翰遜及保守黨主張英國脫歐的精英一再強調，英國脫歐的目的是不希望受制於歐盟，而要重振英國經濟和貿易，改善民眾生活，重振英國的國際地位。

面對國際局勢百年之未有大變局，英國執政精英也在思考如何確保國家利益。除了發展經濟之外，英國也會希望繼續發揚光大傳統上奉承的保守和自由主義思想，包括民主、人權；也會希望繼續靈活運用其在歐洲之內的獨特地位，在國際事務中發揮出5大聯合國常任理事國之一的作用。

英國的國際地位特殊，美國總統特朗普在英國大選結果明朗後立即發出推特，向約翰遜表示祝賀。歐盟領導人也在第一時間表示祝賀，顯示他們對未來雙邊關係的重視。

但面對在政治經濟軍事等各方面崛起的中國，以及作為英國傳統外交政策三大支柱之一的盟友美國，約翰遜新政府估計仍會審時度勢，在國際問題中發揮獨特的影響和作用。

至於英美、英中等對外關係問題，英國執政精英仍將本著自身利益和民眾意願，加以平衡考慮，與有關方面進行互動，對不同的事務予以現實和理性的處理。