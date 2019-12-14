朝鮮核試驗：金正恩給特朗普的「聖誕大禮」

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朝鮮國家媒體報道說，為提升朝鮮核武威懾力，他們於周五（12月13日）在西海衛星發射場（Sohae Satellite Launching Ground）再次進行重大核試驗。

朝中社（KNCA）的報道引述一位發言人稱，試驗是在當地周五晚間進行的，但他沒有給出進一步詳情。

這已經是朝鮮在一個星期內在西海衛星發射場所進行的第二次測試。

與此同時，朝鮮與美國的核武項目談判仍然處於停滯狀態。

再上白頭山

圖片版權 AFP Image caption 每逢有大事發生，朝鮮領導人就會去白頭山。

本月初（12月4日），朝鮮領導人金正恩再度高調率領夫人李雪主和一眾高級將領馭白馬登上朝鮮聖地白頭山。

依據以往慣例，這意味著平壤很可能將再有「大動作」，並很可能是為美國備好了一份「聖誕禮物」。

就在朝鮮官方公布金正恩白頭山之行照片之前，負責朝美關係事務的朝鮮外務省副相李吉成表示，朝鮮主動邁出了重要一步，並盡了最大努力不半途而廢，現在就要看美國的選擇了。

「會收到什麼樣的聖誕禮物完全取決於美國怎麼選，」他說。

多方專家認為，朝鮮所暗示的「聖誕禮物」，很可能是某種形式的武器試驗或導彈發射。

也許，這就是朝鮮之前所指的給美國的「聖誕獻禮」。

圖片版權 Reuters Image caption 西海衛星發射場

美國制裁

美國總統特朗普拒絶取消對朝鮮的制裁，除非朝鮮全面廢棄其核武設施。

金正恩請求特朗普能夠在今年年底之前做出新的讓步。

平壤表示，如果美國不同意，那就別怪平壤不客氣。美國可能會收到來自朝鮮的不祥「聖誕禮物」。

核試驗

目前，並不清楚此次朝鮮進行的是什麼試驗，但美國科學家聯盟（the Federation of American Scientists）的朝鮮問題專家安基·潘達（Ankit Panda）對BBC表示，此次朝鮮測試的可能是彈道導彈引擎的地面試驗。因為，之前朝鮮國防部長曾表示過，它是12月初試驗的目的。

朝鮮並沒有像以前所承諾的那樣徹底銷毀西海基地。

與此同時，朝鮮在最近幾周也加強了武器測試以及強硬措辭。

試驗時機

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普在朝鮮板門店朝韓邊境非軍事區與金正恩進行了歷史性會面（英文）

朝鮮選擇現在進行核測試與該地區的持續緊張局勢有關。

聯合國安理會前不久應美國請求開會，討論朝鮮核武項目問題。

朝鮮認為此舉是對它的「嚴重挑釁」。

此外，美國負責朝鮮事務的特別代表斯蒂芬·比根（Stephen Biegun）上周日計劃訪問韓國首都首爾。

美國總統特朗普表示，仍然希望與朝鮮達成某種協議。

去年，特朗普把朝鮮作為其外交政策的核心之一。

圖片版權 Reuters Image caption 歷史性會面

但儘管兩國領導人曾就朝鮮核武問題舉行過兩次峰會，特朗普甚至在朝鮮板門店朝韓邊境非軍事區（DMZ）與金正恩進行了歷史性會面，使他成為首位踏入朝鮮領土的美國現任總統。

但卻至今未能就朝鮮去核問題取得任何重大進展。

另外一個耐人尋味的問題是，平壤此次測試是否通知和獲得到了北京方面的同意了呢？