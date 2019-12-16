英超球員支持新疆穆斯林 中外輿論嚴重分化

圖片版權 Reuters Image caption 12月14日土耳其首都伊斯坦布爾的一場遊行上，支持者高舉厄齊爾的照片。

在英超球隊阿森納效力的梅蘇特·厄齊爾（Mesut Özil）在社交媒體上發聲涉及中國新疆問題，點燃了互聯網的輿論。

與捲入香港問題的NBA火箭隊總經理莫雷相似，在中國和海外的社交平台上，網民的言論涇渭分明，折射出不同立場下，觀點愈加分化的趨勢。

在厄齊爾的社交媒體Instagram上，不少人用英文表達對他的讚賞和支持。

「雖然穆斯林國家保持沉默，每一個穆斯林都和你在一起！」

「哦，阿拉，請幫助我在中國的穆斯林兄弟姐妹，以及全球各個地方的穆斯林，對抗壓迫。保護他們的信仰，指引他們走上正路。阿門。」

「你以一人之力迫使西方媒體聚焦這個問題。你用正確的方式使用自己的影響力。恭喜，你不再只是一個足球運動員，而是一個全球影響力的人。你被記住不再只因為你的進球。」

也有不少人把香港聯繫起來。「來自德國的支持，所有維吾爾人和香港人團結起來。中國在對維吾爾人種族滅絶，停止大屠殺！」

評論中也有很多中國網民用中文或英文回應，反對厄齊爾的言論。

對此，有網友稱，「中國人會反對這個，作出如下辯解：『不是真的，西方媒體有偏見，如果你是外國人，就不能批評中國，你不能理解，你應該自己去那裏尋找真相，這些人活該，因為他們是恐怖分子。』」

「對於這些人我會說，中國媒體在說真話嗎？你去過新疆嗎？你是維吾爾人嗎？你是穆斯林嗎？你去過中國鄉下看過那些貧困嗎？或者你是住在城裏的富二代，在海外留學？你的家庭沒受到文革的影響嗎？認為你的政府不會犯錯？有一天你的政府將做一些對你不利的事情，你會意識到作為沒有權利的少數是什麼感覺。」

Image caption 在「新疆再教育營」，營內的所有男子都身穿藍色的「制服」。

在中文互聯網社交平台上，言論則一邊倒地譴責厄齊爾。

在中文問答社區「知乎」上，有人提問，「如何看待厄齊爾發佈涉及中國主權的爭議言論？」

在該問題下，排名最靠前的答案稱，「身為維吾爾族……有種躺槍的感覺，就好像一個土匪突然抓住我，要認我做兄弟，還給別人說你們欺負了我兄弟……國家也很努力的不再提起那些事情來照顧我們的情緒，生怕引起對立。可現在外部勢力造謠生事，讓國家被逼無奈，不得不放出那些反恐視頻，說實話，就像傷疤剛好又被揭開的那種感覺……」

「在厄齊爾推特下刷'吃豬肉'等內容的人也請停下吧，這件事情無關宗教，而是立場（利益），請尊重那些與此無關的普通人的宗教信仰，當然厄齊爾和恐怖組織不配。」

一些網友認為厄齊爾不是簡單地表達對新疆穆斯林的同情和支持，而是對新疆的極端組織表達支持。

「他在推特和ins上亮出的那面旗所代表的組織，是我國公安部，以及哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞國家認證的恐怖組織。與其相關的'東伊運'組織也於02年被聯合國列入恐怖組織名單。」

圖片版權 Getty Images Image caption 包括休斯敦火箭（紅衣）在內的NBA球隊都非常重視中國市場，在某些比賽中穿著印有中文名的球衣出場是其中一種推廣方式。

厄齊爾面臨的可能代價

當娛樂明星觸及敏感的中國政治議題時往往被中國政府和網民「封殺」。

比較出名的有冰島歌手比約克，她在2008年3月上海舉行的演唱會尾聲時，獻唱《宣佈獨立》（Declare Independence）一曲時，突然高喊「西藏！西藏」。此外還有台灣藝人周子瑜以及參與「返送中」運動的香港藝人何韻詩。

當藝人被「封殺」付出的代價是失去中國大陸的演藝市場以及一些品牌的代言。

而體育明星則可能延及所在的球隊，甚至球隊所在的聯賽。

厄齊爾發聲後，其效力的阿森納俱樂部聲明，稱這些是厄齊爾的個人觀點，阿森納作為足球俱樂部一貫堅持不涉及政治的原則。儘管如此，中國中央電視台還是取消了原定於周日（15日）直播的阿森納同曼城的比賽。

此前相似的NBA火箭隊總經理莫雷事件發酵後，NBA總裁蕭華（Adam Silver）表示支持言論自由。這導致中國中央廣播電視總台（CCTV）和騰訊（Tencent）隨即宣佈暫停新賽季的兩場NBA中國賽轉播。後者不久前剛與NBA續約，以15億美元的天價購得未來五年獨家數字媒體轉播權。

而英超的2019-2020賽季的轉播權以7億美元的價格賣給中國流媒體服務提供商PPTV。