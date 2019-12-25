《七個世界，一個星球》拍攝感悟和花絮（3）：無人機幫了多大忙

《七個世界，一個星球》（Seven Worlds, One Planet）是BBC Studio 繼《藍色星球》、《地球脈動》和《王朝》之後推出的一部記述與人類共享地球的其他生物的系列紀錄片。那些令人震撼、驚心動魄的畫面、撥動人心弦的場景、令人匪夷所思的奇觀......攝製組成員在這裏分享自己的親身經歷和感悟。

拍攝《七個世界，一個星球》，無人機幫了大忙。

那些人類無法涉足的地方，從南極的冰天雪地到非洲的炙熱沙漠，從婆羅洲的熱帶叢林到斯洛文尼亞的洞穴迷宮，如果不用無人機世人根本無緣一睹其真容。

現在的無人飛機不但能拍攝野生動物和它們的世界，還能研究它們。

我們來看看無人機到底幫了多大的忙：

南極洲

座頭鯨獨特的水泡網獵食技巧，最佳的觀察角度是從天上俯瞰，所以無人機大顯身手。

無人機俯拍的好處在於可以隨時捕捉到鯨魚浮出水面的時刻，也不會因為驚擾它們，或者打破伏擊海水的自然狀態。

而且，無人機運輸方便，很適合在偏僻的極地使用。

亞洲

印尼鳥頭灣（Cenderawasih Bay）的鯊魚和漁民之間有一種奇妙的關係。無人機幫我們錄下了他們的互動。

從空中俯瞰那場景之壯觀，之視覺衝擊，是從水面上或陸地上拍攝無法企及的。

漁民的作業平台周圍任何時候都至少有10條鯨鯊（大憨鯊）遊弋，這個場面只有從空中才能盡收眼底。

無人機體積小，所以比較容易融入這個獨特的時空，把漁民和鯊魚之間的這種互動記錄下來。

南美洲

《七個世界，一個星球》團隊在無人機的幫助下做成了一件幾十年來無數次嘗試都沒能做到的事：把美洲獅成功捕獵原駝的過程完整拍攝下來。

無人機在半空偵察了大片地區，找到了美洲獅，然後就從空中跟隨它們長途跋涉，搜尋獵物，最後成功捕殺。

現在的無人機靜音效果好，可以不動聲色地拍下美洲獅睡覺和幼崽哺乳的場景。

澳大利亞

虎皮鸚鵡堪稱終極沙漠遊牧物種。在澳大利亞廣袤的荒原，上萬隻虎皮鸚鵡成群結隊去飲水，如果從地面仰視，也許就是烏鴉鴉一片，遮天蔽日。

通過無人機的鏡頭，人們可以近距離感受虎皮鸚鵡群的龐大和它們躲避天敵時令人暈眩的動作。

直升機也可以達到這個目的，但在如此偏僻的沙漠不太實用。

歐洲

羅馬尼亞多瑙河三角洲，每年會聚集成千上萬隻白鵜鶘。

BBC的無人機可以混在白鵜鶘群裏跟它們一起飛，除了壯麗景觀，鏡頭還拍下了白鵜鶘打劫鸕鶿的「犯罪經過」。

白鵜鶘從多瑙河三角洲上空成群飛過的場面很難預測，這就凸現了無人機的優勢，可以隨時起飛，而且地面上大片蘆葦叢對它來說根本不是障礙。

北美洲

在美國佛羅里達州拍攝海牛，不用無人機很難獲得震撼人心的視覺效果。

無人機可以在海牛的上空靜悄悄地俯拍，不驚擾它們，而且還能將周邊的風光納入鏡頭。

從環保的角度看，無人機比直升飛機對環境更友善。

非洲

在非洲納米布沙漠拍攝神出鬼沒的棕色鬣狗，沒有無人機的幫助幾乎無法想像。

無人機能夠以極具衝擊力的畫面展示廣袤荒涼的地貌，還能跟蹤在地形複雜的荒原上奔突的棕色鬣狗。

在那種地方用直升飛機對後勤支援是艱巨的挑戰。而且無人機拍攝的視頻為科學家研究棕色鬣狗的行為提供了新的角度。

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