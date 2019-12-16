英國保守黨選舉大勝 約翰遜承諾多項改革振興經濟

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英國保守黨贏得2019大選勝利後，立即將工作重心轉向經濟金融和基礎建設等領域，包括將英格蘭北部振興計劃列入其首要施政任務。

這是對英國具有重大的政治和經濟意義的戰略。對中國它有何吸引力？

加大投資基建

在保守黨取得壓倒性的大選勝利後，英國政壇出現多年未見的政治穩定局面。英國國家基礎建設委員會主席阿米特爵士透露說，英國將在下個財政預算案中，提出全國長遠的基礎建設戰略，包括北部經濟引擎計劃的高速鐵路等項目。

曾在高盛投資公司提出"金磚四國"概念並後來擔任保守黨政府財政部副部長的經濟學家奧尼爾表示，這些項目包含長期的跨地區鐵路項目和短期的鐵路、公路、港口等項目。

英國媒體評論說，約翰遜為英國未來10年勾畫藍圖的核心包括邊境控制、NHS全民醫療體系和投資北部。這些將是他施政的重中之重。

約翰遜曾經擔任倫敦市長多年，高度重視倫敦金融城等經濟金融領域的重要性。繼任首相，在他獲得類似當年撒切爾夫人在英國獲得的民意授權後，約翰遜繼任之際即動作連連，意欲在重振英國經濟方面大展宏圖。

約翰遜勝選後，宣佈新政府要做出變革。他強調，這將不是一屆換湯不換藥、一切照舊的保守黨政府，而是一屆要推動變革的政府。

勵精圖治？改天換地？他能否像當年撒切爾夫人那樣，通過大刀闊斧的經濟改革，將奄奄一息的英國病人重新改頭換面，治成引領世界市場經濟潮流的國家？

推動經濟改革

在大選中，保守黨獲得自1987年以來最大的選舉勝利，甚至攻破了部分過去近百年來反對黨工黨的鐵票倉。在英國下議院，取得了比所有反對黨和獨立人士席位相加還要多80席的壓倒性優勢。

英格蘭北部塞奇費爾德曾是英國著名前首相布萊爾的選區，自從1935年在歷次英國大選中一直支持工黨，但是這一次被翰遜領導的保守黨一舉攻下。

究其原因，恐怕還要重覆克林頓一舉贏得美國總統大選時的經典點評：笨蛋，關鍵是經濟！這些老選區的經濟情況在過去多年來沒有過多少改變，選民們渴望變革。

約翰遜並沒有因勝選就放鬆對工黨選區選民繼續做工作。在大選獲勝感言中，他特別表示感謝這些幾十年來曾支持工黨的選民轉而支持保守黨。而大選獲勝後第一天，新首相就前往工黨的老選區親自感謝民眾的支持。

圖片版權 Reuters Image caption 保守黨選舉大勝改變英國政府脫歐態勢，脫歐產生了新的意義和概念。約翰遜表示，選舉結果將會授權他完成脫歐任務，"沒有如果，沒有但是，沒有也許"。

所以，英國首相約翰遜繼任首相後的第一個周一（12月16日），即在選後蕪雜的事務中，歡迎會晤新當選下議院的百名保守黨的新議員。和過去保守黨政府不同的是，這些來自於英格蘭中北部的新議員很多是基層工人階級的社區的代表。

從卡梅倫政府時期保守黨提出的北方經濟引擎計劃，意在重振英格蘭北方傳統工業區經濟，縮小其與倫敦發展差距。

2019年約翰遜保守黨政府一舉在大選中於北方取得突破，為北方經濟引擎計劃增添了政治支持的基礎。

脫歐的機遇

目前國際上關於英國脫歐的疑惑很多，很多方面過於關注英國脫歐可能出現的弊處，大概沒有認識到歐盟和英國的相互需要，使得歐英經濟關係即使是英國在名義上脫歐，並不會從本質上改變英國獨特的經濟地位和對外經濟作用。

保守黨在大選中獲得空前勝利，改變了國內脫歐僵局，使得英國脫歐具有了新的的動力，甚至獲得新的意義和概念。

圖片版權 Siemens/PA Media Image caption 保守黨政府將在新預算中就北方高速列車HS2項目重做決定，同時展開一批建設週期較短的中短期公路、鐵路、港口基礎建設項目。

所以，英國脫歐的具體細節談判可能還會有曠日持久的爭議，但英國新一屆政府已經開始把重點轉移到如何發展國內經濟金融方面來。

而很多聰明的投資者從英國數百年來堅定的重商主義傳統，早已發現了投資英國的機遇。甚至在大選之前和大選結果破曉後，一些大投資者繼續投資或者加倉英國。

保守黨在選舉中獲得的大勝，英國國內政壇的穩定，將極大加強英國政府對歐盟談判的地位。

同時，因為國內政治和議會黨爭減少，過去一些因內部政爭影響經濟發展項目的摩擦將大為減少，有利於大型基礎建設項目的推進，這將對吸引中國、美國等各方面的國際投資產生長遠的影響。