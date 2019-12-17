芬蘭年輕總理被嘲「賣貨女郎」 愛沙尼亞道歉

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最近北歐國家芬蘭推選出世界上最年輕的女總理——34歲的桑娜·馬林（Sanna Marin），竟然惹惱了南方鄰國愛沙尼亞的一個政客。

擔任愛沙尼亞內政部長的極右翼民粹政黨愛沙尼亞人民黨（Ekre）主席馬特·赫爾姆（Mart Helme）在電台清談節目中嘲諷馬林總理是「賣貨女郎」。

馬特·赫爾姆在電台節目中說：「現在我們看到一個賣貨女郎當上了總理，看到其他一些街頭活動人士和沒有受過教育的人加入了內閣。」

為此，愛沙尼亞總統柯斯迪·卡留萊德（Kersti Kaljulaid）公開道歉，表示對馬特·赫爾姆的這番言論深感「難堪」。

卡留萊德總統在聲明中表示，她已經致電芬蘭總統紹利·尼尼斯托（Sauli Niinistö），希望他轉達自己對馬林總理以及她領導的政府班子的歉意。

賣貨女郎

圖片版權 Reuters Image caption 愛沙尼亞內政部長、極右翼民粹政黨愛沙尼亞人民黨（Ekre）主席馬特·赫爾姆（Mart Helme）嘲諷芬蘭總理的言論在國內也引發不滿。

34歲的桑娜·馬林，是全世界最年輕的政府總理。她公開談論自己出身於一個貧苦家庭，是全家唯一讀過大學的成員，而且在讀大學和從政之前曾做過銷售工作。

馬林在知道愛沙尼亞極右翼政客對自己的嘲諷後，在推特Twitter上回應時表示為芬蘭感到「無比驕傲」。

「在我們芬蘭，一個來自貧窮家庭的孩子能受到教育，一生中成就很多。商店裏的收銀員也能成為總理。」

馬特·赫爾姆本人辯解說，自己的講話被誤解了，也向馬林道歉。

他說，他本意是要「承認人們有可能通過努力從社會低層奮鬥進入高層政治。」

「如果有人對此有誤會，那麼我想說我向芬蘭總理道歉。」

馬特·赫爾姆此番言論引起愛沙尼亞內部的強烈不滿。愛沙尼亞反對黨要求馬特·赫爾姆辭職，還要求愛沙尼亞總理解除他的職務。

圖片版權 Reuters Image caption 愛沙尼亞總統柯斯迪·卡留萊德（Kersti Kaljulaid）公開道歉，表示對馬特·赫爾姆的言論深感"難堪"。

愛沙尼亞位於芬蘭以南，兩國之間隔著芬蘭灣。

女性當政

馬林1985年11月16日出生於首都赫爾辛基，南部坦佩雷大學（ University of Tampere ）碩士畢業，主修行政學。她2015年成為議會議員，2019年6月出任交通和通訊部長。

馬林雖然年輕，但是從政資歷卻並不淺。2012年，她當選為坦佩雷區議會議員，並在2013-2017年一直擔任區議會主席。

馬林上個星期走馬上任，她領導的芬蘭內閣中不少是與她幾乎同齡的年輕女性。

在她之前，37歲的傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）2017年出任新西蘭總理，也曾轟動世界。

自1974年7月1日，阿根廷的伊莎貝爾·貝隆夫人當選總統，成為世界上第一位女總統後，世界上很多國家都選出過女性國家領導人。