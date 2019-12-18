元首已成高危職業？ BBC例數五大獲罪前國家領導人

圖片版權 Reuters Image caption 在沙特治病的巴基斯坦前總統穆沙拉夫將軍被特別法庭判處死刑。

巴基斯坦法庭近日判決，前總統穆沙拉夫將軍（General Pervez Musharraf）因叛國罪名被判處死刑。

穆沙拉夫將軍目前流亡迪拜。他1999年通過軍事政變掌權，2001年至2008年擔任巴基斯坦總統。2016年，獲准離開巴基斯坦出國治病。

2007年穆沙拉夫為延長自己的任期，曾暫停憲法並下令實行全國緊急戒嚴。此舉引發巴基斯坦全國的大規模抗議。2008年，穆沙拉夫為了避免被彈劾辭職。

2013年，他被控叛國罪以及謀殺等其他罪名。

在巴基斯坦特別法庭宣佈這一裁決之前，穆沙拉夫曾在本月初公布在病牀上錄製的視頻，稱對他的指控和審批都是「毫無根據的」。

穆沙拉夫是巴基斯坦歷史上第一位被定叛國罪的軍方首腦，卻是政府首腦從位高權重巔峰被推向審判席的世界多個例子中的最新一個。

下面來看看最近五個卸任後身陷官司的前政府首腦。

1）突尼斯前總統本·阿里（Zine El Abidine Ben Ali）

圖片版權 AFP Image caption 2011年， 突尼斯總統本·阿里（Zine El Abidine Ben Ali）在阿拉伯之春運動中下台，隨後被控18項罪名。2019年，他客死沙特。

本·阿里1936年9月3日出生於突尼斯，曾在法國、美國受教育，獲電子工程師文憑。

1987年，本·阿里出任總統，並在1989年後五次贏得大選，執掌突尼斯政權直至2011年，在阿拉伯之春的抗議中下台。

同年，突尼斯當局對本·阿里提出謀殺、毒品走私、陰謀叛國等18項指控。

2011年至2012年間，突尼斯法院以貪污公款及謀殺罪名，先後判處本·阿里35年與終身監禁。

2019年，本·阿里客死沙特。

2）巴西前總統盧拉（Luiz Inacio Lula Da Silva）

盧拉1945年10月27日出生於巴西一個小村莊，只受過小學教育，年輕時投身工人運動，之後進入政壇。

圖片版權 AFP Image caption 2019年11月盧拉暫時獲得釋放，受到支持者英雄般的歡迎。

2002年，盧拉成功當選總統，並於2006年連任至2010年年底卸任。

卸任後的盧拉被指與巴西國家石油公司的大型腐敗欺詐案有牽連，他否認所有指控，認定自己遭政治迫害。

2017年被一審判決犯有貪腐和洗錢罪，獲刑9年6個月。2018年1月法庭將他的刑期延長至12年1個月，同年4月盧拉被捕入獄。

2019年4月盧拉的刑期減至8年10個月20天。2019年11月，盧拉暫時獲得釋放，是否會繼續入獄仍有待法庭的最後決定。

3）韓國前總統樸瑾惠

2013年，朴槿惠（Park Geun-hye）成為韓國政壇上首位當選的女總統，4年後，她又成了韓國歷史上第一位被彈劾的民選女總統。

圖片版權 AFP Image caption 2013年樸瑾惠身著傳統民族服裝參加宣誓就職典禮

2017年4月，韓國檢控方對朴槿惠提起公訴，指控朴槿惠涉嫌犯有強迫企業出資、濫用職權、收受巨額賄賂等18宗罪。

2018年8月，韓國首爾高等法院對朴槿惠「親信干政」案進行二審宣判，對朴槿惠作出比一審更為嚴厲的處罰，判處其25年有期徒刑。

2019年11月，韓國最高法院要求首爾高等法院重新審理朴槿惠收受國家情報院賄賂案。

觀察人士估計，幾個罪名的處罰加在一起，樸瑾惠有可能100歲前後刑滿。

值得一提的是，樸瑾惠並不是韓國唯一被提起公訴的前總統。在她之前的10位韓國總統中，有1位遇刺身亡，1位自殺，3人被迫下台，2人被判刑，1人尚在羈押中。

4）台灣前總統陳水扁

2000年，台灣民進黨領導人陳水扁當選為總統，並於2004年成功連任。

圖片版權 Reuters Image caption 台灣前總統陳水扁2015年1月獲得保外就醫。

然而，2008年任期結束之前，陳水扁及其家人從2006年起開始捲入腐敗醜聞，2008年他卸任之後，台灣司法部門開始對其涉嫌腐敗展開調查。

2012年，台灣高等法院針對陳水扁所犯下的幾個案件做出裁定，數罪並罰他共應執行有期徒刑18年6個月。

2015年，陳水扁獲得保外就醫。

2019年11月，陳水扁雖然獲「一邊一國」行動黨提名擔任不分區立委候選人，不過台灣中央選舉委員會表示，根據法規，貪污罪判刑確定者，不得登記為候選人。

5）菲律賓前總統阿羅約

圖片版權 AFP Image caption 2010年4月，阿羅約（前排右三）參加在美國華盛頓舉行的核安全峰會。

格洛麗亞·馬卡帕加爾·阿羅約（Gloria Macapagal Arroyo）2001年至2010年任菲律賓總統。

她卸任後官司纏身，涉及多項貪污腐敗罪名指控。在濫用國家彩票基金案中，她被指侵吞約900萬美元資金 ，於2012年10月被捕。

阿羅約拒絶認罪並上訴至最高法院，要求撤銷訴訟。

2016年7月，菲律賓最高法院以多數票表決通過了對阿羅約的無罪宣判。2018年阿羅約當選為菲律賓議會眾議長。

阿羅約之前的菲律賓總統埃斯特拉達，則因任內被指控貪污，於2001年下台後被判刑。之後，他獲得阿羅約總統的特赦。

2013年5月，埃斯特拉達當選首都馬尼拉市市長，回歸政界，已連任兩屆。