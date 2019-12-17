美國經濟學家成為全球腎病患者福音的傳奇故事

圖片版權 Getty Images Image caption 人有兩個腎臟，但只需要一個就能運作，因此讓活體捐贈成為可能。

全世界有許多急需換腎的病人，迫切等待腎移植。但可供選擇的腎源明顯不足，即使有捐贈的腎源，由於配型不對，只能讓人望腎興嘆。

腎是人體的重要器官。主要功能是過濾血液中的雜質、維持體液和電解質平衡，最後產生尿液把毒素排出體外。同時也負責內分泌和調節血壓。如果腎臟出現嚴重問題，可能會出現尿毒症，如果不進行血液透析或換腎，後果不堪設想。

美國經濟學家羅思（Alvin Roth）近年來找到了一種大大改進換腎病人等待配型機率的方法。羅思運用一種經濟理論，改革了全球腎捐贈方式，使更多患者能夠配型成功。

羅思的方法每年讓全球數千名腎病患者受益，否則，這些患者要麼繼續飽受疾病折磨、要麼繼續進行血液透析、要麼面對死亡。

捐贈腎臟器官和其他器官移植不同的是，人體有兩個腎臟。但只要有一個腎就可以維持身體的正常需要和運作，這也使活體捐腎成為可能。

究竟是什麼神奇方法？

在實際生活中，人們往往會遇到這樣的情況，至親至愛需要腎移植，你想幫忙，捐出一個腎。但是，體檢證明不匹配，也就是說，親人無法使用你的腎。這就使這件事沒有可能。你的親人只好繼續等待。

但羅思的想法是「腎臟交換」，將一對對腎臟不匹配的供體與受體，和其他同樣不匹配的等待和捐贈者信息放在一起，增大每位捐贈者能找到匹配接受者的可能。

這種方法可以大大增加配型機率，比如，其中有一次，一下就讓70對腎捐贈者和接受者找到了合適的配型。他說，在使用了這種辦法後，每年就能幫助大約1000個美國人成功換腎。

當今世界除伊朗之外，在絶大多數國家買賣腎器官都是非法的。不過非法器官販賣依然因暴利而十分猖獗。羅思告訴BBC駐柏林記者羅斯（Ian Rose)說，他希望能在全球杜絶買賣腎臟的做法。

圖片版權 Nobel Image caption 羅思是2012年諾貝爾經濟獎得主。

德國轉變？

腎交換方法雖然好，但卻不是在每個國家都合法的。

德國目前是極少數不允許腎交換的主要工業化國家之一。

在德國參加醫療保健未來大會的羅思表示，必須重新審查德國現有的關於腎臟移植的法規和限制，讓其適應當前的需要。

德國衛生部對BBC記者羅斯表示，他們計劃讓公眾對腎移植問題進行辯論，但目前還沒有具體時間表。

羅思表示，他理解德國政府禁止腎交換的擔憂，因為他們擔心走私器官。

圖片版權 Getty Images Image caption 買賣腎器官在絶大多數國家都是非法的，但伊朗除外。

用腎換取報酬？

羅思教授還認為，未來人們有可能補償捐腎者。與此同時，還要保證讓那些急需腎移植的人能夠得到腎，而不是誰有錢就給誰。

羅思說，設想一下如果未來誰想捐腎，不但可以得到報酬，還能被其所在國當作「英雄」一樣對待。

但是，提供物質獎勵又會涉及一個倫理道德問題，無論是醫學界內外都會有人反對。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國的血液透析非常昂貴。

目前有一個試點項目，在高收入國家，捐腎人和腎交換者的費用不用自己掏腰包，但世界衛生組織沒有批准中、低收入國家類似的項目。

羅思教授是這個試點項目的支持者。他說，人們不應該成為種種官僚規定的受害者。