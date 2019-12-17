英國脫歐：大選改變政治大氣候 約翰遜承諾脫歐一月底「搞定」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相約翰遜（又譯：莊漢生）2019大選獲勝後立即兌現堅定脫歐承諾。

英國保守黨2019年大選獲得空前勝利改變政治版圖，也改變了國內各派在脫歐問題上爭執不休的僵持徘徊態勢。英國在脫歐問題上對歐盟空前強硬起來。

在英吉利海峽對岸觀察英國政局劇變的歐盟，估計已經預備等待英國即將打來的重拳。

強勢脫歐姿態

英國首相約翰遜（又譯：莊漢生）新屆政府將在脫歐法案中增加一項新條款，除設定期限，還規定脫歐之後的英歐貿易談判必須在明年年底前完成，否則就屬非法。

按英國與歐盟達成的原協議，脫歐過渡期於2020年12月結束，雙方可以通過協議再延長兩年。但英國下議院將於本周投票表決脫歐協議修正法案，排除任何延期可能性。

批評人士說，這增加了英國可能在沒有與歐盟達成貿易協議的情況下硬脫歐的可能性。但英國內閣資深大臣邁克爾•戈夫堅稱，英國和歐盟都承諾確保在2020年底之前達成協議。他還承諾表示，議會將深入審議目前的英國脫歐協議法案。

最大反對黨的影子脫歐大臣斯塔默批評表示，政府此舉是魯莽和不負責任的，他認為首相約翰遜凖備將人們的工作保障置於危險境地。

唐寧街首相府說，政府計劃要求新議會進行首次脫歐問題辯論，並在12月20日就英國脫歐協議（修正案）進行投票表決。這是英國議會批准脫歐的基本法案。

在剛剛結束的大選中，約翰遜領導的保守黨贏得下議院80票的壓倒性多數，預計英國在2020年1月31日終結其歐盟成員資格時，英國將會在此前及時對該法案做出不多的變動，隨後，該法案將成為英國的正式法律。

然後，英國政府將在2020年12月31日過渡期結束前，與布魯塞爾談判達成自由貿易協定。過此期限後，英歐貿易關係將自動以世界貿易組織（WTO）條款為規則。

不乏質疑之聲

在歐盟方面，包括歐盟首席談判代表巴尼耶在內的歐盟高層人士，對英歐能否在這段時間內達成協議表示懷疑。

BBC政治事務記者伊恩·沃森分析

根據目前的協議，如果貿易談判進展比預想更慢，英國和歐盟可能會在2020年7月份同意將英國脫歐後過渡期延長一至兩年。

但保守黨以壓代性優勢贏得大選後，首相約翰遜打算從脫歐協議法案中剔除這一條款，排除任何延期的可能性。

這是為了向那些首次支持保守黨的左派選民再次強調，他決心實現英國脫歐，他希望平息有關他凖備達成一項讓英國與布魯塞爾保持亦步亦趨關係協議的猜測。

英國政府的消息人士說，設定一個最後死限，也將使兩邊談判者的注意力集中在達成協議上。

針對工黨在大選中遭受慘敗，約翰遜還將聲稱，如果反對黨投票反對他的脫歐法案，意味著他們還沒有吸取任何教訓。

約翰遜在大選後立即提出英國脫歐修正案的同時，並沒有對其政府內閣進行大幅人事調整變動，而是基本保持原班人馬，只任命了新的威爾士事務大臣西蒙·哈特。

預計，英國在2020年1月31日退出歐盟後約翰遜可能才可能會對內閣做出更多調整。

圖片版權 AFP Image caption 歐盟在一個百年之未有的大變局的世界中也希望英國脫歐後能繼續發揮其獨特的國際作用。

今後幾天裏，議員們將選舉新議長，議長帶領議員宣誓就職，然後本屆議會開幕，女王發表由政府部長草擬的講話，議員們就此辯論並予以通過。

根據上述進程的速度，隨後政府將提出脫歐修正案。

BBC歐洲事務編輯阿德勒分析歐盟方面態度

歐盟領導人不會想打破與英國貿易談判的規則，特別照顧英國的立場，否則可能導致歐洲單一市場被瓦解或地位貶值，或在與其他國家與地區的貿易談判中開創一個不利的先例。

不過，話說回來：歐盟成員國，尤其是德國，都有擔心，希望英國與歐盟的關係不應該惡化。

德國總理默克爾更在關注著世界大局。她也不想損害歐洲單一市場，因為德國是其巨大的受益者。但她同時也渴望不疏遠英國。

無法否認的是，歐盟因為將失去其最大和最具影響力的成員國之一，將不可避免更加虛弱。

由於白宮的特朗普難以預測，歐盟與俄羅斯的關係動蕩不安，歐盟也對一個雄心勃勃、專制的中國越來越警惕，默克爾和其他歐盟領導人希望英國即使在脫歐後，也能在世界舞台上繼續保持其國際角色。