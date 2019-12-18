歐洲議會向入獄維族學者頒發薩哈羅夫人權獎

圖片版權 Getty Images Image caption 伊力哈木·土赫提1969年10月生於新疆阿圖什，維吾爾族，曾是中央民族大學講師。

一年一度的歐洲議會薩哈羅夫人權獎頒獎典禮周三（12月18日）在法國斯特拉斯堡舉行，獲獎者是在中國因分裂國家罪行被判處無期徒刑的維吾爾學者伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）。

伊力哈木的女兒出席頒獎典禮並講話。

伊力哈木的女兒說：很感激有機會說出他的故事，因為他自己無法來說。

「今天，在中國的維吾爾人沒有自由，學校沒有，公共場合沒有，即便在自己的家裏也沒有。我的父親，像很多維吾爾人一樣，被打上了暴力極端主義者的標籤，就像是一種病需要治療，一種思想需要清洗。正是在這樣一種錯誤的極端主義標籤下，政府將100萬，甚至可能更多的人送進了集中營。在裏面，維吾爾人被迫放棄他們的宗教，語言和文化；在裏面，人們受到折磨，有些已經死去。」

儘管中國多次交涉反對，歐洲議會今年10月決定向伊力哈木·土赫提頒獎。當時中國人大外事委員會曾表示強烈不滿，批評歐洲議會以「人權」為幌子「粗暴干涉中國內部事務」。

中國人大外事委員會發言人說，「伊力哈木大肆從事分裂國家的犯罪活動，煽動暴恐行徑，其犯罪行為證據確鑿，對其依法作出判決完全是中國司法主權範圍內的事。這樣的人被歐洲議會授予獎項，是對極端主義和恐怖主義的縱容，也充分暴露了歐洲議會在人權問題上的虛偽和雙重標凖。」

圖片版權 Getty Images Image caption 伊力哈木的女兒出席頒獎典禮並講話。

伊力哈木·土赫提

伊力哈木·土赫提1969年10月25日生於新疆阿圖什，維吾爾族，本科畢業於東北師大，研究生就讀於中央民族大學經濟學院，之後為中央民族大學講師。

2014年1月，伊力哈木·土赫提被中國警方逮捕。7月，在烏魯木齊中級法院的審理中，他被指以「維吾爾在線」網站為平台，利用大學教師身份，「通過授課活動傳播民族分裂思想，蠱惑、拉攏、脅迫部分少數民族學生加入該網站，形成了以伊力哈木·土赫提為首要分子的分裂國家犯罪集團。」

2014年年底，伊力哈木·土赫提被判處無期徒刑。包括美國、歐盟在內的國際社會對他的判刑都向中國表示過關注。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國駐英大使劉曉明就香港示威、新疆再教育營等問題激辯BBC

薩哈羅夫獎

薩哈羅夫思想自由獎（The Sakharov Prize for Freedom of Thought），亦稱薩哈羅夫人權獎（Sakharov human rights prize）。

該獎的名字來自前蘇聯物理學家、異見人士及1975年諾貝爾和平獎得主安德烈·薩哈羅夫。

1988年12月歐洲議會設立此獎，表彰捍衛人權及思想自由的個人和組織。自2010年起，得主並可獲得5萬歐元的獎金。

自該獎設立以來，伊利哈木·土赫提是第二位獲得此獎的中國公民。

2008年年底，中國維權人士胡佳獲得此獎。也就是在2008年，胡佳被中國當局控以顛覆國家罪，被判處有期徒刑三年半。

歐洲議會表示，將此獎頒發給伊力哈木·土赫提，是要表彰「他努力為修復漢族和維吾爾族的裂痕所做的工作」。