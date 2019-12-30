俄羅斯強人普京：20張圖回顧他權力巔峰20載

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那是1999年的最後一天。

中午，俄國人忙著凖備迎接新千禧的時候，電視台播出的畫面讓他們驚到目瞪口呆：總統葉利欽突然宣佈辭職！

在克里姆林宮內，葉利欽帶著普京走入總統辦公室對他說，以後這就是你的辦公室。然後，葉利欽將俄羅斯核武器控制箱交到普京手中.....

離開克里姆林宮的時候，葉利欽告訴普京：照顧好俄羅斯！

從那一天開始，普京穩坐總統、總理權位，執掌俄羅斯大權20年。

千禧交接時，美國總統還是比爾·克林頓。20年中白宮又來過三位新主人；當年英國首相還是托尼·布萊爾，20年中唐寧街又住過五位新首相。

我們用20張圖片回顧普京的執政20載。

圖片版權 Getty Images Image caption 1999年8月，普京被任命為總理。同年12月31日，葉利欽辭職，普京成為代總統

1999年8月，普京被任命為俄羅斯總理。當年10月，俄國發動第二次車臣戰爭。

此前，在莫斯科、布伊納克斯克等城市接連發生多宗炸彈爆炸案，俄羅斯政府指責車臣分離主義分子對攻擊負責。

普京總統任期之初，俄國和車臣的衝突是克里姆林宮重要議程。俄國軍隊一度包圍車臣首都格羅茲尼。2003年，聯合國形容格羅茲尼是地球上遭破壞最嚴重的城市。

圖片版權 Getty Images Image caption 2000年3月，普京飛赴車臣戰區視察。

多年來，俄羅斯屢次遭受武裝分子攻擊。2004年的別斯蘭人質危機中330人喪生，其中大多數為學生。

直到2009年普京才正式終止對車臣的軍事行動。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 2004年別斯蘭學校血案之後普京和內閣成員默哀一分鐘

2000年3月俄羅斯大選普京勝出，正式出任總統。沒出幾個月，就陷入一場公關危機。

庫爾斯克核潛艇沉沒，118名海員喪生。

圖片版權 ITAR-TASS/AFP via Getty Images Image caption 普京和庫爾斯克潛艇死難者家屬見面。慘案發生之初，普京的回應引起強烈不滿

2000年8月庫爾斯克號沉沒，幾天之後當局才通知死難者親屬。

在黑海度假的普京沒有第一時間返回莫斯科。

圖片版權 Getty Images Image caption 2001年美國總統小布什邀請普京訪問美國。普京訪美期間和小布什一同前往布什的第二故鄉得克薩斯州參觀

在克里姆林宮第一個十年間，普京和西方領導人關係還算不錯，儘管他時常批評西方的外交政策。

圖片版權 ITAR-TASS/AFP via Getty Images Image caption 2003年意大利總理貝盧斯科尼訪問俄羅斯，和普京一起討論伊拉克局勢

圖片版權 Getty Images Image caption 英國女王邀請普京來英國進行國事訪問。這是1874年以來俄國首腦對英國的第一次國事訪問

2006年俄羅斯承辦G8峰會，莫斯科正式成為G8「俱樂部」成員。

圖片版權 Getty Images Image caption 從左至右：默克爾、布萊爾、希拉克、普京、小布什。2006年G8匹茲堡峰會上，普京和西方大國領導人在一起。

根據俄國憲法，普京不可能連續三屆任總統，所以，2008年他改任總理，任期四年。

大多數人都說，總統梅德韋傑夫不過是臨時替普京「暖位」。

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯/格魯吉亞戰爭期間，普京總理看望傷員

2008年8月，格魯吉亞出兵單方宣佈獨立的南奧塞梯，俄羅斯軍隊入侵格魯吉亞。

這場短暫的俄羅斯/格魯吉亞戰爭雖然令西方警覺，但是普京和西方關係大幅度降溫的導火索是2014年俄羅斯在烏克蘭東部地區的舉動。

俄羅斯兼併克里米亞之後，歐盟和美國推出制裁措施，暫停俄國G8成員資格。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 2014年俄羅斯兼併克里米亞，普京在國內支持率大漲

圖片版權 AFP/Getty Image caption 2019年8月普京在克里米亞參加摩托車愛好者集會，烏克蘭稱這是「公然侵犯烏克蘭主權」

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年12月，澤連斯基、馬克龍、普京、默克爾在巴黎。衝突爆發五年之後，俄羅斯和烏克蘭重啟談判。

敘利亞內戰持續四年之後，俄羅斯介入，支持盟友、敘利亞總統阿薩德，當時阿薩德政府已經陷入崩潰邊緣。

普京調遣俄羅斯戰機等裝備支援，改變了敘利亞地面的實力平衡。

圖片版權 TASS/Getty Image caption 普京支持阿薩德，改變了敘利亞內戰的走向

2016年特朗普當選美國總統之後，美國情報部門調查稱，俄羅斯曾經干預美國大選。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國情報部門稱，俄國干預美國2016年大選

2018年，英國指控俄羅斯在英格蘭城市索爾茲伯里投毒、試圖殺害前俄國特工斯克里帕爾（Sergei Skripal）。

圖片版權 Getty Images Image caption 斯克里普爾投毒案後英美關係明顯緊張

執政20年，普京一直在爭取重新打造俄羅斯的形象，他對自己的形象似乎也很重視。普京公布的一系列照片被看作是為了提升自己的硬漢形象。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 2007年在俄羅斯蒙古邊界打獵

圖片版權 Getty Images Image caption 不過，普京也展露了溫柔一面。2013年發佈他和愛犬在雪中玩耍的照片

圖片版權 Getty Images Image caption 普京也多次展示自己的運動天賦，總統任期內參與各種體育活動，包括冰球、柔道等

普京還通過承辦2014年冬奧會、2018年世界杯等國際體育盛事提升莫斯科的運動大國形象。

索契冬奧會收獲良好口碑，但是興奮劑陰影依然籠罩俄羅斯體壇。

世界反興奮劑組織決定禁止俄羅斯在今後四年內參與所有重大體育賽事。

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯主辦2018年世界杯，普京發揮重要作用

2018年俄羅斯成功主辦世界杯，但是，興奮劑醜聞意味著俄羅斯無緣參與2022年卡塔爾的下屆世界杯決賽。

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