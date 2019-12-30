俄羅斯強人普京：20張圖回顧他權力巔峰20載
那是1999年的最後一天。
中午，俄國人忙著凖備迎接新千禧的時候，電視台播出的畫面讓他們驚到目瞪口呆：總統葉利欽突然宣佈辭職！
在克里姆林宮內，葉利欽帶著普京走入總統辦公室對他說，以後這就是你的辦公室。然後，葉利欽將俄羅斯核武器控制箱交到普京手中.....
離開克里姆林宮的時候，葉利欽告訴普京：照顧好俄羅斯！
從那一天開始，普京穩坐總統、總理權位，執掌俄羅斯大權20年。
千禧交接時，美國總統還是比爾·克林頓。20年中白宮又來過三位新主人；當年英國首相還是托尼·布萊爾，20年中唐寧街又住過五位新首相。
我們用20張圖片回顧普京的執政20載。
1999年8月，普京被任命為俄羅斯總理。當年10月，俄國發動第二次車臣戰爭。
此前，在莫斯科、布伊納克斯克等城市接連發生多宗炸彈爆炸案，俄羅斯政府指責車臣分離主義分子對攻擊負責。
普京總統任期之初，俄國和車臣的衝突是克里姆林宮重要議程。俄國軍隊一度包圍車臣首都格羅茲尼。2003年，聯合國形容格羅茲尼是地球上遭破壞最嚴重的城市。
多年來，俄羅斯屢次遭受武裝分子攻擊。2004年的別斯蘭人質危機中330人喪生，其中大多數為學生。
直到2009年普京才正式終止對車臣的軍事行動。
2000年3月俄羅斯大選普京勝出，正式出任總統。沒出幾個月，就陷入一場公關危機。
庫爾斯克核潛艇沉沒，118名海員喪生。
2000年8月庫爾斯克號沉沒，幾天之後當局才通知死難者親屬。
在黑海度假的普京沒有第一時間返回莫斯科。
在克里姆林宮第一個十年間，普京和西方領導人關係還算不錯，儘管他時常批評西方的外交政策。
2006年俄羅斯承辦G8峰會，莫斯科正式成為G8「俱樂部」成員。
根據俄國憲法，普京不可能連續三屆任總統，所以，2008年他改任總理，任期四年。
大多數人都說，總統梅德韋傑夫不過是臨時替普京「暖位」。
2008年8月，格魯吉亞出兵單方宣佈獨立的南奧塞梯，俄羅斯軍隊入侵格魯吉亞。
這場短暫的俄羅斯/格魯吉亞戰爭雖然令西方警覺，但是普京和西方關係大幅度降溫的導火索是2014年俄羅斯在烏克蘭東部地區的舉動。
俄羅斯兼併克里米亞之後，歐盟和美國推出制裁措施，暫停俄國G8成員資格。
敘利亞內戰持續四年之後，俄羅斯介入，支持盟友、敘利亞總統阿薩德，當時阿薩德政府已經陷入崩潰邊緣。
普京調遣俄羅斯戰機等裝備支援，改變了敘利亞地面的實力平衡。
2016年特朗普當選美國總統之後，美國情報部門調查稱，俄羅斯曾經干預美國大選。
2018年，英國指控俄羅斯在英格蘭城市索爾茲伯里投毒、試圖殺害前俄國特工斯克里帕爾（Sergei Skripal）。
執政20年，普京一直在爭取重新打造俄羅斯的形象，他對自己的形象似乎也很重視。普京公布的一系列照片被看作是為了提升自己的硬漢形象。
普京還通過承辦2014年冬奧會、2018年世界杯等國際體育盛事提升莫斯科的運動大國形象。
索契冬奧會收獲良好口碑，但是興奮劑陰影依然籠罩俄羅斯體壇。
世界反興奮劑組織決定禁止俄羅斯在今後四年內參與所有重大體育賽事。
2018年俄羅斯成功主辦世界杯，但是，興奮劑醜聞意味著俄羅斯無緣參與2022年卡塔爾的下屆世界杯決賽。
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