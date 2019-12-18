圖片版權 AFP Image caption 印度民眾對莫迪政府的新公民法的憤怒在不斷高漲。

印度各地最近爆發了一系列大規模示威遊行，反對莫迪政府制定的被指「排斥穆斯林」的新公民法（或國籍法）。

面對民眾對新法的憤怒情緒，印度最高法院表示，將在2020年一月受理一系列反對新公民法的請願書。法院還要求聯邦政府凖備對請願書作出回應。儘管如此，爭議性國籍法並沒有被擱置。

爭議性《公民法》旨在為來自印度附近的三個南亞國家的「非穆斯林」人口提供成為印度公民的相對迅捷渠道。

莫迪領導的印度民族主義政黨印度人民黨（BJP）政府表示，新法將保護人民免受迫害。但批評人士說，新法實質是將印度2億多穆斯林人口邊緣化和試圖打造一個以印度教徒為中心的印度民族主義社會圖謀的一部分。

加劇人們的擔憂的是，在推動新法同時，印度還宣佈開展一項廣泛運動，清除來自鄰國的「滲透者」。

鑒於這場運動要依靠大量的文件來證明他們的祖先生活在印度，許多印度的穆斯林公民擔心他們有可能成為無國籍者。

聯合國人權高專辦公室表示，印度新的公民法修正案在本質上具有歧視性，並對此表示高度關切。

莫迪強推民族主義新法

印度最高法做出上述決定之際，也正是在總理莫迪對反對《公民法》的廣泛抗議蔑視對待之時。

莫迪表示，法律對印度公民，包括印度教徒、穆斯林、錫克教徒、耆那教徒、基督徒和佛教徒，「都沒有任何影響」。

他在一次集會上對支持者表示，反對派正在全力「散佈謊言和謠言，煽動暴力」。

印度內政部長沙阿也對媒體也表達了同樣的觀點，並表示：即使有抗議活動，政府和他本人都將堅定不移推進新法。

印度全國抗議的種族原因

圖片版權 Reuters Image caption 莫迪在一次集會上對他的支持者表示，反對派正在全力散佈謊言和謠言，煽動暴力。

反對新法的人士指出，法律排出「穆斯林」違反了印度憲法中所載的國家政教分離、世俗原則。他們說，信仰不應該成為公民的一個條件。

特別是在比鄰阿富汗、孟加拉和巴基斯坦的印度一些穆斯林人口較多的邦，當地人擔心新法會成為印度教徒大量移民並最終佔據當地人口多數的藉口。

很多學生示威者的重點並不在於這條新法本身，而是更多地關注印度警察對抗議者施加的過度暴力。

印度首都德里過去幾天發生多起大規模抗議，12月15日的一場學生示威演變成暴力衝突，造成數十人受傷。

示威抗議演變為暴力衝突

12月17日，來自德里穆斯林人口聚居希拉普爾區的圖片顯示，投擲石塊的人群與警察對峙。警察則用催淚瓦斯和警棍回擊。

與此同時，最高法院拒絶接受民眾反對警方進入德里賈米亞·米利亞伊斯蘭大學校園內採取行動的請願書。警察被指在校園內暴力襲擊學生。

一名在抗議中受傷的男子告訴BBC說，一名警察向他開槍，並把他打傷。印度警方否認使用了實彈，並暗示傷口可能是來自催淚瓦斯彈的彈片。

圖片版權 Reuters Image caption 來自德里市擁有大量穆斯林人口的希拉普爾區的圖片顯示，人群與警察對峙互相投擲石塊，警察用催淚瓦斯和警棍回擊。

早些時候，莫迪在推特上發出一系列帖子，試圖緩和緊張局勢，稱現在應該是維護和平、團結和兄弟情誼的時候了。

新公民法細節

印度新公民法對來自巴基斯坦、孟加拉國和阿富汗三國的「非穆斯林」非法移民實行大赦，歡迎他們成為印度公民。

這一法案修訂了印度已實施64年的公民法；原有法案禁止非法移民成為印度公民。

此外，新法還加快了印度的三個穆斯林鄰國中「非穆斯林」少數宗教群體人口獲得印度籍的程序。可以迅速獲得印度國籍的鄰國公民包括印度教徒、錫克教徒、佛教徒、耆那教徒、帕西教徒（中國史稱拜火教徒、或祆教徒）和基督教教徒。只要這些教徒能證明他們來自穆斯林人口佔多數的巴基斯坦、阿富汗或孟加拉國，而且只需在印度居住或工作6年，即有資格申請印度公民身份。

印度政府說，這將給逃離宗教迫害的人們提供避難所。

圖片版權 AFP Image caption 印度女警逮捕和平抗議的女示威者。

批評人士說，新法實際目的就是邊緣化印度的穆斯林少數民族。

政府計劃「清除滲透者」的行動，更加劇這種擔憂。印度內政部長沙阿提議建立一個全國性的公民登記冊，以確保在2024年之前能通過身份識別系統把每一個「滲透者」趕出印度。

印度的全國公民登記冊制度已在東北部的阿薩姆邦實施，隨後190萬當地人因為不符合登記條件沒有被登記實際上成為無國籍者。

在公布全國公民登記冊制度之前，印度人民黨曾支持這一計劃，但在最終名單公布前幾天又被迫改變了策略，稱登記冊充斥著錯誤。

記者們說，原因是許多孟加拉裔印度教徒也被排除在名單外，而他們是印度人民黨強大的選民基礎，但他們有可能被列為非法移民。

然而，全國公民登記冊制度和新公民修正法案有著密切的聯繫，因為後者將有助於保護沒有辦法登記並面臨遞解出境或拘留威脅的非穆斯林人群。