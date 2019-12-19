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美國眾議院的木槌敲下，將2019年12月18日載入美國史冊。在這天，現任美國總統特朗普正式被彈劾。

他面臨兩項彈劾指控是：濫用權力與妨礙國會調查。

特朗普成為美國歷史上第三位被眾議院彈劾並通過的總統，隨後彈劾案將移交參議院審核，以決定他是否能繼續擔任總統。

眾議院對彈劾案第一項罪名「濫用權力」的投票結果是，230名眾議員支持，197名眾議員反對。從黨派來看，大多數民主黨人投票支持彈劾案，所有共和黨人投票反對。

眾議院還將對特朗普遭指控的第二項罪名「妨礙國會調查」進行表決。

特朗普彈劾案源於他與烏克蘭總統的一通電話。特朗普被指涉嫌與烏克蘭政府達成利益交換，以拖延軍事援助來要挾烏國調查其在2020年大選中的主要對手拜登（Joe Biden）。

特朗普要下台了嗎？

總統被彈劾不等於下台。眾議院投票後，還需要通過參議院審議，特朗普才會被免職。

在聖誕、新年假日後，彈劾案將在明年一月送至參議院進行審議。共和黨人在此有53比47的席次優勢，免去總統職位需要參議院三分之二多數票，即至少要有20位共和黨人「叛變」，特朗普才會被褫奪總統一職。

特朗普如何回應？

彈劾投票時，特朗普身在密歇根州，為競選連任造勢。

當時，美國千家萬戶的電視屏幕上，一邊是數字不停跳動的國會投票結果，另一邊是特朗普在集會上，接受成千上萬支持者的熱情歡呼。這樣的畫面似乎象徵了分裂的美國。

「順帶一提，一點都感覺不到我正被彈劾，」特朗普說。

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當日，特朗普在白宮幾乎一整天未有露面，直至下午五點飛至密歇根州參加大選集會。在離開白宮時，特朗普未發一語，只對在現場的記者舉起大拇指。

但他在推特上一點也不沉默。

向來喜歡用大寫字母表達強調的他，發出了一條全是大寫的推文：「極端左派製造這種極端的謊言，什麼都做不成的民主黨人。這是對美國的攻擊，也是對共和黨的攻擊！！！！"

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月18日

圖片版權 Getty Images Image caption 彈劾前一日，美國各地支持彈劾特朗普的遊行。

彈劾當日發生了什麼？

在彈劾投票前，國會眾議院展開了歷時八小時的辯論。

議員們先替美國祈禱，但其後的場景絲毫也不虔誠謙讓，而是針鋒相對的黨爭辯論。

眾議院議長、民主黨人佩洛西一身黑衣，莊嚴凝重地宣佈："這是一個悲劇，總統莽撞的行為讓彈劾成為必須，他讓我們別無選擇。"

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民主黨人瞄凖特朗普的兩宗罪：濫用權力、妨礙國會調查。

議員麥高文（Jim McGovern）表示 ：" 一個總統損害我們的國家安全，利用職權來謀求私利，如果這都不算是不當行為，議長女士，請你告訴我，什麼才算是不當行為。"

另一位民主黨人克萊伯恩（Jim Clayburn）說："今時今日，我們的總統似乎認為自己是國王，或者高居法律之上。"

共和黨人也毫不示弱，反駁稱彈劾案是一場無中生有的政治獵巫，完全沒有證據證明總統犯了錯。

議員沃爾斯基（Jackie Walorski）："這是一場虛假的彈劾，以辛勤的美國人民的利益為代價，他們只希望國家繼續前進。"

美國人怎麼看特朗普彈劾案？

美國民眾對彈劾特朗普分歧極大。

根據數據統計新聞機構FiveThirtyEight的民調，57%的美國人認為，特朗普犯下可招致彈劾的錯誤，54%的美國人相信有足夠的相關證據。

然而，這並不意味著大部分美國人支持彈劾特朗普。根據FiveThirtyEight的數據，美國人對此非常糾結：47%的人支持彈劾特朗普，同樣有47%的人反對彈劾他。

許多人相信特朗普犯下大錯，但寧願在2020年大選中將他拉下台，而不是通過彈劾的方式。

哪些美國總統曾被彈劾？

特朗普是歷史上第三位被彈劾的美國總統。

上一位被彈劾的美國總統是1998年的年的比爾·克林頓（Bill Clinton），就他與白宮實習生萊溫斯基的不恰當關係涉嫌作偽證。

再往前一位被彈劾的總統，則要追溯到130年前，1858年的安德魯·約翰遜（Andrew Johnson）。約翰遜跟特朗普有不少相像之處，他們都富有爭議，因煽動種族情緒而飽受譴責。他們都曾脫離民主黨加入共和黨。

約翰遜是在美國南北戰爭之後的首任總統。從某種程度上看，如今美國政治分裂的程度，跟內戰結束之初幾乎相當。

在參議院審議之後，克林頓與約翰遜最終都沒有下台。

同樣的情節很可能在特朗普身上上演。由於目前共和黨在參議院勢力佔上風，特朗普被免職的機會很低。

而更為關鍵的是，在美國民眾對特朗普看法如此分裂的情況下，彈劾案將如何震蕩2020年總統大選。