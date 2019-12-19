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美中前腳剛就第一階段貿易協議達成共識，美國總統特朗普後腳就遭彈劾。明年一月，兩國計劃正式簽訂協議、開展第二階段談判之時，參議院將決定特朗普是否下台。面對「內憂」的特朗普，對「外患」中國的態度會否改變？彈劾案是否會撼動中美貿易談判，引外界關注。

彈劾案若得到三分之二的參議員支持，總統將會下台。共和黨在參議院有53比47的席次優勢，要有至少20人叛變，特朗普才會被免職。多數分析人士認為這幾乎不可能發生。在眾院表決中，沒有共和黨人支持彈劾。

Reuters 眾議院投票結果 兩項彈劾指控 230-197 濫用權力

229-198妨礙國會調查 0 支持任一項指控的共和黨人

2 反對濫用權力指控的民主黨人

3反對妨礙國會指控的民主黨人 數據來源: BBC

根據民調機構蓋洛普的統計，特朗普在共和黨選民中的支持率是90%，總統本人則在推特上表示，他在黨內有95%支持率，是歷史新高。

對貿易談判影響不大

雖然特朗普被免職的機率極低，但這場彈劾風波及隨之而來的政治餘震將如何影響中美貿易談判，引人矚目。

美國企業研究所的中國經濟問題專家史劍道（Derek Scissors）對BBC說，美國參議院將迅速及輕易地否決彈劾案，因此彈劾對貿易談判的影響應該微乎其微。

智庫布魯金斯學會的資深研究員懷特（Thomas Wright）認為，彈劾不會增加中國的談判籌碼。他接受BBC採訪時說，民主黨人對華同樣強硬，甚至比特朗普還要強硬。

離2020年總統選舉還有11個月，接下來半年美國國內政治最關鍵的問題，毫無疑問是誰將代表民主黨出戰大選。

「因為民主黨總統候選人的對華政策還是未知數，第二階段中美貿易協議能在2020年達成的機率很低，」史劍道表示。

目前民主黨候選人未明，各候選人亦未具體勾勒對華政策，此時中方作出第二階段承諾的可能性不高。在民主黨選定候選人後，北京還要觀察民主黨人與特朗普對壘中，誰的勝算更大，再進一步考慮談判策略。

特朗普政府稱，第一階段協議將在明年一月第一周正式簽訂，然後將啟動第二階段的談判。

懷特同樣預期，中美不會在2020年大選之前達成第二階段協議。他認為，中方可能希望特朗普在國會遇到的政治阻礙，能或多或少減輕美國施加給中國的壓力，無論是在貿易還是地緣政治方面。

「如果特朗普宣稱美中貿易談判是他的一場勝利，或許他會拉攏中國，就像他對金正恩那樣。」

Image caption 特朗普與四位民主黨總統參選人

中國怎麼看待特朗普遭彈劾？

19日，中國外交部的例行記者會出現了特朗普遭彈劾的問題。記者提問發言人耿爽：「雖然我知道這是美國內政，但國際社會對此高度關注，我想問問中方有何評論？」

耿爽回應道：「其實你已經替我作了回答。這是美國內政，我們不作評論。」

這個回答似曾相識。特朗普彈劾案源於他要求烏克蘭總統調查政敵、前副總統拜登（Joe Biden）及其兒子亨特。特朗普還公開說，中國也應對拜登父子展開調查。亨特在一家中國股權投資基金管理公司擔任董事。

當時，發言人耿爽被問及特朗普建議中國調查拜登父子，他回應稱，中國政府無意介入美國政治。

在眾議院彈劾特朗普當日，中國媒體則主要關注國家主席習近平訪問澳門，彈劾新聞被放在次要位置。過去幾個月，彈劾案相關進展並未在中國媒體報道中佔顯著地位，一方面由於彈劾流程漫長枯燥，又缺乏當年克林頓彈劾案的性醜聞噱頭；另一方面，中國官方或不希望高調宣傳犯錯的領導人將遭彈劾的觀念。

新浪微博上，許多中國網友點評稱，參議院不可能要求特朗普下台，這一切只是黨派鬥爭。還有人寫道，國外政治勾心斗角，「今天內閣下台，明天首相被炒，鬧完金融危機，又要彈劾領導」，還是「風景這邊更好」。