圖片版權 Getty Images Image caption 彈劾前一日，美國各地支持彈劾特朗普的遊行。

特朗普成為美國歷史上第三位被眾議院彈劾並通過的總統，彈劾案隨後將移交參議院審核，以決定他是否能繼續擔任總統。當天眾議院投票表決的兩項彈劾指控是：濫用權力與妨礙國會調查。

投票結果沿襲了眾議院裏的政黨路線，幾乎所有民主黨人都支持兩項指控，而所有共和黨人投票反對。參議院將會展開聆訊，決定特朗普會不會被撤職。

參議院的聆訊會如何進行？特朗普被免職後，明年還可以繼續競選總統嗎？BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）整理了BBC讀者最關注的八個問題，並嘗試回答。

如果特朗普被免職，代任總統一職的副總統彭斯可以任命特朗普為副總統，然後自行辭職，讓特朗普再成為總統嗎？

美國憲法沒有禁止彭斯這樣做，所以這種做法絶對有可能。如果彭斯真的要把特朗普任命為副總統，他首先要取得眾議院和參議院大多數議員的同意，但民主黨現時控制著眾議院，因此彭斯不大可能成功任命特朗普為副總統。

參議院在將特朗普免職的同時，也可以定明特朗普不可以再擔任公職。這樣做就會完全防止彭斯任命特朗普為副總統。

當然，即使特朗普被免職，他仍然可以透過2020年競選總統，重新入主白宮。

參議院會在什麼時候審議彈劾案？

美國法律對此沒有規定，但外界相信參議院新年休會後，會在明年1月第二個星期開始審議。

這個時間安排，是按照參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）的要求而決定。他在參議院的對手，共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）大概也會同意以這個時間表行事。

但眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可以要求暫緩審議特朗普的彈劾議案，直至她認為彈劾案會在參議院獲得公平的審議。她同時也可以要求對特朗普作出更多的調查。

誰會主持參議院審議？

美國憲法規定，最高法院首席大法官將主持審議彈劾案，而審議過程會在開始前由參議員投票決定。

但值得留意的是，審議期間，如果大多數參議員同意，就可以投票否決大法官作出的任何決定。因此在目前的情況來說，控制參議院的共和黨在任何時間都可以改變審議彈劾案的規定。

如果特朗普真的犯了罪，但獲得共和黨護航而不受制裁，那算是公義嗎？

美國憲法中，彈劾總統似乎不是一個關於公義的問題，而是一個政治問題。美國政府的架構強調三權分立，行政、立法和司法部門都擁有相應的權力，各方經常保持一種緊張關係。分析認為這種架構有助防止其中一方的權力變得過大。

彈劾總統在立法機關來說，是捍衛自身權力的方法，也可以強制總統身為行政首長必須對行為負責。至於這個過程中，是否同時可以保護公義，那就是另外一個問題。

如果特朗普真的被免職，對他2020年競選總統有什麼影響？

這條問題並沒有一個清晰的答案，美國各派都有各自的解讀。

共和黨認為，把特朗普描繪成一名「被逼害的總統」，會對加強共和黨支持者對特朗普的擁護，也對共和黨籌募捐款有幫助。

但民主黨認為，選民明年在總統選舉投票時，一定會記得特朗普曾經被彈劾，選擇投票支持他前會三思。

美國民意調查顯示，彈劾特朗普的建議並沒有影響特朗普的支持率。

圖片版權 Getty Images Image caption 佩洛西在眾議院的投票結束後，宣佈彈劾特朗普的議案獲得通過。

普遍認為被共和黨控制的參議院不會批准彈劾案，民主黨為什麼還要堅持彈劾他？

民主黨人回答這條問題的時候會說，他們認為特朗普身為美國總統，需要向自己的行為負責。

他們也會說，特朗普向烏克蘭當局施壓，要求對方調查自己的政治對手、民主黨總統候選人拜登，相等於濫用自己的權力。如果民主黨不採取行動，向特朗普顯示這樣做不能接受，特朗普就可能會做一些他們認為更過份的事情。

同一時間，民主黨人過去多月已經多次聲言要彈劾特朗普。如果他們不兌現承諾，就會得失自己的支持者，令支持者失去投票給民主黨的動力。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普出席一個競選活動期間，對支持者說他"沒有做錯什麼"。

參議員應該按自己黨派的意願投票、還是獨立地按證據決定是否支持撤掉特朗普？

大多數共和黨參議員大概都會投票反對把特朗普免職，但部份共和黨人已經明言會倒戈投票支持彈劾特朗普，例如林賽·格萊厄姆（Lindsey Graham）。

民主黨方面，許多參議員說他們認為目前呈交給眾議院的證據，已經讓他們信服應該支持彈劾特朗普。至於這些民主黨人是看過證據後真誠地認為特朗普應被免職、還是他們只是支持自己所屬黨派的立場，這個問題只有他們自己才會知道。

按道理說，每名參議員都應該按自己的意願決定特朗普應否被撤職。做出這個決定後，如果他們希望繼續擔任參議員，就要在下一次參議院選舉時，向選民解釋他們的決定，以求繼續獲得這些選民的支持。

圖片版權 Getty Images Image caption 共和黨認為，把特朗普描繪成一名"被逼害的總統"會對加強共和黨支持者對特朗普的擁護，也對共和黨籌募捐款有幫助。

彈劾特朗普一事到目前花了美國納稅人多少錢？民主黨過去為美國做了什麼？

我們很難計算美國國會確實在這事情上花了多少錢。特別檢察官羅伯特·穆勒（Robert Mueller）進行「通俄門」調查花了3200萬美元，但國會在彈劾特朗普一事上，用的都是國會本身已經有的資源，因此很難斷定美國納稅人在彈劾特朗普的動議上，花費了多少額外的錢。

當然，一些意見認為國會花時間處理彈劾議案，就減少了處理其他事務的時間。

民主黨2018年取得眾議院的控制後，處理過多個法案，包括槍械管制、改革投票機制、提升全國最低工資、制定新的環保法案等，但這些都未能在由共和黨控制的參議院表決。

事實上，美國國會仍然未能通過2020年的預算，如果民主共和兩黨周五（12月20日）前仍然未能通過臨時協議，政府將要今年第二次停擺。