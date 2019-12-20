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美國好萊塢知名演員塞隆（Charlize Theron）最近敞開心扉，告知世界一段驚悚隱私：她的爸爸是媽媽開槍打死的。

事件發生時，塞隆只有15歲。 塞隆解釋說，一切都是為了自衛。 談到此事，她說沒有感到什麼「不好意思」。

塞隆的父親酗酒並家暴。事發時，為躲避酩酊大醉的父親，塞隆和母親躲進她的臥室，並堵住門。

但他父親朝房門連開數槍，幸虧子彈沒有擊中母女。

塞隆近日接受全國公共廣播電台（NPR)訪問, 講述了當年母親為了自衛救命，殺死了父親，結束了這一切。

Image caption 全世界成千上萬的女性成為家庭暴力的受害者。

家暴全球現象

根據聯合國毒品與犯罪機構（UNODC）去年發佈的統計稱，世界各地每天都有137名女性被自己的伴侶或親人殺害。

2017年，全球共有8.7萬名女性喪生於暴力，其中逾半數死於最親近人之手：約三萬人死於丈夫或男友的暴力，約兩萬人死於其他家庭成員之手。

塞隆出生於南非，17歲移居美國。她在2003年因為飾演《女魔頭》（Monster) 中連環殺手而獲得第76屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎。

她還是法國知名香水迪奧（Dior J'adore）品牌的代言人。

塞隆表示，家暴這種事情說得越多，人們就會越認識到這決是孤立現象，因為每天都有許多人生活在家暴的陰影中，無法逃脫，特別是女性。

Image caption 塞隆在南非出生長大，後移居美國。

痛苦童年

出生在南非的塞隆從小在約翰內斯堡附近的農場長大，是獨生女。母親是傑爾達，父親叫查爾斯。

塞隆形容父親「病的不輕」，並說，跟酒鬼父親在一起的生活簡直讓人感到「絶望」。

圖片版權 Getty Images Image caption 奧斯卡領獎儀式上與媽媽在一起。

塞隆說，與酗酒的父親一起生活每天都戰戰兢兢，因為，不知接下來會發生什麼。

她說童年的經歷會永遠伴隨著她，影響一生。

她回憶說，有一天，父親又是酩酊大醉，路都走不直，卻拿著槍走進家門。

「我和媽媽躲在我的臥室裏，守著門試圖阻止醉醺醺的父親闖進來。」

「這時，父親退後一步，朝門連開三槍。好在沒有一發子彈打中我們。真是個奇蹟。但媽媽為了自衛，打死了父親，結束了這一切，」

塞隆表示，她所經歷的家庭暴力並非少見，許多人都有過類似的經歷。

「對我來說，在家暴這種環境中長大會對人的一生都有影響，」她說。

圖片版權 Getty Images Image caption 查理茲·塞隆出演《爆炸新聞》（ Bombshell），與另外兩位女星妮可·基德曼和瑪格特·羅比在一起。

好萊塢性騷擾

除家暴話題，塞隆在訪談中也談到好萊塢的性騷擾問題。

她說，一次有一位電影導演邀她去家裏試鏡，之後，這位導演就試圖對她性騷擾。

塞隆雖然當時設法阻止了這位導演的性侵，但也不好意思得罪他，臨走前還要和他解釋和道歉。

她說事後仔細想，不免生自己的氣。明明不是自己的錯，為什麼還要向他人道歉？該道歉應是那位導演。

塞隆表示，因為這就是好萊塢文化，好像這種情況就要順從導演。

在影片《爆炸新聞》（港譯《爆炸性新聞》，台灣譯《重磅腥聞》）中，塞隆扮演的是美國福克斯新聞（ Fox News）主播凱利（Megyn Kelly）。

影片根據凱利和其他幾位女性真實經歷改編，講述的是在新聞行業工作的女主播所受到的來自上司的性騷擾問題。

2016年，凱利及其他幾位女性狀告福克斯前任董事長和首席執行官艾爾斯（Roger Ailes）對她們的性騷擾。

其中，福克斯知名主持人卡爾森(Gretchen Carlson)指控艾爾斯在她拒絶其性要求後，將她開除。

2017年，律師在經過調查取證後，拿到了至少6位證人的證詞。艾爾斯也被迫下台。

福克斯的性醜聞當時在美國媒體震動巨大，同時也導致福克斯的收視率下降，廣告流失慘重。

塞隆說，影片探討了「性侵這一灰色地帶」。

作為一名女演員，她有類似的經歷，能夠感同身受。

塞隆說，性騷擾未必總是強姦和肉體攻擊，比如，每天所遇到的挑逗性語言、觸摸以及失去工作的威脅等，也會給女性帶來心理傷害，

塞隆說：「這些絶對都是我所親歷過的」。