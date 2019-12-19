中國豬肉漲價趨勢雪上加霜 印尼又鬧非洲豬瘟

圖片版權 Getty Images Image caption 農曆豬年末尾，非洲豬瘟影響亞洲市場和對內對外貿易，衝擊經濟和通貨膨脹率。

印尼爆發非洲豬瘟，對中國和亞洲地區出口銳減。中國豬肉價格隨著新年和春節到來再次上揚。

雖然印尼是全世界最大穆斯林國家，90%民眾不吃豬肉，但也是東南亞最大豬肉出口國，市場包括中國、新加坡、越南等地。非洲豬瘟傳播到印尼改變了有關領域的經濟版圖。

2019年11月，印尼成為最新一個面臨非洲豬瘟爆發的亞洲國家。到了12月下旬，該國農業部說，在北蘇門答臘省有近三萬頭豬死於非洲豬瘟。

中國發現可能自國外傳入的豬瘟疫情已經一年多時間，生豬存欄量預計減半。雖然現在疫情基本得到控制，但嚴重衝擊了市場乃至經濟和有關行業。

而豬肉及包括大豆在內的養豬穀物的行情波動，蔓延影響到中國對歐美的對外貿易問題。

亞洲豬瘟衝擊中國

中國國內豬肉價格猛漲，並影響到穀物市場價格波動。觀察人士認為，作為世界最大的生豬養殖和消費國，中國因為非洲豬瘟導致生豬存欄量預計減少一半以上。

又因韓國、越南等亞洲其它養豬國家爆發非洲豬瘟，中國需要從歐美大量進口豬肉滿足消費者需求。

而因為中美貿易戰等因素影響，中國2019年暫停進口美國、加拿大的豬肉以及養豬所需的大豆等穀物產品，或者對美加進口豬肉，大豆等加增高額關稅。亞洲各地的豬肉價格都上漲，在一些國家加劇了通貨膨脹。

中國最新的通脹數據顯示，中國居民消費價格（CPI）上漲4.5%，為9年來最高水平，其中豬肉佔據大部分漲幅成分。評級機構惠譽（Fitch）表示，2019年，中國大陸豬肉批發價格幾乎翻了一番，並預測東南亞的批發價格也會上漲。

長期密切關注著世界豬肉及相關市場的荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師表示，中國從美國進口的豬肉增加了一倍。因為中國消費者對豬肉的需求增加，牛肉和雞肉價格也有所上漲。

牛津經濟學院的經濟學家湯米·吳（Tommy Wu）表示，隨著中國新年需求的增長，未來幾個月可能還會有價格進一步飆升。

他說，好消息是，中國的生物安全工作已經開始產生影響。他認為中國養豬業已經轉危為安，但他警告稱，全面復蘇可能需要數年時間。

亞洲疫情一覽

迄今為止，印度尼西亞是今年報告非洲豬瘟疫情的第12個亞洲國家和地區（包括俄羅斯遠東）。

影響最大的是中國，聯合國糧農組織早些時候稱，蒙古、柬埔寨、韓國、朝鮮、日本、緬甸和東帝汶等國家和地區也發現了病毒。

豬瘟病毒在東南亞的傳播速度令人擔憂。越南和菲律賓爆發了東南亞地區最嚴重的疫情。

荷蘭合作銀行（Rabobank）的分析師預計，中國生豬存欄量到2019年底將下降55%。

分析認為，越南的豬肉產量今年將下降21%，明年將再下降8%。到2020年，菲律賓的生豬存欄量可能減少13%。

印尼農業部長亞辛·林波表示，到目前為止，該病毒已被控制在北蘇門答臘部分地區。

圖片版權 Getty Images Image caption 荷蘭合作銀行（Rabobank）的分析師預計，中國生豬存欄量到2019年底將下降55%，因此豬肉價格還會上揚。

在亞洲以外，非洲豬瘟存在於東歐和撒哈拉以南非洲的部分地區。

歐美澳嚴加防範

澳大利亞越來越關，加強生物安全措施，防止豬瘟傳染入該國。海關嚴查旅客攜帶豬肉製品入境。

據世界動物衛生組織稱，雖然該病對人類無害，但可在幾天內即可殺死豬隻，死亡率可達100%。

非洲豬瘟病毒還特別強健，能夠在沒有宿主的情況下存活7天，在冷凍豬肉製品中能存活數月。

德國2019年末開始加強了預防該病的措施，因為在波蘭邊境的一頭野豬中發現了一例病例。

美國從未出現過非洲豬瘟病例，但當局對動物健康和進口執行嚴格的檢疫要求。