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英國女王伊麗莎白二世在傳統的新議會開幕式致辭中，共列數了保守黨政府30多項立法。其中有關脫歐、醫療、移民、反恐和治安等幾項最引人注目。

面對全球的關注目光，英國首相約翰遜形容新政府立法是圖求「一代人未見的巨大變革」。他希望新政府可以藉脫歐契機，讓英國從各方各面都得到一次「升級」的機會。

分析人士指出，新政府立法的幾大首要選項與大選中各項民調所顯示英國人最關心的話題基本符合。

英國新政府所提出的未來施政立法綱要主要有下述四大亮點。

圖片版權 Reuters Image caption 英國首相約翰遜（莊漢生）把「完成脫歐」當作新政府首要任務

完成脫歐

新議會首要優先立法將確定英國2020年1月31日之前脫離歐盟，也就是所謂的「完成脫歐」。在30多項立法提案中，僅與脫歐相關的就佔據了7項。

立法提案除涉及按期完成脫歐外，還涵蓋貿易、金融、農業、漁業、移民等英國國內法與國際法相關聯領域的相關立法意向。

強化反恐和治安

有分析人士注意到，英國最新提出的立法議案中，包括嚴厲處置間諜和「外國代理人」的項目，似乎有意效法美國，推出英國版的《外國代理人法》。

立法還包括強化對國內恐怖主義和極端主義勢力的監控、防範與去極端化努力。

新政府也希望能通過立法力圖改進英國治安狀況，讓司法系統變得更加「有效、有力」。

新立法提案一旦通過會確保包括恐怖主義分子在內的嚴重暴力罪犯將被判處更長的刑期，而典獄系統也有承擔更多犯人監禁更長時間的能力。

移民改制

多方分析指出，近年來大量歐盟和非歐盟移民湧入，是造成英國民間脫歐情緒高漲的主要原因之一。移民改革的第一步就是脫歐第一日起終止歐盟國家居民自由在英國居住與工作的權利。

約翰遜在競選期間就多次承諾，希望在英國實行澳大利亞式的移民打分制度，也就是說依照移民申請人的實力、能力等各類條件打分，然後按年度指標有秩序地吸收夠條件的人士移民。

新移民法提案還專門提出加快對英國老齡化社會所迫切需要的醫生、護士等醫療服務人員的簽證處理時間。

保障醫療

在大選期間，反對黨工黨嚴厲抨擊保守黨政府管理和支持英國的全民醫療服務系統不力，造成醫療系統人力、物力長期匱乏，以及就醫等候時間長和服務質量下滑等事宜。

新政府在內政立法方面，首要表示希望確保自2023/24財政年度開始，每年為全民醫療服務系統注入339億英鎊（441億美元）的額外投資，以助提高全民醫療服務系統的效率與服務質量。

圖片版權 Getty Images Image caption 新議會開幕典禮前身著傳統服飾的衛兵在議會大廈象徵性四下巡視

除上述一些主要施政要點外，英國政府也希望能在新議會期間通過有關環保和氣候變化，社會養老，選舉制度改革等許多方面的新法。

觀察人士指出，由於執政保守黨目前在英國議會中佔有80席多數，因此可以基本確保通過任何立法提案。約翰遜首相政府也可以說是擁有自1987年撒切爾（戴卓爾）夫人首相政府以來的最強勢保守黨政府。

對英國政府來說，未來國內政治最大不確定因素應是由蘇格蘭民族黨不斷希望推動的獨立公投，而國際上則有脫歐之後與歐盟關係，以及如何在美中對抗加劇的今日，擺好英國立場的抉擇。