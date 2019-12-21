中美貿易協議、特朗普被彈劾、中國首艘國產航母與本周更多好故事

圖片版權 Getty Images Image caption 彈劾前一日，美國各地支持彈劾特朗普的遊行。

2019年12月第三周，美國總統特朗普被眾議院彈劾，兩項指控均獲得通過，他能否繼續擔任總統將留待參議院決定；中美貿易戰達成第一階段協議，雖然正式文本尚未公布和簽署，但具體內容已經浮出水面，特朗普和習近平誰勝誰敗各有說法；習近平訪問澳門出席澳門治權移交20週年紀念活動及新特首賀一誠就職典禮，但會場內外的關注主題卻是香港，新特首和習近平都在公開演講中都出現了疑似口誤；中國復旦大學等三所高校修改章程強調黨的領導，外界擔憂中共進一步加強對大學的控制，學術自由再度淪陷；中國首艘國產航母正式服役。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1、中美貿易協議：滿足美國部分訴求，未突破中國底線

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很多專家站在美國立場認為，剛剛簽署的第一階段中美貿易協議的贏家是中國，而非美國。

一方面，美國答應取消擬加徵的關稅，減半部分已加徵的關稅。另一方面，中國在補貼和強制執行措施等問題上沒有退讓。

2、特朗普成為史上第三位遭彈劾的美國總統

圖片版權 Getty Images Image caption 美國眾議院民主黨議長南希•佩洛西

特朗普成為美國歷史上第三位被眾議院彈劾並通過的總統，隨後彈劾案將移交參議院審核，以決定他是否能繼續擔任總統。

當天眾議院投票表決的兩項彈劾指控是：濫用權力與妨礙國會調查。投票結果沿襲了眾議院裏的政黨路線，幾乎所有民主黨人都支持兩項指控，而所有共和黨人投票反對。

3、習近平盛讚澳門特色「一國兩制」 喊話香港

圖片版權 Reuters Image caption 賀一誠（左）和習近平。

中國國家主席習近平12月20日出席澳門治權移交20週年慶祝大會暨澳門特區第五屆政府就職典禮時，高調評價澳門「發自內心地擁護一國兩制」，強調港澳事務「完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手劃腳」。

習近平盛讚澳門同胞深刻認同「一國」是「兩制」的前提和基礎，順利完成《基本法》第23條和《國歌法》等本地立法，成立特別行政區維護國家安全委員會，並指出澳門由「愛國愛澳」的核心價值主導，學校的「愛國主義教育有聲有色」。

這些說話均被解讀成是對香港喊話。香港並未完成《基本法》第23條和《國歌法》等立法，沒有設立涉及國家安全的委員會，撤回了推行「國民教育」。

4、復旦等院校章程修改 大學恐變為中共「黨校」

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中國教育部12月17日在官網發佈關於批准復旦大學、南京大學和陝西師範大學學校部分章程條款修改的申請。外界擔憂中共進一步加強對大學的控制，學術自由再度淪陷。

三所大學修改後的章程表述均強調：「學校堅持黨的全面領導」，「學校黨委是學校的領導核心」，也加入了習近平個人色彩的表述「以實現中華民族偉大復興的中國夢為己任」，實行黨委領導下的校長負責制。

5、中國首艘國產航母服役 加強海軍空中打擊能力

圖片版權 CNS Image caption 中國第一艘國產航母山東艦是在第一艘航母遼寧艦的基礎上設計建造，都使用滑躍式飛行甲板。

中國第一艘國產航空母艦，55000噸的山東艦周二12月17日在海南軍港交付海軍，中國領導人習近平親自出席了交接入列儀式。

中國的國產新航母山東號標誌著中國海軍空中打擊力量得到進一步提升，也使中國成為美國，英國和意大利之後的擁有多艘航母的國家。中國的第二艘航母是在第一艘航母遼寧艦的基礎上設計建造。中國媒體報道，山東艦可搭載36架殲-15艦載機，而遼寧號只能搭載24架殲-15艦載機。