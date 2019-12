特朗普習近平通電話：貿易之外還談及香港新疆

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普與習近平2019年6月在日本舉行的二十國峰會見面。

中國領導人習近平12月20日晚間與美國總統特朗普通電話。特朗普在推特表示,通話以經貿議題為重點,正式簽署貿易協議已經在安排中。中國官媒新華社稱,習近平在通話中「對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切」。

美國股市周五收市創下新高,標凖普爾500指數上周上漲幅度創下9月以來的紀錄。除了中美貿易協議取得進展外,美國近期數據顯示消費出現上升。這些經濟信號被認為有利於特朗普的選情。甚至有市場分析人士將此形容為市場順風上漲行情的開端。

通話內容的中美表述

特朗普12月20日晚間11點24分率先在推特發文指出,他與習近平談到美中兩國「巨大的」貿易協議,並稱「北京已經購入大規模的農產品等」。

不過,新華社未提及購買美國農產品一事,也沒有指出協議簽署的日期,只引述特朗普稱「爭取盡快簽署並予以落實」。一周以前,特朗普曾經在推特發文稱,與中國貿易談判的第一階段協議接近完成。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普稱,北京已經購入大規模的農產品。

根據新華社報道,習近平在通話時表示嚴重關切「美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行」,並表示「這些做法干涉了中國內政,損害了中方利益,不利於雙方互信合作」。

習近平當天還在澳門發表公開演講,強調港澳事務「完全是中國內政,用不著任何外部勢力指手劃腳」。

特朗普在推文中並未提到台灣、新疆或西藏,但有寫到「香港」但僅僅寫香港和進展兩字。英文原文是,Also talked about North Korea, where we are working with China, & Hong Kong (progress!) (還談到了朝鮮,我們正和中國就此開展工作,還有香港(進展中!) )

針對特朗普及習近平談及「涉台問題」,台灣外交部12月21日回應表示密切關注美中高層互動情形,並與美方保持多元順暢的溝通管道。

特朗普動作頻頻

美國總統特朗普12月20日簽署了2020年財政年度的《國防授權法案》(National Defense Authorization Act,NDAA),其中除了備受矚目,正式撥款建立「太空軍」,成為第六大軍種之外,該法案也提及香港及台灣。

圖片版權 EPA Image caption 台灣空軍戰機。美國對台軍售一直是影響中美關係的議題。(資料照片)

《國防授權法案》提及美國國會明確地與香港市民站於同一陣線,捍衛他們的權利和自由,保障自治,以及北京若以武力鎮壓香港,美國國會將建議華府採取行動,包括重新審視香港特殊待遇地位。

至於法案涉及台灣部分,除了「強化台美網路安全合作」,還要求美國國家情報總監,明年台灣總統選舉後45天內,必須向國會報告中國有否干預台灣選舉。

台灣外交部12月21日稱,法案內容充分展現特朗普及美國國會兩院跨黨派的共識,即維護台海穩定與台灣民主自由。