美國創建太空軍 應對中國俄羅斯競爭與威脅

圖片版權 EPA Image caption 特朗普周五（20日）簽署了7380億美元的美軍年度預算，宣佈太空軍正式成立。

美國總統特朗普宣佈正式成立太空軍（the US Space Force）。美國這一新的軍種，隸屬美國空軍，也是美軍自70多年來第一次設立新軍種。

特朗普在華盛頓附近的軍事基地宣佈了這一重大消息。他說：「太空是世界上最新的戰鬥領域」。

「在國家安全處於重大威脅當中時，美國在太空領域的絶對優勢是完全必要的。我們雖然處於領先，但領先程度還不夠，不過我們很快就將大大地領先。」

「太空軍將幫助我們阻嚇進犯而且掌控絶對制高點。」

特朗普周五（20日）簽署了7380億美元的美軍年度預算，而成立太空軍獲得的第一年撥款為4000萬美元。

太空軍實際作用

太空軍，顧名思義是在太空作戰的部隊。但是，太空軍並非要將部隊送入太空作戰，而是要在太空保護美國通訊和監測衛星和其他美國資產。

美國成立太空軍之際，正值美國軍方首腦開始重視中國以及俄羅斯在太空領域迅速發展之時。

美國副總統彭斯最近的一次講話，透露了美國最高決策層對太空軍的期望和預設的對手。

彭斯2019年5月在美國國際衛星通訊技術展及年會(Satellite 2019)上說，不能確保世界其他國家像美國一樣持有法治與和平的價值觀和理念，因此美國在太空領域的領導地位變得更加重要。

彭斯說：「事實上，像俄羅斯、中國、朝鮮和伊朗這樣的國家，謀求發展武器，通過地面發起的電子攻擊干擾我們的導航和通信衛星，使這些設備變盲、變殘。」

「最近，我們甚至看到一些國家正在將新型武器和戰爭帶進太空，從反衛星武器、空中激光武器到衛星軌道上一些具有高度威脅性的行動和難以追蹤的高超音速導彈。我們的競爭對手和我們的敵手一直都在積極發展和運用科技，要置我們的科技以及我們的繁榮與安全於危險當中。」

這些，應該都是美國太空軍所必須應對的局面。

太空戰略

圖片版權 Xinhua Image caption 中國在2015年年底成立的解放軍戰略支援部隊，被外界普遍認為是中國的信息部隊，職責包括日常的導航行動、北斗衛星和太空偵察手段的管理工作以及電磁空間和網絡空間的防禦等。

美國成立太空軍顯示對太空這一新的「戰鬥領域」極為重視的同時，也在積極協調北約（NATO）共同制定太空戰略。

2019年10月北約軍事委員會開會，專門討論了太空問題。美國今年8月新成立的太空指揮部總指揮約翰·雷蒙德將軍在會上講話說，「組建新的指揮部將與外國盟國、美國情報機構和商業機構更好地在太空情報方面合作，目標是要阻止對抗，但是也有必要為阻止不成做好凖備。」

今年6月，北約（NATO）各成員國通過了該組織歷史上的首份框架性太空戰略。按照計劃，北約將在今年年底推出首份太空戰略，明確將太空列為與陸海空網並列的戰場領域。

美國戰略與國際研究中心（CSIC）太空安全項目主任托德·哈里森（Todd Harrison）曾向BBC表示，美國的軍事對抗行動越來越依賴太空的科技能力。但是太空軍並非要派遣部隊進入太空，而是通過遙控，無人駕駛的衛星等。而美國所有有宇航員參與的太空計劃都是民用的。

哈里森預計，美國的太空軍的組建需要幾年時間，甚至可能需要十年時間才能最後完成過渡。