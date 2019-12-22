中國被指用「監獄奴工」 英國零售商在華暫停生產

Image caption 英國媒體稱，家住倫敦南部的6歲女孩弗洛倫斯·維迪科姆在一盒聖誕卡片中發現了一條"來自上海監獄外國囚犯的求救信息"。

英國媒體稱，一名來自倫敦南部的6歲女孩在一盒聖誕卡片中發現了一條「來自上海囚犯的求救信息」。

這一事件的出現正值2019年聖誕節即將到來之際，得到英國媒體廣泛報道。

隨即，卡片的銷售商、英國最大零售商特易購（或譯樂購等名稱）迅速回應這一事件宣佈，暫時停止在中國的一家工廠的生產，並展開調查。

消息來源

這一消息最早由《星期日泰晤士報》於周日（2019年12月22日）報道。

報道稱，家住倫敦南部的6歲女孩弗洛倫斯·維迪科姆打開一盒1.50英鎊的特易購聖誕卡，圖案是一隻戴著聖誕老人帽子的小貓。

她發現其中一張卡已經寫上了字。

卡上的信息以大寫英文字母寫道：「我們是在中國上海青浦監獄裏的外國囚犯。我們被強制勞動。請幫助我們，並通知人權組織。」

信息還督促收卡人與英國記者韓飛龍（彼得·漢弗萊，Peter Humphrey）聯繫。卡上寫著《金融時報》的網址。

前私人偵探韓飛龍在中國時曾被關押在青浦監獄，他稱之為一場冤情似海的冤案。

當時韓飛龍及其美籍華裔妻子虞英曾在2013年受僱於英國葛蘭素史克公司去調查該公司一名在中國的前僱員。

Image caption 6歲女孩維迪科姆在一盒聖誕卡片中發現的信息受到媒體關注。

這名僱員是揭發葛蘭素史克公司在中國行賄的舉報人。後來，中國當局處罰葛蘭素史克時候，這對偵探夫婦也因被判非法獲取公民信息罪在獄中服刑兩年。

報道稱，維迪科姆家庭通過領英（LinkedIn）給韓飛龍發了一條信息。韓飛龍表示，他隨後聯繫了（青浦監獄的）前囚犯，他們證實囚犯們被迫從事日常的組裝和包裝工作。

《星期日泰晤士報》這篇報道的作者韓飛龍表示，監獄的審查制度有所加強，切斷了他在2015年獲釋前與他遇到的囚犯的通常聯繫方式。

他表示，這條匆匆寫在特易購的聖誕賀卡上，如同一個漂流瓶中的信息。

特易購的回應

特易購的一名女發言人回應表示，對這則新聞報道中的指控感到「震驚」，並補充表示，該公司絶不允許在供應鏈中出現有監獄犯人參加的勞動。

這家大型零售超市公司表示，該卡的中國供應商是浙江雲觀印刷公司（音譯，Zheijiang Yunguang Printing）。已經立即暫停在這家工廠進行的生產，並展開調查。

一旦發現其曾使用過監獄勞工，特易購將會把它從供應商名單上除名。

特易購表示，它有一個全面完善的審計系統，以確保供應商不會通過剝削強制工人勞動來生產產品。

該公司表示，該工廠上月剛剛接受檢查，沒有發現任何違反禁令使用監獄勞工的證據。

在英國特易購超市銷售的慈善性質的聖誕卡，每年為英國心臟基金會、英國癌症研究和英國糖尿病組織籌集30萬英鎊。

Image caption 韓飛龍夫婦因被判非法獲取公民信息罪在中國監獄中服刑兩年，四年前獲釋。

曾有類似

這家零售商尚未收到客戶關於聖誕賀卡內消息的任何其他投訴。

英美媒體報道「中國囚犯曝光其被迫為西方市場製造的產品」已不是第一次。

2012年，來自美國俄勒岡州波特蘭的女子朱莉·基思在超市購買的萬聖節裝飾品中發現了一封包含中英文的求救信，指責中國政府強迫被關押者製造產品，並對被囚者施以酷刑和迫害。

求救信呼籲產品購買者立即與國際人權組織聯繫。