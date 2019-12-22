法國總統馬克龍呼籲聖誕新年期間暫停罷工

圖片版權 AFP Image caption 法國鐵路公司已經表示，聖誕新年期間火車交通將會受到「嚴重延誤或中斷」

法國總統馬克龍呼籲運輸行業工會在聖誕新年假期期間暫停罷工，讓人們能夠安心回家和家人團圓過節。

馬克龍在訪問非洲科特迪瓦的時候表示，在節假日期間，罷工者應該「出於尊重家庭價值和家庭生活的意願而停戰」。

過去兩個星期以來，法國工人抗議政府提出的養老金改革計劃而進行的罷工活動已經造成嚴重的擾亂。

法國鐵路公司已經表示，聖誕新年期間火車交通將會受到「嚴重延誤或中斷」。

聖誕節前的最後一個周末，只有一半的法國高鐵維持正常營運，巴黎也有一半的地鐵路線關閉。

許多在假期期間出發和親人團聚的法國人被困在火車站或路上，數百架航班也被取消。

圖片版權 AFP Image caption 馬克龍正在訪問非洲國家科特迪瓦

馬克龍說，罷工者應該擔起「負責任的精神」。

「憲法保障罷工的權利及其正當性，但是我相信考慮到一個國家和民族整體，也應該出於尊重家庭價值和家庭生活的意願而停戰。」

馬克龍計劃將法國42個不同的養老金制度整合為一個全體適用的計點制養老金制度。

圖片版權 AFP Image caption 聖誕節前巴黎市區交通嚴重堵塞

但是工人們表示，養老金改革讓他們更晚退休，領得更少。

馬克龍的退休金改革計劃以工人的工作日數計算，工人以得到的點數來換算日後的退休金基數。

法國官方退休年齡在過去的10年裏從60歲延長至62歲，但在世界富裕國家中，法國退休年齡仍然算是低的。例如在英國，官方退休年齡是66歲，而且還會延後至67歲。

法國政府的養老金改革還會取消某些行業的最優惠養老金制度，工會擔心新的制度會讓一些工人做得更久但反而領得更少。