法國罷工：各方力保不砍的聖誕兒童專列

  • 2019年 12月 23日
巴黎里昂車站搭乘兒童專列的兒童旅客在家長和鐵路公司保姆帶領下走到站台登車（22/12/2019） 圖片版權 Reuters
Image caption 巴黎里昂車站星期天恢復部分兒童專列發車。

正受全國罷工困擾的法國國家鐵路公司（SNCF）宣佈削減聖誕兒童專列班次犯眾怒，旋即收回成命。

這種專列允許4至14歲沒有家長陪同的兒童，在鐵路公司職員監護下乘車，到目的地與家人團聚，歡度聖誕。專列服務深受歡迎。

法國國鐵稍早時稱，受源於退休金制度改革糾紛的工潮影響，國鐵只能取消專列，影響多達5000名兒童旅客。此舉旋即引來廣泛批評。但隨著部分國鐵司機同意在聖誕期間「停火」，法國國鐵在星期天（12月22日）宣佈將加班疏導兒童旅客。

此前，在非洲科特迪瓦（象牙海岸）訪問的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，罷工人員在節假日期間應該「出於尊重家庭價值和家庭生活的意願而停戰」。

然而，按照目前情況，法國節前鐵路交通仍將受到廣泛延誤。

國鐵表示，星期一（23日）約40%的TGV高鐵班次將維持服務。首都圈方面，巴黎大眾運輸公司（RATP）表示，全市16條地鐵線將有10條在星期一運營，除兩條無人駕駛線外，全部路線均將減班運行。

聖誕兒童專列為何「神聖不可侵犯」？

如果中國留守兒童盼的是春運加班列車把爸媽接回家過年——或者是反向把孩子接進城裏跟爸媽過年——那法國的聖誕兒童專列大概就在發揮著相似功能。

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今年數以千計法國兒童在罷工的混亂中踏上聖誕團聚之旅。

這項服務名為JUNIOR & Cie，最早可以追溯至1979年，在聖誕節以及各學校長假期提供服務，讓孤身上路的兒童旅客也能安全抵達目的地，與父母或親友團聚。這項服務尤其受到那些父母分隔異地的家庭歡迎。

據法國國鐵官方視頻介紹，家長委托該服務接送兒童，鐵路公司保姆將全程陪伴兒童乘車，並提供遊戲娛樂，到站後也將協助核實接車親屬之身份，確保安全。

服務適用於法國全國130多個地點之間的直達班次，每一位保姆最多只會同時照顧11名兒童旅客。

今年的聖誕節去程服務原本定於20日至24日平安夜之間運行。法國國鐵上周初宣佈因工潮而取消有關班次，理由是擔心無法提供足夠保姆執勤，監管兒童旅客。但這馬上招致廣泛批評，包括指責鐵路公司試圖搞政治宣傳，以至於質疑鐵路公司試圖高價轉售坐席予其他旅客。

一些依靠兒童專列服務與孩子團聚的家長更顯得怒不可遏。一位母親對《巴黎人報》（Le Parisien）說：「我已經有四個月沒見過我女兒了。現在我沒法在聖誕節看到她，她很失望。」

「飛機票太貴了，坐長途大巴的話，她年紀太小了，一個人搭車不現實……國鐵公司就是沒給出一個替代方案。」

到星期五，國鐵公司宣佈有部分職工願意履行「聖誕節停火」，讓鐵路公司能在最後關頭重新安排在星期天發出14趟專列，共5000個座席。

按照計劃，國鐵將安排於12月29日運行返程專列。

一些得以在星期天成行的兒童旅客鬆了一口氣。11歲的盧卡斯如期從巴黎出發到馬賽與父親過節。他對路透社說：「（如果專列取消）我會很失望，因為我不常看到他（父親）……我真的很想看到他。」

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Image caption 鐵路工人罷工超過兩周，顯著影響法國民眾聖誕返鄉與節前購物行程。

法國罷工似乎很常見，這次到底為什麼？

法國總統馬克龍計劃將全國42套不同的養老金制度統一，由新的積點制取代。在新體制下，僱員工作了多少天，就會轉化成積點，成為計算他日退休金的依據。

但工人團體認為，這會導致他們被迫推遲退休，或者在退休後面臨退休金被減少。

馬克龍怎麼說？

馬克龍說，罷工者應該擔起「負責任的精神」。

馬克龍在科特迪瓦訪問期間說：「憲法保障罷工的權利及其正當性，但是我相信考慮到一個國家和民族整體，也應該出於尊重家庭價值和家庭生活的意願而停戰。」

愛麗舍宮星期天表示，馬克龍總統願意在卸任後放棄其總統特別退休金。按照現有制度，法國總統卸任後，可每月支取6000歐元（6650美元）退休金。

但總統府說，馬克龍將「合流到」統一積點制退休金體系來。

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Image caption 馬克龍透過總統府表示願意放棄其總統退休金。

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