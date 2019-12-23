法國罷工：各方力保不砍的聖誕兒童專列

圖片版權 Reuters Image caption 巴黎里昂車站星期天恢復部分兒童專列發車。

正受全國罷工困擾的法國國家鐵路公司（SNCF）宣佈削減聖誕兒童專列班次犯眾怒，旋即收回成命。

這種專列允許4至14歲沒有家長陪同的兒童，在鐵路公司職員監護下乘車，到目的地與家人團聚，歡度聖誕。專列服務深受歡迎。

法國國鐵稍早時稱，受源於退休金制度改革糾紛的工潮影響，國鐵只能取消專列，影響多達5000名兒童旅客。此舉旋即引來廣泛批評。但隨著部分國鐵司機同意在聖誕期間「停火」，法國國鐵在星期天（12月22日）宣佈將加班疏導兒童旅客。

此前，在非洲科特迪瓦（象牙海岸）訪問的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，罷工人員在節假日期間應該「出於尊重家庭價值和家庭生活的意願而停戰」。

然而，按照目前情況，法國節前鐵路交通仍將受到廣泛延誤。

國鐵表示，星期一（23日）約40%的TGV高鐵班次將維持服務。首都圈方面，巴黎大眾運輸公司（RATP）表示，全市16條地鐵線將有10條在星期一運營，除兩條無人駕駛線外，全部路線均將減班運行。

聖誕兒童專列為何「神聖不可侵犯」？

如果中國留守兒童盼的是春運加班列車把爸媽接回家過年——或者是反向把孩子接進城裏跟爸媽過年——那法國的聖誕兒童專列大概就在發揮著相似功能。

你的器材不支持播放多媒體材料 今年數以千計法國兒童在罷工的混亂中踏上聖誕團聚之旅。

這項服務名為JUNIOR & Cie，最早可以追溯至1979年，在聖誕節以及各學校長假期提供服務，讓孤身上路的兒童旅客也能安全抵達目的地，與父母或親友團聚。這項服務尤其受到那些父母分隔異地的家庭歡迎。

據法國國鐵官方視頻介紹，家長委托該服務接送兒童，鐵路公司保姆將全程陪伴兒童乘車，並提供遊戲娛樂，到站後也將協助核實接車親屬之身份，確保安全。

服務適用於法國全國130多個地點之間的直達班次，每一位保姆最多只會同時照顧11名兒童旅客。

今年的聖誕節去程服務原本定於20日至24日平安夜之間運行。法國國鐵上周初宣佈因工潮而取消有關班次，理由是擔心無法提供足夠保姆執勤，監管兒童旅客。但這馬上招致廣泛批評，包括指責鐵路公司試圖搞政治宣傳，以至於質疑鐵路公司試圖高價轉售坐席予其他旅客。

一些依靠兒童專列服務與孩子團聚的家長更顯得怒不可遏。一位母親對《巴黎人報》（Le Parisien）說：「我已經有四個月沒見過我女兒了。現在我沒法在聖誕節看到她，她很失望。」

「飛機票太貴了，坐長途大巴的話，她年紀太小了，一個人搭車不現實……國鐵公司就是沒給出一個替代方案。」

到星期五，國鐵公司宣佈有部分職工願意履行「聖誕節停火」，讓鐵路公司能在最後關頭重新安排在星期天發出14趟專列，共5000個座席。

按照計劃，國鐵將安排於12月29日運行返程專列。

一些得以在星期天成行的兒童旅客鬆了一口氣。11歲的盧卡斯如期從巴黎出發到馬賽與父親過節。他對路透社說：「（如果專列取消）我會很失望，因為我不常看到他（父親）……我真的很想看到他。」

圖片版權 EPA Image caption 鐵路工人罷工超過兩周，顯著影響法國民眾聖誕返鄉與節前購物行程。

法國罷工似乎很常見，這次到底為什麼？

法國總統馬克龍計劃將全國42套不同的養老金制度統一，由新的積點制取代。在新體制下，僱員工作了多少天，就會轉化成積點，成為計算他日退休金的依據。

但工人團體認為，這會導致他們被迫推遲退休，或者在退休後面臨退休金被減少。

馬克龍怎麼說？

馬克龍說，罷工者應該擔起「負責任的精神」。

馬克龍在科特迪瓦訪問期間說：「憲法保障罷工的權利及其正當性，但是我相信考慮到一個國家和民族整體，也應該出於尊重家庭價值和家庭生活的意願而停戰。」

愛麗舍宮星期天表示，馬克龍總統願意在卸任後放棄其總統特別退休金。按照現有制度，法國總統卸任後，可每月支取6000歐元（6650美元）退休金。

但總統府說，馬克龍將「合流到」統一積點制退休金體系來。