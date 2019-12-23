圖片版權 ESA Image caption 近幾十年太空垃圾的數量急速增加。

一位巴基斯坦高級官員指責印度的太空計劃產生的太空碎片成為太空污染的主要來源。巴基斯坦科技部長法瓦德·喬杜里（Fawad Chaudhry）敦促國際社會關注印度「不負責任的」太空任務。但是太空技術強國俄羅斯，美國和中國也許更應該為太空垃圾負責。

太空碎片是成千上萬來自舊火箭的零件碎片或散落在太空的主要繞地球軌道運行的衛星。

喬杜里發表上述評論前，美國國家航空航天局（NASA）發現印度9月墜落在月球的航天飛行器碎片。

但數據是否支持這些指控？印度現在是主要的太空污染源嗎？

有多少太空垃圾？

據NASA的軌道碎片計劃辦公室（ODPO）稱，現有23,000多件大於10厘米（4英寸）的碎片，美國太空監視網絡追蹤了其中的大部分碎片。

這些碎片中的大部分與2000多個人造衛星和國際空間站一起，在距地球表面約1250英里的範圍內活動。

圖片版權 Getty Images Image caption 印度宣佈了未來太空計劃。

碎片間發生碰撞的概率很大，並且許多的現有碎片是由這種碰撞產生的。

2007年中國進行過反衛星武器的試驗，在865公里高空摧毀了一顆廢棄的氣象衛星，估計產生3,000枚碎片。

據ODPO稱，2009年美國和俄羅斯通信衛星的意外相撞也大大增加了軌道上大塊碎片的數量。

太空垃圾的主要來源國 2019年10月火箭殘骸和碎片數量

印度有多少責任？

根據ODPO的數據，印度產生的太空垃圾仍然比三大污染國俄羅斯，美國和中國少。

然而印度製造的太空碎片數量正在上升：從2018年的117件增加到2019年的163件。

今年3月印度成為第四個進行反衛星導彈試驗的國家。

它在近地空間300公里 (約186 英里) 高度的低地球軌道上進行了試驗，印度稱這樣不會將碎片留在地球軌道。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年3月印度成為第四個進行反衛星導彈試驗的國家。

但美國譴責這項測試，NASA表示，印度的這次發射測試三個多月後已追蹤到大約50個碎片。

美國世界安全基金會（Secure World Foundation）太空法學顧問克里斯托弗·德·約翰遜（Christopher D Johnson）對BBC表示：「十年前中國的行為更糟，還是印度近期製造的碎片對所有人造成的影響更壞，這都不是問題所在。」

「我們應該從過去吸取教訓並明白， 製造太空垃圾是不可接受的，因為這會威脅到我們利用外太空的能力。」

有什麼應對太空垃圾的措施？

地球軌道變得越來越擁擠：有數千顆正在運行的衛星，還有很多計劃凖備發射的，這會提高相撞的機率。

但目前還沒有針對反衛星試驗的法規。

多個國家和一些私人公司正在測試比如發射捕捉太空垃圾的「魚叉」捕捉器、磁鐵和大網等移走太空垃圾的辦法。

歐洲航天局將在2025年發起首次清除地球軌道碎片垃圾的太空任務。

但NASA表示清理太空垃圾仍是「技術和經濟上的挑戰」。