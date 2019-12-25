圖片版權 Lucasfilm Image caption 沒有了親吻鏡頭，這部電影在新加坡被評為PG13。

迪斯尼在其最新的《星球大戰》系列電影《天行者的崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)的新加坡版刪減兩位女性接吻的簡短鏡頭。

《天行者的崛起》中的同性接吻鏡頭是《星球大戰》系列歷史上的第一次。影評人將其描述為「群演中的兩位女性的短暫接吻」，「飛快閃過」。

但新加坡版卻刪除了這一場景。新加坡的媒體監管機構告訴BBC，為了避免電影被劃分為更高年齡段的限制分級，迪斯尼刪除畫面。

新加坡資訊通信媒體發展局 （IMDA）的發言人說：「根據電影分類指南，同性接吻的畫面需要被劃分到更高評級，所以申請人刪減去了一個簡短場景。」

沒有了親吻鏡頭，這部電影在新加坡被評為PG13。

目前尚不清楚《星球大戰》的製作公司盧卡斯影業的所有者迪斯尼是否在其他國家發行的版本也刪減鏡頭。

在中國未遭刪減，但在阿聯酋有。迪斯尼尚未回應BBC的置評請求。

中國有著嚴格的審查制度。但該鏡頭在中國躲過審查成功與觀眾見面。

雖然同性戀在中國已不是犯罪或精神疾病，大屏幕上基本不可能出現這些鏡頭。同志電影《斷背山》、《以你的名字呼喚我》都未能在中國上映，《波希米亞狂想曲》也只能播出刪減版本。

新加坡的電影通常分為六種不同等級：

·G（普通級）：適宜所有年齡層觀賞。

·PG（輔導級）：需家長或年齡較大的親友從旁協助指導。

·PG13：13歲以下須家長陪同才可觀看，它可能包含一些不適合兒童觀看的鏡頭。

·NC16（青年級）：16歲以下禁止購買與入場。

·M18（成熟級）: 18歲以下禁止購買與入場。

·R21（限制級）: 21歲以下禁止入場。

尚不清楚如果將同性親吻場景包括在內，該影片將獲得怎樣的評級。此前的同志青少年愛情電視劇《親愛的初戀》（Love Simon）被新加坡資訊通信媒體發展局評為R21。

圖片版權 Getty Images Image caption 新加坡有同性戀酒吧和夜總會和一年一度的同志遊行。

相比之下該電影在互聯網電影資料庫（IMDB）上被評為PG13。

《斷背山》（Brokeback Mountain）有兩名同志牛仔鏡頭於2006年在新加坡播出，但同樣受到R21評級的限制。

新加坡不承認同性婚姻。儘管法律沒有強制性規定，同性間的性行為屬於非法行為。

新加坡有同性戀酒吧、夜總會和一年一度的同志遊行。2018年一名新加坡籍同性戀男子贏得具有里程碑意義的案件：他可以收養用自己精子代孕生下的小孩。