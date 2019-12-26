圖片版權 Getty Images Image caption 普京說第一台裝備新型高超音速導彈"前衛"（Avangard）的發射車輛將在本月服役，圖為電腦模擬的"前衛"彈頭

美國，俄羅斯和中國都在加緊發展高超音速武器的時候，總統普京說俄羅斯已經取得了領先地位。普京把俄羅斯高超音武器的成就同當初蘇聯發射第一顆人造衛星相提並論。

普京在周二（12月24日）表示，俄羅斯在新武器領域取得領先地位，使其成為世界上唯一部署高超音速武器的國家。

普京在周二在與高級軍官舉行的會議中說，這是歷史上第一次俄羅斯現在在發展全新武器方面取得世界領先地位，而過去俄羅斯一直在追趕美國。

普京說在冷戰時期，蘇聯在原子彈設計以及製造戰略轟炸機和洲際彈道導彈方面都落後於美國。

他說，「現在我們正處於現代歷史上一個獨特時期，其他國家正在努力追趕我們。還沒有一個國家有高超音速武器，更別說擁有洲際射程的高超音速武器。」

圖片版權 Getty Images Image caption 由米格-31戰鬥機攜帶的「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈已經於去年服役。普京說這種導彈能夠以10倍音速飛行，射程達2000公里，具有攜帶核彈頭的能力。

超過音速20倍

普京說，俄羅斯第一批高超音速導彈的地面移動發射裝備即將正式服役。他說，第一台裝備新型高超音速導彈「前衛」（Avangard）的發射車輛將在本月服役，而空中發射的「匕首」（Kinzhal）型高超音速導彈已經裝備部隊。

這兩款先進武器首次被普京在2018年的國情咨文講話中提到。當時普京說「前衛」高超音速導彈能在大氣中以20倍音速的高速飛行。他還說這種導彈能夠轉變軌跡和高度，突破任何已有的導彈防禦系統擊中目標。

由米格-31戰鬥機攜帶的「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈已經於去年服役。普京說這種導彈能夠以10倍音速飛行，射程達2000公里，具有攜帶核彈頭的能力。俄羅斯軍方說，該導彈可以用來打擊地面目標和水面艦艇。

圖片版權 Xinhua Image caption 近年10月北京閲兵中展示的東風-17高超音速彈道導彈。另外2018年中國還測試了代號為「星空-2」的高超音速武器

中國「星空-2」

近年來美國和中國也在努力發展高超音速武器。美國政府多次提醒國會注意俄羅斯和中國正在發展難以跟蹤和攔截的高超音速武器。

據中國國家媒體報道，中國正在研發兩種高超音速地對地導彈，其中一種能夠以超過5倍音速的速度飛行。

中國在10月1日國慶閲兵中已經展示了「東風-17」高超音速彈道導彈。另外中國在2018年測試了另外一種高超音速武器「星空-2」。

中國媒體報道說，「星空-2」同「東風-17」飛行方式不同，它採取了類似於美國波音公司和普惠公司研發的X-51A那種自帶動力巡航導彈式設計。

Image caption 普京把俄羅斯高超音武器的成就同當初蘇聯發射第一顆人造衛星相提並論。

美國側重不同

美國國防部長馬克·埃斯珀在8月表示，美國需要幾年就可能部署這種武器。他說發展新型的遠程火力是軍方工作的當務之急。

美國全國廣播公司商業頻道報道，雖然國防官員表示擔心美國會在高超音速武器發展方面落後於俄羅斯和中國，但是美國專家說僅憑俄羅斯和中國高超音速武器試驗更頻繁就說美國落後，那是一種誤解。

卡內基國際和平研究院的核政策專家詹姆斯∙阿克頓(James Acton)說，美國在發展高超音速武器方面有自己的側重，即對用高超音速導彈攜帶常規彈頭更感興趣，而俄羅斯和中國都側重研發攜帶核彈頭的高超音速武器。

美國官員提到在太空部署一層傳感器，這樣就更快地偵察到敵方發射的導彈，特別是這種新型的高超音速導彈。美國政府還計劃研究在太空部署攔截裝置的辦法，讓美國有能力在敵人導彈最初發射階段就進行攔截打擊。