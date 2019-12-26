為慶祝基督教日曆上的神聖節日聖誕節，從澳洲到美洲，全球各地正在上演各種節日活動。BBC精選世界各地的好照片跟您分享。

阿根廷布宜諾斯艾利斯

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被流放的玻利維亞前總統埃沃·莫拉萊斯（Evo Morales）與阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的玻利維亞社區成員共進聖誕早餐。

斯里蘭卡科倫坡

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斯里蘭卡的天主教兒童在聖安東尼教堂打扮成天使。今年復活節，三個教堂遭遇自殺式炸彈襲擊，這是被擊中的第一個教堂。襲擊造成這個教堂裏的54人喪生，而斯里蘭卡全國有300多人喪生。

阿聯酋阿布扎比

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一名信徒在聖約瑟夫大教堂點燃蠟燭。阿聯酋的天主教社區充滿活力，其中菲律賓教徒佔人口的5％以上。

中國香港

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香港度過不平常的平安夜，示威者發起多區商場抗議，再次演變成警民衝突。香港示威風波已持續六個多月，未見平息之勢。

台灣

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外籍人士在台灣台北的聖潔家庭教堂參加聖誕節彌撒。

越南河內

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一名女性在越南首都河內的19世紀聖約瑟夫大教堂外自拍。

法國巴黎

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菲利普·馬賽主教（Bishop Philippe Marsset）在聖日耳曼歐塞爾教堂（Saint Germain l'Auxerrois）舉行午夜彌撒。 200年來，聖誕節彌撒第一次沒在巴黎聖母院舉行。今年4月巴黎聖母院遭受毀滅性大火。

巴基斯坦白沙瓦

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朝聖者在白沙瓦的聖約翰大教堂祈禱。基督徒約佔巴基斯坦人口的1.6％，在穆斯林佔多數的巴基斯坦，他們和其他宗教少數派一樣，他們已成為近年來日益增多的襲擊案的目標。

印度阿姆利則

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阿姆利則的基督教信徒。旁遮普人在聖保羅教堂祈禱。

肯尼亞蒙巴薩

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耶穌堡地區在午夜舉行彌撒。

蘇丹喀土穆

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蘇丹首都的聖馬修大教堂舉行聖誕彌撒慶祝活動。

加利福尼亞洛杉磯

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洛杉磯男子中央監獄的一些囚犯也參加了聖誕彌撒儀式。

巴勒斯坦領土伯利恆

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聖經上的耶穌誕生地 -- 約旦河西岸小鎮伯利恆舉行午夜彌撒。

梵蒂岡

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羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis) 在他的第七個聖誕節彌撒中說，上帝「甚至愛著最糟糕的人」，這一信息被解釋為是對教會醜聞的影射。

敘利亞阿勒頗

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在飽受戰爭摧殘的敘利亞阿勒頗，敘利亞東正教教堂舉行聖誕清晨彌撒。敘利亞的基督教社區是世界上最古老的基督教社區之一，其歷史可以追溯到兩千年前。絶大多數教徒屬於東方派別的希臘東正教，亞美尼亞使徒教和敘利亞東正教。

伊拉克巴格達

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在伊拉克，十月開始的反政府抗議活動仍在繼續，基督徒在聖喬治聖公會參加聖誕彌撒儀式。許多人選擇逃離，據估計該國的基督教徒已從2003年的150萬下降到25萬。

澳大利亞悉尼

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正好趕上聖誕節！一幅批評總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）在澳大利亞遭受極端森林大火卻選在前往夏威夷度假的壁畫出現在悉尼街頭。

德國柏林

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在德國首都柏林，海豹游泳俱樂部的成員在Orankesee湖上進行傳統的聖誕節冬泳活動。

西班牙巴塞羅那

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聖誕節狂歡者還參加了巴塞羅那的第110屆「納帕」（聖誕節杯）游泳比賽。在那裏，數百人聚集在該市的老港口參加200米游泳比賽。

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